Μήνυμα-Γκουτέρες-από-Λευκωσία:-«Δέσμευση-για-εξεύρεση-μιας-συνολικής-και-διαρκούς-λύσης-του-Κυπριακού»

Στην Κύπρο έφθασε τις πρωινές ώρες ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μεταξύ άλλων θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

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Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ΓΓ ανέφερε ότι «μόλις έχω φθάσει στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων στην Κύπρο, για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού».

I have just landed in Cyprus to express my commitment to support for Cypriot communities in the search for a comprehensive & sustainable settlement of the Cyprus issue. The @UN cannot impose peace. Only Cypriots, through their leaders, can build it. — António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2026

Τα Ηνωμένα Εθνη, συνέχισε, «δεν μπορούν να επιβάλουν ειρήνη» αλλά «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν».

Τον κ. Γκουτέρες θα συνοδεύει η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε χθες συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο ΓΓ των ΗΕ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι προγραμματισμένη λίγο αργότερα, στις 11.45.

Το μεσημέρι ο επικεφαλής των ΗΕ θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, έξω από το Λήδρα Πάλας και στις 16.00 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Στη συνέχεια έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο, με τους δύο ηγέτες, στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Την Τετάρτη το πρωί ο κ. Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει Διάσκεψη Τύπου πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

- sofokleous10.gr

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