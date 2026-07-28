Γκουτέρες από Λευκωσία: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό» – Το πρόγραμμα του γγ του ΟΗΕ στην Κύπρο

Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την άφιξή του στη Λευκωσία, όπου πραγματοποιεί κρίσιμες επαφές με τις δύο πλευρές του νησιού.

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Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί μήνυμα αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό αλλά και επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης.

«Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια λύση στο Κυπριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, ωστόσο, σημείωσε ότι η διαδικασία «εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο», αναδεικνύοντας εκ νέου τη σημασία του ρόλου Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας στην εξίσωση.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Τα μηνύματα Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες για το Κυπριακό

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή. Η επίσκεψή σας αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής σας. Βασιζόμαστε στη βοήθεια και την δέσμευσή σας», είχε αναφέρει ο κ. Χριστοδουλίδης.

Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Ολοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

Απαντώντας, ο γ.γ. του ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι «τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων».

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή». Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τι πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».

Οι επαφές Γκουτέρες στη Λευκωσία

Ο κ. Γκουτέρες ξεκίνησε σήμερα τον κύκλο των επαφών του με τη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταβεί στα Κατεχόμενα, όπου θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Το απόγευμα θα επισκεφθεί τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες. Η αυριανή κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν παρουσία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ θεωρείται το κρίσιμο σημείο της επίσκεψης, καθώς αναμένεται να αποτυπωθεί κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά. Παρούσα ήταν επίσης η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ.

- sofokleous10.gr

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