Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία – Επενδύσεις 5,4 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης και τη ΔΕΗ

Το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία, που υπήρξε ποτέ, υλοποιείται σήμερα και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Οι τακτικοί εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν έχουν κανέναν λόγο ανησυχίας και υπάρχει μέριμνα να μην έχουν, ούτε οι εργολαβικοί και οι συμβασιούχοι. Καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης και ανακοινώθηκαν και δύο νέα έργα: Η κατασκευή του δρόμου Πτολεμαίδα-Ξυνό Νερό και η επιδότηση με 60% έως 10.000 νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά σε στέγη μαζί με μπαταρία, δαπάνης 50.000.000 ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης και οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, οι οποίοι περιόδευσαν στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών.

“Εμείς ήρθαμε εδώ και μιλάμε με έργα, όχι με λόγια”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος παρουσίασε τον κατάλογο των έργων που έχουν ολοκληρωθεί στη Δυτική Μακεδονία στα 7 χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσων θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026, ενώ απάντησε στις ανησυχίες και επικρίσεις κομμάτων και φορέων, λέγοντας: «Κατανοώ όλους τους προβληματισμούς και των κομμάτων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των κατοίκων. Άλλωστε οπουδήποτε υπάρχει καθεστώς αποανθρακοποίησης, απολιγνιτοποίησης, στη δική μας περίπτωση, υπάρχει ένας τέτοιος διάλογος. Σημείωσα, όμως, ότι η κυβέρνηση έρχεται πια και δεν απαντάει με σχέδια ή υποσχέσεις. Απαντάει με έργα. Και προκαλώ οποιονδήποτε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας και οποιονδήποτε σχολιαστή και οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να αμφισβητήσει έστω και ένα από τα έργα τα οποία παρουσίασα προηγουμένως ως ολοκληρωμένα. Επίσης, καλώ όλους να περιμένουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου για να δουν αν οι λίστες έργων που καλύπτουν διάφορους τομείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία και τα οποία προωθεί η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου φέτος θα έχουν ολοκληρωθεί ή όχι. Καταλαβαίνω την κριτική. Αλάθητοι δεν είμαστε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε από το μηδέν, προχωρούμε μπροστά με συγκεκριμένο, μετρήσιμο και χειροπιαστό έργο.

Ειδικότερα για την απασχόληση και την ανεργία τόνισε ότι “οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν για τις νέες δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή θα είναι περίπου οι ίδιοι (2.500) με τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ προ της απολιγνιτοποίησης, εν τω μεταξύ, όμως, τα έργα τα οποία θα κάνει η ΔΕΗ θα απασχολήσουν εργαζόμενους που μπορεί να φτάσουν μέχρι τις 7.500 με 8.000 και παράλληλα προχωρούν μια σειρά επενδύσεις, χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι οποίες θα δημιουργήσουν κι αυτές δεκάδες ή εκατοντάδες θέσεις εργασίας”.

Τα έργα που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης αφορούν:

-16 δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Μεταξύ αυτών ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η οριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης που θεσπίστηκε πρόσφατα, η αναβάθμιση σχολείων και υποδομών υγείας, τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

-7 έργα που ολοκληρώνονται ως το τέλος του έτους. Περιλαμβάνονται η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας της ΔΕΗ για την τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων, η οδική σύνδεση Γρεβενά – Βασιλίτσα, νέα δίκτυα φυσικού αερίου σε 4 πόλεις της Περιφέρειας.

-3 δράσεις που υλοποιούνται ως το τέλος του έτους: νέο πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά με μπαταρία που θα καλύψει 10.000 νοικοκυριά, νέα στήριξη του κλάδου της γούνας και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος.

-6 δημόσια έργα που προκηρύσσονται ως το τέλος του έτους: οδική σύνδεση Πτολεμαΐδα – Ξυνό Νερό, , Φράγμα Νεστορίου, φοιτητικές εστίες, κ.α.

-5 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια π

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, αναφέρθηκε ειδικά στα επενδυτικά προγράμματα που παρακολουθεί ο ίδιος και σημείωσε ότι “οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι 3.200, μέχρι σήμερα, εκτός της ΔΕΗ, και είναι κουμπωμένες, είναι κλειδωμένες με τις επενδύσεις”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία έχει τρεις κορμούς ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, 245.000.000 και 191.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

Στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών υπάρχουν 67 έργα, με 52.000.000 ευρώ και 263 θέσεις, που αφορούν μόνο την επιχειρηματικότητα.

Στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς 96 έργα, με 48.000.000 ευρώ και 304 θέσεις εργασίες.

Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 371 έργα με 271.000.000 ευρώ και 1.620 θέσεις εργασίας.

Στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας 109 έργα με 214.000.000 ευρώ και 712 θέσεις εργασίας.

Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι σαφώς και απασχολεί την κυβέρνηση το δημογραφικό στη Δυτική Μακεδονία, γι αυτό υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ (σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται μόνο το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ) και τόνισε πως η περιοχή πρέπει να στηριχθεί και για εθνικούς λόγους.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είπε ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο του φράγματος Νεστορίου και καταβάλλονται προσπάθειες για να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης του έργου στη σήραγγα της Κλεισούρας.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισε πως σε ότι αφορά τα προσχέδια των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης σε Γρεβενά και Φλώρινα βρίσκονται στο 90% της υλοποίησης και σε Καστοριά και Κοζάνη στο 85%.

Επισήμανε ακόμα η Δυτική Μακεδονία μπορεί να μπει πιο ενεργά στον χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, είπε ότι στη Δυτική Μακεδονία το τρίτο τρίμηνο του 2019 η ανεργία είχε φτάσει στο 23,8% και στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν στο 11,9%.

Η ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας εκπονούν για τη Δυτική Μακεδονία εκπονούν 57 προγράμματα απασχόλησης, 30 προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, επιχορηγήσεις επιχειρήσεων, διατήρησης θέσεων εργασίας, ολοκληρωμένων δράσεων κατάρτισης και απασχόλησης, 8 προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας, 10 ειδικά προγράμματα και 9 προγράμματα υποεργασίας. Οι ωφελούμενοι από αυτά τα προγράμματα είναι 21.124 και συνολικά, μαζί με άλλα προγράμματα, είναι 30.808.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, τόνισε πως για τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης η Δυτική Μακεδονία είναι κορυφαία προτεραιότητα.

Ανακοίνωσε ότι θα δοθούν 17.000.000 ευρώ για την επιπλέον ενίσχυση του κλάδου της Γούνας, σε συνέχεια των προγραμμάτων ύψους 11,7 εκατ. που υλοποιήθηκαν διαδοχικά μετά το 2022. Σημείωσε ότι με τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου στην περιοχή δημιουργήθηκαν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας και τόνισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης εργάζεται με μεθοδικότητα και συνέπεια για τη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

“Για μας η Δυτική Μακεδονία σημαίνει, πάνω από όλα, η διαχείριση της απολιγνιτοποίησης και νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το βασικό ερώτημα που έχει απασχολήσει τον κόσμο ελιναι ο λιγνίτης φεύγει τι έρχεται να αντικαταστήσει τον λιγνίτη”, ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, και συνέχισε:”Ενα κομμάτι της απάντησης το ακούσατε από τη ΔΕΗ, όμως η ΔΕΗ δεν είναι η μόνη εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σήμερα στη Δυτική Μακεδονία. Ελπίζω να αντιληφθούμε όλοι μας ότι το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ για την περιοχή είναι τεράστιο. Όλα αυτά τα έργα θα έχουν τεράστιο αποτύπωμα και ενεργειακό και κατασκευαστικό. Αρά, εμείς βλέπουμε ως έναν βασικό μας στόχο να ενισχύσουμε αυτά τα έργα και να τα βοηθήσουμε να υλοποιηθούν. Το δεύτερο κομμάτι είναι η τηλεθέρμανση. Έχουμε καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση την επόμενη μέρα, αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα μεταβατικό στάδιο και δεν έχουμε ολοκληρώσει όλο το σύμπλεγμα των δράσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε τηλεθέρμανση”.

Ο γενικός διευθυντής Σχεδιασμού και ανάπτυξης της ΔΕΗ, Αλέκος Σουμελίδης, δήλωσε πως η ΔΕΗ θα κάνει όσα δεσμεύτηκε για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί.

Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να επισκεφθεί εκ νέου κυβερνητικό κλιμάκιο τη Δυτική Μακεδονία με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για αλληλεγγύη και συμπαράταξη λωστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα της περιοχής.

Στη συνάντηση πήραν μέρος οι βουλευτές Στάθης Κωνσταντινίδης. Μιχάλης Παπαδόπουλος, Μαρία Αντωνίου, Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Σταύρος Παπασωτηρίου και οι αντιπεριφερειάρχες.

Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου πήρε τον λόγο εκπρόσωπος του σωματείου εργαζομένων στη ΔΕΗ ” Σπάρτακος”, ο οποίος χαρακτήρισε “καταστροφική” την πολιτική της απολιγνιτοποίησης και ζήτησε να δοθεί παράταση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη για να κερδηθεί χρόνος.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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