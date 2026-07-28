Μερτς:-Χρειάζονται-περικοπές-«αρκετών-εκατοντάδων-δισ.-ευρώ»-από-τον-προϋπολογισμό-της-ΕΕ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να περικοπεί κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ότι είναι «απαράδεκτο» να δημιουργηθούν 2.500 νέες θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μιχάλ Μάρτιν, ο Μερτς χαρακτήρισε το σχέδιο της Επιτροπής «απαράδεκτο» και «μη ισορροπημένο».

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Πρόσθεσε: «Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού με οριζόντιες περικοπές — συνολικού ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι περικοπές είναι απαραίτητες».

Ερωτηθείς από το Politico εάν η προτεινόμενη αυτή περικοπή ήταν ίδια με τις μειώσεις προϋπολογισμού ύψους 400 δισ. ευρώ που πρότεινε ένα γερμανικό έγγραφο στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Μερτς αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, παραπέμποντας στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Απαράδεκτη» η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ο Μερτς άσκησε επίσης δριμεία κριτική στο σχέδιο της Επιτροπής για αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων της ΕΕ —μια κίνηση που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση του αυξημένου φόρτου εργασίας λόγω των τρεχουσών γεωπολιτικών κρίσεων.

«Είναι απαράδεκτο να δημιουργηθούν τώρα 2.500 νέες θέσεις εργασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν θα το αποδεχτούμε αυτό», δήλωσε ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία μειώνει το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης κατά 8% έως το 2029.

Στο πλαίσιο της προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία θα κληθεί να καταθέσει νέα πρόταση προϋπολογισμού ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον Οκτώβριο.

Ο Μάρτιν θα κληθεί να αντιμετωπίσει το τιτάνιο έργο της εξισορρόπησης της επιδίωξης του Μερτς για περικοπές με τις αντικρουόμενες πιέσεις χωρών που τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία.

Η περικοπή της τάξης του 2% επί της πρότασης της Επιτροπής, την οποία είχε προωθήσει η προηγούμενη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου τον Ιούνιο, κρίθηκε ανεπαρκής από τη Γερμανία και τους συμμάχους της στη Βόρεια Ευρώπη.

Επιφυλάξεις του Δουβλίνου

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ιρλανδός ηγέτης ήταν διστακτικός ως προς τις γερμανικές απαιτήσεις, λέγοντας μόνο ότι θα «άκουγε προσεκτικά τον καγκελάριο τι είναι σημαντικό για αυτόν και για τη Γερμανία».

Ο Μάρτιν πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι, αν όλοι προσεγγίσουμε το έργο με το σωστό πνεύμα, η συμφωνία θα πρέπει να είναι δυνατή μέχρι το τέλος του έτους».

Ωστόσο, ένα ευαίσθητο ζήτημα για την Ιρλανδία είναι ο εντοπισμός νέων φόρων σε επίπεδο Ένωσης για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, γνωστών ως ίδιοι πόροι, οι οποίοι απαιτούν ομόφωνη υποστήριξη μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η Επιτροπή πρότεινε πέρυσι πέντε νέους ίδιους πόρους – συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων συντελεστών καπνού και ενός αμφιλεγόμενου φόρου στις επιχειρήσεις της ΕΕ – για τη δημιουργία νέων εσόδων για την κάλυψη των αυξανόμενων δαπανών για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε υψηλότερες συνεισφορές από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Όχι της Γερμανίας σε φόρο επί των επιχειρήσεων

Η Γερμανία έχει αντιταχθεί σθεναρά στον φόρο επί των επιχειρήσεων και απέρριψε τις προτάσεις ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εξαιρέσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μάρτιν επανέλαβε την αντίθεση της Ιρλανδίας σε έναν ψηφιακό φόρο, την ιδέα του οποίου έχουν στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα υπονόμευε την περσινή «εμπορική συμφωνία του Turnberry» με τις ΗΠΑ.

- Politico