Ηγεσία-με-όραμα:-Πώς-ο-Ηλίας-Ξηρουχάκης-επαναπροσδιορίζει-την-«Τειρεσίας»

Υπάρχουν δύο δρόμοι για να διοικήσει κανείς έναν οργανισμό με πολυετή ιστορία.

Ο πρώτος είναι η συντηρητική διαχείριση: η περιφρούρηση των κεκτημένων και η διατήρηση μιας ασφαλούς, αλλά περιορισμένης ανάπτυξης. Ο δεύτερος είναι η διορατική ηγεσία: η αμφισβήτηση του status quo και ο επαναπροσδιορισμός της αξίας του οργανισμού στο μέλλον.

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Ο Ηλίας Ξηρουχάκης επέλεξε αποφασιστικά τον δεύτερο δρόμο. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της «Τειρεσίας», δεν περιορίστηκε στη βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών του ιστορικού παρόχου πιστωτικών πληροφοριών(Credit Bureau). Έθεσε ένα δομικό ερώτημα: Ποιος οφείλει να είναι ο ρόλος μιας κρίσιμης πληροφοριακής υποδομής σε μια οικονομία που μετασχηματίζεται ραγδαία από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Open Banking, την κυβερνοασφάλεια και τις επιταγές της βιώσιμης χρηματοδότησης;

Η απάντησή του δεν αποτυπώθηκε σε αποσπασματικές πρωτοβουλίες, αλλά σε ένα συνεκτικό σχέδιο μετασχηματισμού, που συνδύασε τεχνολογία, εξαγορές, διεθνείς συνεργασίες, νέες υπηρεσίες και μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Διαδρομή 30 ετών ως πυξίδα μετασχηματισμού

Η στρατηγική αυτή προσέγγιση δεν υπήρξε συμπτωματική. Διαγράφοντας μια επαγγελματική πορεία άνω των τριών δεκαετιών, ο κ. Ξηρουχάκης θήτευσε σε διεθνείς κολοσσούς και θεσμικούς πυλώνες του χρηματοπιστωτικού τομέα — από τη Visa International και τη Thomson Reuters στο Λονδίνο, έως ανώτατες διοικητικές θέσεις στην εγχώρια τραπεζική αγορά και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία διαμόρφωσε το όραμά του για την «Τειρεσίας»: όχι απλώς έναν πάροχο πιστωτικών δεδομένων, αλλά μια κομβική υποδομή έτοιμη να υποστηρίξει τις ανάγκες της επόμενης ημέρας. Από τα δεδομένα στην πρόβλεψη: Η εξαγορά-σταθμός της Statistical Decisions.

Για δεκαετίες, η ισχύς ενός παρόχου πιστωτικών πληροφοριών μετριόταν αποκλειστικά από τον όγκο και την πληρότητα της πληροφορίας που διατηρούσε. Στον σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο, ωστόσο, τα απλά δεδομένα αποτελούν εμπόρευμα (commodity) — η πραγματική υπεραξία βρίσκεται στην ανάλυση και την πρόβλεψη.

Κομβικό σημείο σε αυτή τη μετάβαση υπήρξε η εξαγορά της Statistical Decisions. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενίσχυσε καταλυτικά τις δυνατότητες του Ομίλου στα predictive analytics και στα μοντέλα υποστήριξης αποφάσεων.

Η εξαγορά αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική αντίληψη του Ηλία Ξηρουχάκη ότι το μέλλον των Credit Bureaus δεν βρίσκεται μόνο στη συλλογή δεδομένων, αλλά στη μετατροπή τους σε γνώση, πρόβλεψη και υποστήριξη αποφάσεων.

Η «Τειρεσίας» μετεξελίχθηκε έτσι από συλλέκτη δεδομένων σε παραγωγό εξειδικευμένης γνώσης, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τα εργαλεία να προβλέπουν —και όχι απλώς να καταγράφουν— τον κίνδυνο.

