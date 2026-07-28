Η MERE σταμάτησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα λόγω των κυρώσεων της ΕΕ

Η ρωσικών συμφερόντων αλυσίδα hard discount MERE ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες την αναστολή λειτουργίας όλων των 11 καταστημάτων της στην Ελλάδα, εξαιτίας της εφαρμογής της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, η οποία εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου. Το Euro2day.gr επιχείρησε να επικοινωνήσει με στελέχη της Torg Hellas, ωστόσο η επικοινωνία αυτή δεν κατέστη δυνατή.

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Η αναστολή αυτή συνδέεται με την ένταξη του Sergey Shnayder (Sergey Ivanovich Schneider), συνιδρυτή και ιδιοκτήτη της μητρικής εταιρείας Svetofor, στον νέο κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η ελληνική θυγατρική Torg Hellas, υπεύθυνη για τη λειτουργία του δικτύου MERE στη χώρα, προχώρησε στο προσωρινό κλείσιμο των καταστημάτων της, δημιουργώντας αβεβαιότητα για περίπου 170 εργαζόμενους και επηρεάζοντας δεκάδες προμηθευτές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αναζητείται η καλύτερη νομική λύση για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

Στο επίσημο αιτιολογικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Sergey Ivanovich Schneider, γνωστός και ως Sergey Shnayder, αναφέρεται ως Ρώσος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης του ομίλου Svetofor, ο οποίος λειτουργεί περισσότερα από 2.200 καταστήματα εκπτωτικής λιανικής στη Ρωσία και το εξωτερικό με τα εμπορικά σήματα Svetofor, Mere και MyPrice.

Η οικογενειακή επιχείρηση ελέγχεται από τον ίδιο, τη μητέρα του Valentina Schneider και τον αδελφό του Andrey Schneider, μέσω εκατοντάδων εταιρειών του ομίλου Torgservice Group of Companies, του οποίου είναι επίσης συνιδρυτής.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλυσίδα Svetofor ανήκει στις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Ρωσίας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ρωσικής οικονομίας.

Η ΕΕ επισημαίνει επίσης ότι ο όμιλος Svetofor, μέσω της Torgservice Group, έχει δραστηριότητα στην κατεχόμενη Κριμαία από το 2014 και συνεχίζει να λειτουργεί καταστήματα Svetofor και Mayak στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων της Κριμαίας, της Χερσώνας, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Επιπλέον, ο επίσημος ιστότοπος της εταιρείας παρουσιάζει την Κριμαία ως τμήμα της Ρωσίας, υιοθετώντας τη θέση του Κρεμλίνου.

Με βάση τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει τον Schneider ως ηγετική επιχειρηματική προσωπικότητα που δραστηριοποιείται στη Ρωσία και καταλήγει ότι παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη σε ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας ζητά την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, στέλνοντας υπόμνημα προς τα αρμόδια υπουργεία, με αίτημα την προστασία των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι περίπου 170 εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση πρωτοφανούς αβεβαιότητας, με φόβους ότι, σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας της εταιρείας και διατήρησης της δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων, ενδέχεται να προκύψουν εμπόδια για την έκδοση απαραίτητων εγγράφων για τη λύση των συμβάσεων εργασίας και την υπαγωγή τους στις παροχές ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά, μεταξύ άλλων, να εξεταστούν όλες οι νομικές δυνατότητες που παρέχονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της εταιρείας, να διασφαλιστεί η καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών όπου αυτό είναι νομικά εφικτό και να προστατευτούν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, η Torg Hellas κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 11,98 εκατ. ευρώ, έναντι 7,46 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση άνω του 60%. Ωστόσο, οι αυξημένες επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου οδήγησαν σε αύξηση των ζημιών προ φόρων, οι οποίες ανήλθαν σε 797 χιλ. ευρώ, από 414 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.