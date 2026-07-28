Η Eurobank ανακηρύχθηκε η «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα της Ελλάδας» στα βραβεία Euromoney

Η Eurobank ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα της Ελλάδας» στα Euromoney Awards for Excellence 2026, τα παγκόσμια βραβεία του οικονομικού περιοδικού Euromoney, τα οποία εδώ και πάνω από 30 χρόνια επιβραβεύουν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που διαπρέπουν στις επιδόσεις τους, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία που παρέχουν στους πελάτες τους. Η διάκριση αποδόθηκε για τη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, την ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν την τεχνολογία και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των σχετικών πρωτοβουλιών.

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Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Euromoney Awards for Excellence, η αξιολόγηση βασίζεται σε τεκμηριωμένες υποβολές, προκαθορισμένα κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, καθώς και σε ανεξάρτητη ερευνητική διαδικασία. Για τη διάκριση «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα της Ελλάδας» αξιολογήθηκαν η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, οι επενδύσεις σε τεχνολογία και καινοτομία, η ανάπτυξη υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις, η εμπειρία των πελατών και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των σχετικών πρωτοβουλιών.

Πίσω από τη διάκριση

Η στρατηγική αυτή εκφράζεται μέσα από την συνεχώς εξελισσόμενη προσφορά υπηρεσιών της Eurobank, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την απλοποίηση της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας. Περιλαμβάνει τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων αναλύσεων δεδομένων, την ενίσχυση των υπηρεσιών Open Banking, την ανάπτυξη πλήρως ψηφιακών διαδικασιών εξυπηρέτησης και διάθεσης τραπεζικών προϊόντων, καθώς και τον σχεδιασμό υπηρεσιών που δίνουν έμφαση στην ευχρηστία, την προσβασιμότητα και τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank έχει αναπτύξει υπηρεσίες και προϊόντα όπως το EverydayInvest, η Eurobank Teens και η Travellers Prepaid Card, τα οποία καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και συμβάλλουν στην απλοποίηση της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας.

Από τη στρατηγική στην πράξη

Η αυξανόμενη υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών της Eurobank αποτυπώνεται σε καθοριστικούς δείκτες. Το 2026, το 96% των συναλλαγών διεκπεραιώνεται μέσω ψηφιακών καναλιών, ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτάται αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ επτά στους δέκα ψηφιακούς πελάτες χρησιμοποιούν το Eurobank Mobile App για τις συναλλαγές τους.

Αυτή η νέα διάκριση προστίθεται στην αντίστοιχη αναγνώριση που είχε λάβει η Eurobank από τα Euromoney Awards το 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια με την οποία η Τράπεζα εξελίσσει τις υπηρεσίες της και αξιοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει μια πιο απλή, ασφαλή και εξατομικευμένη εμπειρία τραπεζικών συναλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διακρίσεις του ομίλου Eurobank είναι διαθέσιμες εδώ.