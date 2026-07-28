ΗΠΑ:-Συρρικνώθηκε-λιγότερο-από-το-αναμενόμενο-το-εμπορικό-έλλειμμα-τον-Ιούνιο

Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Ιούνιο, καθώς η ευρεία μείωση των εισαγωγών – συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας υποχώρησης των κεφαλαιουχικών αγαθών – ξεπέρασε την πτώση των εξαγωγών.

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Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Ιούνιο, καθώς η ευρεία μείωση των εισαγωγών – συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας υποχώρησης των κεφαλαιουχικών αγαθών – ξεπέρασε την πτώση των εξαγωγών.

Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών μειώθηκε κατά 4,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στα 101,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει έλλειμμα στα 100,0 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

Οι εξαγωγές αγαθών των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 1,8%, λόγω της μείωσης των βιομηχανικών προμηθειών. Οι εισαγωγές σημείωσαν πτώση 2,6%, σηματοδοτώντας την πρώτη μείωση από τον Ιανουάριο.

Το εμπορικό έλλειμμα παρουσιάζει διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν βοήθησε στην ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης για αμερικανικά πετρελαϊκά προϊόντα και οι αμερικανικές εταιρείες αύξησαν τις εισαγωγές για να ενισχύσουν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι οι εξερχόμενες αποστολές βιομηχανικών προμηθειών, όπου υπολογίζονται το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, μειώθηκαν κατά 4,4% τον Ιούνιο. Η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης τον μη νομισματικό χρυσό, ο οποίος έχει συνέβαλε στην ενίσχυση των διακυμάνσεων τον τελευταίο χρόνο. Οι εξαγωγές της κατηγορίας των ευμετάβλητων καταναλωτικών αγαθών και των αυτοκινήτων ανέκαμψαν.

Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών – μια κατηγορία που περιλαμβάνει υπολογιστές και αξεσουάρ, ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό – υποχώρησαν για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, αν και παρέμειναν 37,4% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν επίσης.