Διεύρυνση ορίων: Κυβερνοαπάτη και ESG στο επίκεντρο

Ο μετασχηματισμός του οργανισμού επεκτάθηκε σε δύο ακόμα κρίσιμους πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας:

1. Ψηφιακή Ασφάλεια & Identity Fraud σε συνεργασία με τον διεθνή κολοσσό Equifax, αναπτύχθηκαν οι υπηρεσίες Tiresias Identity & Fraud Services. Στόχος είναι η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας και η πρόληψη της κυβερνοαπάτης. Με αυτή την επιλογή, η Τειρεσίας διεύρυνε τον ρόλο της από την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου στην προστασία της εμπιστοσύνης στο ψηφιακό οικοσύστημα.

2. Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG). Προλαμβάνοντας τις εξελίξεις, η «Τειρεσίας» ανέπτυξε την πλατφόρμα ESGr. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να οργανώνουν τα δεδομένα βιώσιμης ανάπτυξης που διαθέτουν, διευκολύνοντας παράλληλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη δανειοδότηση. Η πρωτοβουλία αποτυπώνει μια διοικητική προσέγγιση που δεν περιμένει να ωριμάσει μια αγορά για να την ακολουθήσει, αλλά επενδύει εγκαίρως στις ανάγκες που διαμορφώνονται.

Στροφή στον πολίτη και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Παράλληλα με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ο Ηλίας Ξηρουχάκης έθεσε ως προτεραιότητα την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού:

Άνοιγμα στην Κοινωνία: Η «Τειρεσίας» αφήνει πίσω της την εικόνα ενός απόμακρου θεσμικού μηχανισμού. Μέσα από νέες ψηφιακές πλατφόρμες εξυπηρέτησης, παρέχει πλέον στους πολίτες άμεση, διαφανή πρόσβαση στα δεδομένα τους, ενισχύοντας τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την εμπιστοσύνη. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο την εξυπηρέτηση. Αποτυπώνει μια νέα αντίληψη για τη σχέση της Τειρεσίας με τον πολίτη, με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια, στην ενημέρωση και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Με τη βεβαιότητα ότι καμία στρατηγική δεν τελεσφορεί χωρίς την κατάλληλη ομάδα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) του προσωπικού και την καλλιέργεια κουλτούρας συνεχούς εξέλιξης. Η επένδυση στους ανθρώπους αντιμετωπίστηκε όχι ως παράλληλη δράση, αλλά ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του μετασχηματισμού.

Αποτελέσματα 2025: Οικονομική επιβεβαίωση της στρατηγικής

Η επιχειρησιακή προσαρμογή αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια στα οικονομικά μεγέθη. Το 2025 καταγράφηκε ως έτος-σταθμός για την ιστορία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των τραπεζών-μετόχων στη διοίκηση. Η σταθερή στήριξη των τραπεζών-μετόχων προς τον Ηλία Ξηρουχάκη και τις στρατηγικές επιλογές του αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση του μετασχηματισμού.

Τα οικονομικά μεγέθη του 2025

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 20,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 4,9 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική της επίδοση. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτεύχθηκε παράλληλα με επενδύσεις σε νέες υπηρεσίες, τεχνολογία, εξαγορές, διεθνείς συνεργασίες και ανθρώπινο δυναμικό.

Οδηγός Ανάπτυξης:

Συνδυασμός νέων καινοτόμων υπηρεσιών και οργανικής ανάπτυξης, με παράλληλη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Πρόκειται για μια ισορροπημένη στρατηγική ανάπτυξης που συνδυάζει την καινοτομία με τη χρηματοοικονομική πειθαρχία, στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διοικητική προσέγγιση του Ηλία Ξηρουχάκη.

Η επόμενη ημέρα

Η πορεία της «Τειρεσίας» αποδεικνύει ότι ο μετασχηματισμός ενός ιστορικού οργανισμού δεν απαιτεί την ακύρωση της ταυτότητάς του, αλλά την τόλμη για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του. Με όπλα τις διεθνείς συνεργασίες, την επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη διεύρυνση των υπηρεσιών της προς τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η εταιρεία εδραιώνει τη θέση της ως ένα σύγχρονο, διεθνών προδιαγραφών Credit Bureau στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας.

Ο μετασχηματισμός αυτός δεν περιορίστηκε στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Επαναπροσδιόρισε σταδιακά τον ρόλο της «Τειρεσίας» ως μιας ευρύτερης υποδομής εμπιστοσύνης για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.