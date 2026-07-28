Βουλή: Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος – Σε εξέλιξη η καταμέτρηση

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος στη Βουλή και πλέον σε ξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταμέτρησης.

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Σε αντίθεση με προηγούμενες συναινετικές αναθεωρητικές διαδικασίες, «οι πρωτοβουλίες μας προσκρούουν σε ένα τείχος αρνητισμού, καχυποψίας, μικροκομματικής λογικής, αναβλητικότητας, εν τέλει ιδεολογικής φοβικότητας και πολιτικής δειλίας που πηγάζει κυρίως από την νοοτροπία και την αντίληψη της αντιπολίτευσης». Αυτό τόνισε, ο εισηγητής ΝΔ, Ευρ. Στυλιανίδης, κατά το κλείσιμο της τριήμερης συζήτησης επί της πρότασης του κυβερνώντος κόμματος για αναθεώρηση του Συντάγματος. Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, η ΝΔ προσήλθε σε αυτήν την αναθεώρηση με αυτοπεποίθηση και θεσμική λογική, επιδιώκοντας πολιτική συναίνεση και οραματική στρατηγική εθνική συνεννόηση: «Δεν επιδιώκουμε λευκή επιταγή, όπως ισχυρίζονται φοβικά οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, που δεν τολμούν να ψηφίσουν ούτε καν τις δικές τους προτάσεις, ακόμα και όταν εμείς τους προσφέραμε την ψήφο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων» σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης και υπογράμμισε:

«Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος, ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, και εμπιστευόμαστε τον κυρίαρχο ελληνικό λαό, ο οποίος θα κληθεί να τοποθετηθεί στις επόμενες εκλογές, που θα μεσολαβήσουν μέχρι την αναθεωρητική Βουλή, τον οποίο όπως φαίνεται, η αντιπολίτευση τον φοβάται». Παρέθεσε μάλιστα «τα λόγια του “δικού σας” Ευάγγελου Βενιζέλου σε άρθρο του στις 14 Φεβρουαρίου του 2026 στο “Βήμα της Κυριακής” όταν έλεγε ότι η συρρίκνωση της αναθεώρησης σε ένα μικροκομματικό επικοινωνιακό παίγνιο είναι η μεγαλύτερη απαξίωση των θεσμών». Ωστόσο, υπάρχει και κάτι θετικό, είπε ο κ. Στυλιανίδης: «Πέφτουν οι μάσκες, που κυριάρχησαν σε μια εποχή, που ευτυχώς αφήνουμε πίσω μας, και αποκαλύπτονται τα πραγματικά πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Φαίνεται πλέον ποιος είναι πραγματικά προοδευτικός και ποιος εκπροσωπεί τις δυνάμεις της αδράνειας και υπερασπίζεται τη δικτατορία των μετριοτήτων».

Εμείς, διαβεβαίωσε ο κ. Στυλιανίδης «επιμένουμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, και στην Αναθεωρητική Βουλή, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές που θα μεσολαβήσουν, θα επιβραβεύσουν τη θεσμική και την εθνική μας λογική κόντρα στο συνταγματικό λαϊκισμό της αντιπολίτευσης.

Σήμερα, κατέληξε, «δημιουργήσαμε μία σπάνια ευκαιρία αξιοποιώντας την εμπειρία των απανωτών κρίσεων που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία να σχεδιάσουμε ένα νέο πολιτειακό χάρτη της πατρίδας μας όλοι μαζί υπερβαίνοντας μικροκομματικές διαφορές. Δυστυχώς εσείς δεν ανταποκριθήκατε. Δραπετεύσατε δηλώνοντας 17 “παρών”. Εμείς σας προσπερνούμε και συνεχίζουμε. Θα επιβεβαιώσουμε ιστορικά, για ακόμα μία φορά, τον ελληνικό λαό ότι η παράταξή μας, η ΝΔ, από τότε που την ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, ταυτίστηκε πάντα με τις κορυφαίες επιλογές για την πατρίδα, για τον λαό και το έθνος. Το Σύνταγμα δεν είναι ένα στεγανό κουτί για να φυλακίσουμε την Ιστορία αλλά το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ιστορία να αναπνέει» είπε ο βουλευτής της συμπολίτευσης.

Εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Π. Δουδωνής είπε ότι η φράση του Κυρ. Μητσοτάκη «να μπορούμε εμείς να διαμορφώσουμε το Σύνταγμα όπως το κρίνουμε», είναι μια ανατριχιαστική δήλωση που αντιβαίνει στον πυρήνα του συνταγματισμού.

Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στον περιορισμό των δικών της εξουσιών, αλλά ψάχνει τρόπο να παρακάμψει γραπτές και αυστηρές διατάξεις, είπε ο κ. Δουδωνής. «Αυτό δεν προέκυψε από τις συζητήσεις στη Βουλή, αλλά από μία “ανατριχιαστική” αναφορά του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, την Παρασκευή, είπε πως θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, αν κερδίσει τις εκλογές, “όπως αυτός κρίνει”. Λέω, λοιπόν: αν έχουμε, από τη μία, το Σύνταγμα ως ένα κείμενο το οποίο περιορίζει την κρατική και κυβερνητική αυθαιρεσία, και κάποιον ο οποίος είναι σήμερα στην εξουσία και λέει “θέλω να αλλάξω το κείμενο που περιορίζει την αυθαιρεσία μου, όπως εγώ κρίνω, αν κερδίσω τις εκλογές” — αυτό συνιστά μια ανατριχιαστική αναίρεση του πυρήνα του συνταγματισμού, του Συντάγματος δηλαδή ως ενός κειμένου περιοριστικού της κρατικής αυθαιρεσίας».

Το Σύνταγμα, συνέχισε ο κ. Δουδωνής, «καλείται να αναθεωρηθεί για να προστατευτεί από καταστρατηγήσεις των διατάξεών του και παραβιάσεις των διατάξεών του που έχουν συμβεί κατά την τελευταία περίοδο, αλλά και να αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα κενών τα οποία είχε -δεν αλλάζει για να βολέψει αυτούς που κυβερνούν σήμερα. Αυτό συνιστά την αναίρεση του πυρήνα της αναθεωρητικής διαδικασίας, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό».

«Αν κάτι επιβεβαίωσε η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, ήταν η εκτίμηση του ΚΚΕ ότι αυτή η αναθεώρηση προωθεί πολύ σοβαρές, αντιδραστικές και επικίνδυνες αλλαγές σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων» είπε ο εισηγητής του κόμματος Γιάννης Γκιόκας: «Αυτός ήταν άλλωστε και ο βασικός λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία επιδίωξε να διεξαχθεί μέσα στο καλοκαίρι σε μια fast-track διαδικασία μόλις ενός μήνα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι, ο λαός και οι νεολαία θα μείνουν στο σκοτάδι».

Βέβαια, συνέχισε ο κ. Γκιόκας, «αυτή τη συσκότιση την υπηρέτησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε με την αφωνία τους είτε ακόμη και με την ουσιαστική τους συμφωνία σε ορισμένα άρθρα της αναθεώρησης όπως για παράδειγμα το άρθρο 16 και πάνω απ’ όλα με μια ανούσια κριτική προς την κυβέρνηση που υποβάθμιζε την πραγματική ουσία των προτάσεών της όπως για παράδειγμα ότι συνταγματική αναθεώρηση είναι ένας κυβερνητικός επικοινωνιακός αντιπερισπασμός, ένα προεκλογικό πυροτέχνημα ή ότι οι συναινέσεις θα πρέπει να υπάρξουν στην επόμενη Βουλή και όχι στη σημερινή. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα δώσουμε καμία συναίνεση σε αυτές τις προτάσεις και σε καμία φάση της αναθεωρητικής διαδικασίας διότι πρόκειται για προτάσεις που επιδιώκουν να θωρακίσουν την κυρίαρχη πολιτική την αντιλαϊκή πολιτική σταθερότητα να αναχαιτίσουν το ρεύμα αμφισβήτησης που υπάρχει και πρέπει ακόμη περισσότερο να δυναμώσει μέσα στο λαό, απέναντι στο αστικό πολιτικό σύστημα»

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο εισηγητής του κόμματος, Θ. Ξανθόπουλος επισήμανε ότι «πριν αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα, οφείλουμε να το τηρούμε. Και δυστυχώς υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει και έχει επιδείξει ότι δεν τηρεί το Σύνταγμα. Είτε εξ αφορμής της υπόθεσης των υποκλοπών, είτε εξ αφορμής της υπόθεσης των ανεξάρτητων αρχών, είτε με άλλες οδυνηρές υποθέσεις οι οποίες έχουν επιφέρει πολύ σημαντικά τραύματα στο Κράτος Δικαίου».

Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ξεσκέπασε πλήρως τις πραγματικές προθέσεις αυτής της παράταξης είπε ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτας. «Αντί για έναν Σύνταγμα που θα θωρακίζει πραγματικά τη Δημοκρατία, θα εγγυάται τη διαφάνεια και θα προστατεύει τον πολίτη, εσείς επιχειρείτε να επιβάλλετε έναν Σύνταγμα-“ασπίδα” για τα δικά σας λάθη. Εμείς, ως φωνή της κοινωνίας που στενάζει, δεν θα γίνουμε λοιπόν συνένοχοι σε αυτή τη θεσμική οπισθοδρόμηση» τόνισε ο κ. Χήτας.

- sofokleous10.gr

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