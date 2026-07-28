Η Orchestra καταγράφει αύξηση πωλήσεων, αλλά το κόστος περιορίζει τα κέρδη

Η Orchestra Hellas, η ελληνική θυγατρική του γαλλικού ομίλου λιανικής παιδικών προϊόντων Orchestra, ολοκλήρωσε τη χρήση 2025/2026 με διψήφια αύξηση στις πωλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και η συμπίεση των περιθωρίων οδήγησαν σε μειωμένη κερδοφορία.

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Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 70,88 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,9% σε σύγκριση με τα 62,77 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 1,97 εκατ. ευρώ από 2,68 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους έπεσε στο 1,9%, σε σχέση με 3,14% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 37,59%, από 38,62% στην χρήση 2024/2025.

Ταυτόχρονα, το χρηματοοικονομικό κόστος σχεδόν τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 524 χιλ. ευρώ από 182 χιλ. ευρώ, ενώ τα διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 24,1%. Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία κατάφερε να μειώσει τον συνολικό τραπεζικό της δανεισμό στα 7,75 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ, αν και τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν σε 920 χιλ. ευρώ από 1,39 εκατ. ευρώ.

Η Orchestra Hellas συνέχισε να επενδύει στο εμπορικό της δίκτυο, δαπανώντας 1,28 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα και ανακαίνιση υφιστάμενων σημείων πώλησης. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο 29 καταστημάτων, με παρουσία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις της περιφέρειας.

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η διοίκηση διατηρεί αισιοδοξία για την πορεία της εταιρείας, εκτιμώντας ότι η ζήτηση στην αγορά παιδικής ένδυσης παραμένει σταθερή και ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα ή την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.