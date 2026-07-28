Κ. Μητσοτάκης – Αλ Τζαμπέρ: Στο επίκεντρο επενδύσεις, ενέργεια και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΑΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σουλτάν αλ Τζαμπέρ, σε μια συνάντηση με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας.

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Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τις συνομιλίες επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των επαφών που είχαν αναπτυχθεί κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάιο, όπου είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.

Στο επίκεντρο επενδύσεις και ενέργεια

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικής ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη και ως κόμβου διασύνδεσης για την ευρύτερη περιοχή.

Ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας την κοινή προσήλωσή τους στη διατήρηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της περιφερειακής συνεργασίας.



- sofokleous10.gr

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