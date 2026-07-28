ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Στα-67,79-εκατ.-ευρώ-το-μετοχικό-κεφάλαιο-μετά-την-ΑΜΚ

Στα 67.793.966,88 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

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Στα 67.793.966,88 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 118.936.784 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η κάθε μία.