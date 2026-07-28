«Ισχυρή-βούληση-για-λύση»-δηλώνει-ο-Ερχιουρμάν-μετά-τη-συνάντηση-με-τον-Γκουτέρες

Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης και τις συνομιλίες του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, διατηρώντας σταθερό το μήνυμα ότι η παρούσα συγκυρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από το ιδιωτικό δείπνο των τριών και μία ημέρα πριν από την κοινή συνάντηση που θα φιλοξενηθεί στο παλαιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας, από την οποία θα κριθεί εάν μπορεί να ανοίξει ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος επιχείρησε να εμφανίσει την τουρκοκυπριακή πλευρά ως δύναμη που επιδιώκει ενεργά την επανέναρξη της διαδικασίας.

«Γνωρίζετε την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά εργάζεται συστηματικά στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη υιοθέτησης μιας «νέας και ρεαλιστικής μεθοδολογίας», σημειώνοντας ότι, σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, η παρούσα προσπάθεια στηρίζεται σε διαφορετική προσέγγιση, η οποία – όπως είπε – μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του κοινού στόχου.

Η αναφορά αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παραπέμπει στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επανεκκινήσει η διαδικασία, χωρίς να επαναληφθούν τα αδιέξοδα προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων.

Το μήνυμα Γκουτέρες

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες διατήρησε την ίδια γραμμή που είχε υιοθετήσει νωρίτερα μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, επαναλαμβάνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να στηρίξουν κάθε προσπάθεια των δύο κοινοτήτων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην προσπάθειά τους να βρουν λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η επιτυχία της διαδικασίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δύο κοινότητες, αλλά και από τον ρόλο των εγγυητριών δυνάμεων.

«Έχουμε επίγνωση ότι η λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγγυητριών δυνάμεων. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε κάθε συμβολή που θα ενισχύσει την ευημερία των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση», σημείωσε.

Η επισήμανση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο γενικός γραμματέας συνεχίζει να αντιμετωπίζει το Κυπριακό ως ζήτημα που δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ενεργή εμπλοκή τόσο της Ελλάδας και της Τουρκίας όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το βλέμμα στην αυριανή τριμερή

Μετά τις ξεχωριστές επαφές με τις δύο πλευρές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αυριανή κοινή συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν στο παλαιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η παρουσία του γενικού γραμματέα στο νησί αποσκοπεί πρωτίστως στη διατήρηση της διαδικασίας σε τροχιά, με απώτερο στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια νέα άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να διαφαίνεται μεταβολή στις πάγιες θέσεις των δύο πλευρών.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να επιμένει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα εξακολουθεί να προβάλλει τη λύση των δύο κρατών, στοιχείο που εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πολιτικό εμπόδιο για οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.