Η-apple-λανσάρει-πρόγραμμα-μίσθωσης-συσκευών-στις-ΗΠΑ-σε-συνεργασία-με-την-klarna

Την Τρίτη, η Apple εγκαινίασε στις ΗΠΑ ένα πρόγραμμα μίσθωσης συσκευών σε συνεργασία με την εταιρεία πληρωμών Klarna, προσφέροντας στους πελάτες προγράμματα μηνιαίων πληρωμών για iPhone, Mac, iPad και Apple Watch.

Το πρόγραμμα, με την ονομασία Apple Upgrade, διευρύνει τις επιλογές πληρωμής του τεχνολογικού κολοσσού και αντικαθιστά τα υφιστάμενα προγράμματα iPhone Upgrade Program και iPhone Payments που ίσχυαν στη χώρα.

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Οι πελάτες μπορούν να μισθώσουν iPhone και Apple Watch για 12 ή 24 μήνες, ενώ τα Mac και τα iPad διατίθενται με προγράμματα διάρκειας 24 ή 36 μηνών, ανακοίνωσε η Apple.

Τα προγράμματα μηνιαίων πληρωμών

Οι μηνιαίες πληρωμές ξεκινούν από 17,99 $ για iPhone, 11,99 $ για Apple Watch ή iPad και 24,99 $ για Mac.

Όπως ανακοίνωσε η Apple, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβληθούν σε έναν απλό έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας από την Klarna, ο οποίος δεν θα επηρεάσει το πιστωτικό τους σκορ. Οι πελάτες μπορούν να μειώσουν τις μηνιαίες πληρωμές ανταλλάσσοντας μια υπάρχουσα συσκευή, ενώ παράλληλα κερδίζουν επιστροφή χρημάτων ύψους 3% όταν πληρώνουν με την Apple Card.

Με τη λήξη της μίσθωσης, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν τη συσκευή, να την αγοράσουν με εφάπαξ πληρωμή ή να αναβαθμίσουν σε νεότερο μοντέλο.

Τα υφιστάμενα μέλη του προγράμματος iPhone Upgrade Program της Apple θα μπορούν να μεταβούν στο νέο πρόγραμμα μίσθωσης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να επιλέξουν τις μηνιαίες δόσεις της Apple Card, να ζητήσουν χρηματοδότηση από πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή να αγοράσουν τη συσκευή απευθείας.

Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω του ιστότοπου, της εφαρμογής και των καταστημάτων λιανικής της Apple στις ΗΠΑ.

- Reuters