Η-visa-θα-απολύσει-το-7%-του-προσωπικού-της

Η Visa απασχολούσε περίπου 34.100 υπαλλήλους στο τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους.

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Στην περικοπή 2.600 θέσεων εργασίας προχωρά η Visa καθώς ο διευθύνων σύμβουλος, Ράιαν Μακίνερνι επιδιώκει να ισχυροποιήσει την εταιρεία στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κλάδο των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, οι απολύσεις αφορούν περίπου το 7% του εργατικού της δυναμικού και θα επηρεάσουν κυρίως τα τμήματα τεχνολογίας και προϊόντων, όπως ανέφερε ο ίδιος σε υπόμνημα προς το προσωπικό που περιήλθε στην κατοχή του -.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό για τη Visa, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, καθώς συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην στην αύξηση της αποτελεσματικότητας σε ολόκληρη την εταιρεία, προκειμένου να επανεπενδύσουμε στις υψηλότερες πιθανές ευκαιρίες μας», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας περιμένουν και να τοποθετήσουμε την Visa στην καλύτερη δυνατή θέση για να ηγηθεί αυτού του μετασχηματισμού, πρέπει να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Η Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει επίσης στην επιτάχυνση αυτής της εξέλιξης και στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε στη Visa».

«Ως αποτέλεσμα των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή στο εμπόριο με μια επιχείρηση που έχει πραγματική δυναμική. Το βλέπουμε αυτό στα συνεχιζόμενα ισχυρά οικονομικά μας αποτελέσματα, την ικανοποίηση των πελατών, τη συμμετοχή των εργαζομένων και την πρωτοποριακή καινοτομία, καθώς κατασκευάζουμε και αποστέλλουμε προϊόντα καλύτερα και ταχύτερα από ποτέ», ανέφερε.

Η Visa, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη, απασχολούσε περίπου 34.100 υπαλλήλους στο τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Πολλοί από τους ανταγωνιστές της στον τομέα fintech έχουν ανακοινώσει ακόμη μεγαλύτερες περικοπές θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων η PayPal και η Block.