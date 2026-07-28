Η Ιταλία θα κάνει χρήση του προγράμματος SAFE – Θα ζητήσει 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ

Η Ιταλία θα αξιοποιήσει το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δαπανών, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, παρά τις προηγούμενες ενδείξεις ότι η Ρώμη θα μπορούσε να εγκαταλείψει το πρόγραμμα χωρίς ευνοϊκότερους δημοσιονομικούς κανόνες από τις Βρυξέλλες για τις ενεργειακές δαπάνες.

«Πρόκειται να ζητήσουμε 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ, πριν από το τέλος του χρόνου. Θα διαμορφώσουμε την πρότασή μας και στην συνέχεια ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, θα εκφραστεί σχετικά με το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, το 2027», εξήγησε ο Ταγιάνι.

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Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει ότι η οριστική απόφαση για την ενεργοποίηση των δανείων του SAFE πρόκειται να ληφθεί, πάντως, από το κοινοβούλιο, μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η σημερινή δήλωση του Ταγιάνι δείχνει ότι στο εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας φέρεται να επετεύχθη συμφωνία και να ξεπεράστηκε η πάγια αρνητική στάση της Λέγκα και του υπουργού Οικονομικών της, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ως προς την δυνατότητα ενεργοποίησης των σχετικών δανείων.

Η Ρώμη δήλωσε τον Μάιο ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για αύξηση των αμυντικών δαπανών και χρήση του προγράμματος SAFE λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, οι οποίες αποτελούν μεγάλο πονοκέφαλο για την πρωθυπουργό.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι, από την στιγμή που πρόκειται για στρατηγικές επιλογές οι οποίες συνδέονται με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, η τελευταία λέξη ανήκει δικαιωματικά στο κοινοβούλιο.

- Reuters