Η-fifa-συνεργάζεται-με-την-jpmorgan-για-άντληση-κεφαλαίων-4,2-δισ.-δολαρίων

Η FIFA εξετάζει την πώληση περίπου του 20% μιας νέας εμπορικής οντότητας, η αξία της οποίας εκτιμάται κοντά στα 20 δισ. δολάρια, καθώς ο πρόεδρός Τζιάνι Ινφαντίνο επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την οικονομική επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Τη δημιουργία του Fifa Forward Enterprise (FFE), μίας νέας εμπορικής οντότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα μέσων ενημέρωσης και εμπορικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των χορηγικών συμφωνιών του Μουντιάλ εξετάζει η FIFA, καθώς ο πρόεδρός Τζιάνι Ινφαντίνο επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την οικονομική επιτυχία του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, η FIFA συνεργάζεται με την JPMorgan για τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού οχήματος, αρχικής αποτίμησης περίπου 20 δισ. δολαρίων, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το -. Η νέα εταιρεία θα ανήκει κατά πλειοψηφία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ενώ ποσοστό 20%-30% προβλέπεται να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές έναντι ποσού πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την αμερικανική τράπεζα για την άντληση έως και 4,2 δισ. δολαρίων μέσα στη χρονιά (περίπου το 20% της αξίας της νέας οντότητας), μέσω της εισόδου εξωτερικών επενδυτών στη νέα εμπορική οντότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζόσουα Κούσνερ, μέσω του επενδυτικού του fund Thrive Eternal, βρίσκεται σε συζητήσεις για να ηγηθεί της συμφωνίας. Η FFE θα στεγάσει τις εμπορικές δραστηριότητες της FIFA και θα αναζητήσει μακροπρόθεσμους μειοψηφικούς επενδυτές.

UEFA: «Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει»

Με βάση την προτεινόμενη δομή, οι επενδυτές δεν θα λαμβάνουν μερίσματα ή τακτικές χρηματικές διανομές. Η πιθανή απόδοσή τους θα προέλθει από την αύξηση της αξίας της FIFA Forward Enterprise, η οποία θα τους επιτρέψει να πωλήσουν τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που θα δημιουργεί η εμπορική αυτή οντότητα θα κατευθύνεται τελικά στις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA μέσω του προγράμματος FIFA Forward, το οποίο χρηματοδοτεί έργα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η FIFA ανέφερε ότι τα κεφάλαια θα διανεμηθούν στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της, με εφάπαξ πληρωμές 20 εκατ. δολαρίων και αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης από 2 σε 5 εκατ. δολάρια για την περίοδο 2027-2030. Οι προτάσεις απαιτούν την έγκριση της πλειοψηφίας των μελών.

Κάθε ομοσπονδία-μέλος θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Η FIFA βρίσκεται στα αρχικά στάδια διαβούλευσης με τα μέλη της, γεγονός που σημαίνει ότι η τελική δομή και οι όροι της προτεινόμενης συναλλαγής ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Η Thrive έχει αναδειχθεί ως πιθανός βασικός επενδυτής στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων. Ο Γκρεγκ Μάφεϊ, βετεράνος στελέχος του κλάδου των μέσων ενημέρωσης, έχει επίσης συμβουλεύσει τη FIFA και έχει συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία.

Το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στη μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου τηλεοπτικών δικαιωμάτων και χορηγιών της FIFA, παρέχοντας παράλληλα στην ομοσπονδία σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιών-μελών της.

Η UEFA επέκρινε το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει» και προειδοποίησε ότι η διοίκηση του αθλήματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο χωρίς διαφάνεια.