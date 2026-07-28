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    Tuesday, July 28
    ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Στα-67,79-εκατ.-ευρώ-το-μετοχικό-κεφάλαιο-μετά-την-ΑΜΚ
    ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 67,79 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

    ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 67,79 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Στα 67.793.966,88 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

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    Στα 67.793.966,88 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

    Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 118.936.784 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η κάθε μία.

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