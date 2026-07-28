Νέα-Αριστερά-κατά-Τσίπρα-για-ιδιωτικά-πανεπιστήμια:-«Άλλαξε-ο-Μανωλιός-και-έβαλε-τα-ρούχα-του-αλλιώς»

Κριτική στις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια άσκησε η Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «αλλάζει διατύπωση, αλλά όχι ουσία» στη στάση του για το ζήτημα.

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Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι το νέο σχήμα του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζει πλέον πως θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη, αλλά παράλληλα θα επιτρέψει τη συνέχιση λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ήδη λειτουργούν.

«Ο πυρήνας της θέσης της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει ίδιος», αναφέρει η ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση αυτή δεν συνοδεύεται από αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και κάνει λόγο για «αντισυνταγματική» λύση.

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η στάση αυτή αποτελεί προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις από «προοδευτικούς πολίτες και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας», ενώ τονίζει ότι η Αριστερά «κινείται με καθαρές κουβέντες».

«Τα πανεπιστήμια μπορούν να είναι μόνο δημόσια. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί οριστικά», σημειώνει η ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του κόμματος υπέρ της δημόσιας, δωρεάν και αυτοδιοικούμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Χρειάζεται γερά νεύρα για να παρακολουθήσει κανείς τις θέσεις που διατυπώνει η ΕΛ.Α.Σ. για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το σχήμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει τώρα πως θα καταργήσει μεν το νόμο Πιερρακακη, και δεν θα τον «αλλάξει ριζικά», όπως διαμήνυε μέχρι τώρα, αλλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Προφανώς ο πυρήνας της θέσης της ΕΛ.Α.Σ. παραμένει ίδιος, απαράλλακτος και… αντισυνταγματικός: δεν θέλει να αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος που απαγορεύει σε ιδιώτες να ανοίγουν πανεπιστήμια, αλλά θα επιτρέψει την διατήρηση όσων σήμερα υπάρχουν. Θα καταργήσει τον ισχύοντα νόμο αλλά θα ψηφίσει άλλον εξίσου αντισυνταγματικό προκειμένου να συνεχίσουν τα λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το σχήμα του Αλέξη Τσίπρα προφανώς συναισθάνεται την πίεση των προοδευτικών πολιτών και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιχειρεί με αντιπερισπασμούς να μην τους απογοητεύσει.

Η Αριστερά δεν λειτουργεί σαν τον Μανωλιο που βάζει τα ρούχα αλλιώς. Η Αριστερά πάντα κινείται με καθαρές κουβέντες. Γι αυτό:

Τα πανεπιστημια μπορούν να είναι μόνο δημόσια. Ο νόμος Πιερρακακη πρέπει να καταργηθεί οριστικά. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται μόνο από δημόσια, δωρεάν, ελεύθερα και αυτοδιοικούμενα πανεπιστήμια.

- sofokleous10.gr

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