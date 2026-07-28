Ελλάδα-Λιβύη: Συνεχίζεται ο διάλογος για θαλάσσιες ζώνες – Στον ορίζοντα νέος τεχνικός γύρος συνομιλιών

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η συνέχιση του διαλόγου, παρά τις γνωστές δυσκολίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το λιβυκό πολιτικό τοπίο, αποτελεί το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τον 3ο γύρο εργασιών της Κοινής Ελληνολιβυκής Τεχνικής Επιτροπής για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα στην Αθήνα.

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Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, «οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στον εποικοδομητικό διάλογο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επαναβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακά στενές διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης».

DFM Papadopoulou headed the Greek delegation in the third round of the Joint Greek-Libyan Technical Committee on Maritime Boundary Delimitation which took place today in Athens. pic.twitter.com/etJdsxBJ2B — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 27, 2026

Πίσω από τη λιτή αυτή διατύπωση, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με τον 3ο κύκλο επαφών. Αντιθέτως, υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθεί και νέος γύρος τεχνικών συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη προσδιοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής του.

Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι, παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να διακοπεί ο δίαυλος επικοινωνίας, διατηρώντας ανοικτή μια διαδικασία η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει κοινό τεχνικό έδαφος για ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση για νέα πολιτική συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη είτε με τον Λίβυο ομόλογό του είτε με άλλους αξιωματούχους από την Τρίπολη ή τη Βεγγάζη.

Αντίστοιχα, εκτός συζήτησης παραμένει – τουλάχιστον στην παρούσα φάση – και οποιοδήποτε ενδεχόμενο διαμόρφωσης πλαισίου για κοινή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται αποκλειστικά στο τεχνικό επίπεδο, με βασικό στόχο να διερευνηθούν τα περιθώρια σύγκλισης πριν εξεταστεί οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία.

Σταθερή ελληνική γραμμή

Η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να προσεγγίζει τη διαπραγμάτευση με αφετηρία τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), υποστηρίζοντας την πλήρη επήρεια των νησιών στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και απορρίπτοντας ως νομικά ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Παράλληλα, η Αθήνα συνεχίζει να επενδύει στη διατήρηση ανοικτών διαύλων τόσο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και με την Ανατολική Λιβύη, θεωρώντας ότι μόνο μέσα από πολυεπίπεδη διπλωματική παρουσία μπορεί να διατηρήσει ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Η στρατηγική αυτή ενισχύθηκε το τελευταίο διάστημα μέσα από τις επαφές του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα του υπαρχηγού του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία της και στις δύο πλευρές του λιβυκού πολιτικού συστήματος.

Παρά το θετικό κλίμα που περιγράφουν οι δύο πλευρές, οι δομικές δυσκολίες εξακολουθούν να υφίστανται.

Η πολιτική διαίρεση της Λιβύης, η έλλειψη ενιαίας κρατικής εκπροσώπησης και η εκκρεμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου εξακολουθούν να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η ίδια η συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς διατηρεί ενεργή μια διαδικασία η οποία είχε ουσιαστικά παγώσει για περισσότερο από μία δεκαετία, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια προσέγγισης των δύο χωρών το 2009.

Στην Αθήνα εκτιμούν ότι, ακόμη κι αν η τελική συμφωνία δεν θεωρείται άμεσα ορατή, η διατήρηση του διαλόγου και η σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης αποτελούν τη μοναδική ρεαλιστική βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε, σε δεύτερο χρόνο, να στηριχθεί μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

- sofokleous10.gr

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