Γκουτέρες-από-τη-Λευκωσία:-«Είμαι-εδώ-με-ταπεινότητα-και-απόλυτη-προσήλωση-για-να-στηρίξω-τη-λύση-του-Κυπριακού»

Μήνυμα συνέχισης της προσωπικής του εμπλοκής στην προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας για το Κυπριακό έστειλε από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, καθώς ο ΟΗΕ επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή τη διαδικασία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, ενώ παραμένει αμετακίνητη η τουρκική θέση για λύση δύο κρατών.

Μήνυμα Χριστοδουλίδη προς τον ΟΗΕ

Καλωσορίζοντας τον Γενικό Γραμματέα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε την παρουσία του στην Κύπρο ακόμη μία ξεκάθαρη απόδειξη της προσωπικής του προσήλωσης στην εξεύρεση λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, έχουν ανάγκη από θετικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως η Λευκωσία στηρίζεται στην πολιτική δέσμευση και τη στήριξη του Αντόνιο Γκουτέρες σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων.

Παράλληλα, συνέδεσε το Κυπριακό με τις ευρύτερες εξελίξεις στο διεθνές σύστημα, σημειώνοντας ότι παρατηρούνται κινήσεις που υπονομεύουν την τάξη που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τόνισε πως η διεθνής κοινότητα έχει ευθύνη να διαφυλάξει το διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές του.

«Επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας»

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες επέλεξε να δώσει έναν ιδιαίτερα προσεκτικό τόνο στις δημόσιες δηλώσεις του, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά που θα μπορούσε να εκληφθεί ως άσκηση πίεσης προς τις δύο πλευρές.

Όπως είπε, βρίσκεται στην Κύπρο «με αλληλεγγύη και ταπεινότητα», προκειμένου να στηρίξει τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης, επισημαίνοντας ότι μια συμφωνία δεν θα είχε μόνο καθοριστική σημασία για την Κύπρο αλλά θα συνέβαλλε θετικά και στη σταθερότητα μιας ιδιαίτερα ταραγμένης περιοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως είναι δικός του ρόλος να υποδείξει στις πλευρές τι πρέπει να πράξουν, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι παραμένει «απολύτως προσηλωμένος» στην υποστήριξη των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης.

Επόμενος σταθμός οι επαφές με την τουρκοκυπριακή πλευρά

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αποτελεί το πρώτο σκέλος των επαφών του Αντόνιο Γκουτέρες στη Λευκωσία. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας αναμένεται να συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, επιχειρώντας να διαμορφώσει σαφέστερη εικόνα για τις προθέσεις των δύο πλευρών.

Στόχος του ΟΗΕ παραμένει η διατήρηση της δυναμικής που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες και η αναζήτηση κοινού εδάφους που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να χωρίζουν τη Λευκωσία και την Άγκυρα ως προς το πλαίσιο της λύσης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, στη Λευκωσία, μετά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε ότι «αυτή είναι μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή προσήλωση μου να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στην Κύπρο.

Φυσικά εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, αλλά επίσης και τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή».