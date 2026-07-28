Ισπανία:-Υποχώρησε-σε-χαμηλό-18-ετών-η-ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία υποχώρησε στο 9,87% στο δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλότερο επίπεδο από το πρώτο τρίμηνο του 2008.

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Το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία υποχώρησε στο 9,87% στο δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλότερο επίπεδο από το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Σύμφωνα με το Ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 22,779 εκατομμύρια, μετά τη δημιουργία 486.000 θέσεων εργασίας μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Ταυτόχρονα, η ανεργία μειώθηκε κατά 213.300 άτομα, ρίχνοντας το ποσοστό κάτω από το 10%.

Η ανεργία μειώθηκε σε όλους τους τομείς: υπηρεσίες (-170.300), γεωργία (-22.400), βιομηχανία (-10.900) και κατασκευές (-5.400).

Η αύξηση της απασχόλησης συνέπεσε με την έναρξη της θερινής περιόδου, μια περίοδο παραδοσιακά ευνοϊκή για προσλήψεις, ιδίως στις υπηρεσίες. Το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενισχυμένο κατά 272.700 σε ένα ρεκόρ 25,27 εκατομμυρίων ατόμων, αντανακλώντας την αύξηση τόσο της απασχόλησης όσο και του αριθμού των ατόμων που επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων εργασίας, χάρη στην τουριστική δραστηριότητα, αν και οι κατασκευές και η βιομηχανία σημείωσαν επίσης κέρδη. Αντιθέτως, η γεωργία ήταν ο μόνος τομέας που έχασε εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η Καταλονία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση σε απόλυτους όρους, ενώ οι Βαλεαρίδες Νήσοι κατέγραψαν την ισχυρότερη ποσοστιαία αύξηση.