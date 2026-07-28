ΕΛΣΤΑΤ:-Άνοδος-10,6%-στον-όγκο-της-οικοδομικής-δραστηριότητας-τον-Απρίλιο

Ανοδικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον φετινό Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν συνολικά σε όλη τη χώρα 2.433 οικοδομικές άδειες, που

αντιστοιχούν σε 472.873 m2 επιφάνειας και 2.029.646 m3 όγκου. Η οικοδομική δραστηριόητα παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

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Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας ανήλθαν σε 2.401, που αντιστοιχούν σε 459.139 m2 επιφάνειας και 1.947.535 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 10,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε ό,τι αφορά τη δημόσια οικοδομική δραστηριότητα, οι εκδοθείσες άδειες ανήλθαν σε 32 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 13.734 m2 επιφάνειας και 82.111 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Απρίλιο 2026, είναι 4,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2025 έως τον Απρίλιο 2026, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 11,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024- Απριλίου 2025.

Την ίδια περίοδο Μαΐου 2025- Απριλίου 2026, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 11,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024- Απριλίου 2025.