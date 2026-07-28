Νέα επιδότηση στο ντίζελ: Γιατί αφορά όλους τους καταναλωτές – Παραδείγματα και τι αλλάζει

Η νέα κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ από την 1η Αυγούστου έρχεται να προστεθεί στην έκπτωση των διυλιστηρίων, αυξάνοντας το συνολικό όφελος στα 15 λεπτά ανά λίτρο και επιδιώκοντας να περιορίσει το κόστος μεταφορών και τις πιέσεις στις τιμές των προϊόντων.

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Μετά τη νέα κυβερνητική ανακοίνωση για πρόσθετη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Αυγούστου, πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται τι αλλάζει στην πράξη και ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την έκπτωση που είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από λίγες ημέρες.

Στην πραγματικότητα, όμως, η σημασία του μέτρου ξεπερνά κατά πολύ το κόστος ενός γεμίσματος στο ρεζερβουάρ. Το ντίζελ αποτελεί το βασικό καύσιμο των οδικών μεταφορών και κάθε μεταβολή στην τιμή του επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας, από τα χωράφια και τις μεταφορικές εταιρείες μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις στην τιμή του δεν επηρεάζουν μόνο όσους οδηγούν πετρελαιοκίνητα οχήματα, αλλά δυνητικά το κόστος λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και, έμμεσα, την τσέπη όλων των καταναλωτών.

Παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν ενδέχεται να αναστείλει τις επιθέσεις του, οι οδηγοί στην Ελλάδα δεν αναμένεται να δουν άμεσα μειώσεις στις αντλίες. Αντίθετα, για την Τρίτη οι πληροφορίες της αγοράς κάνουν λόγο για μικρές αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ κίνησης, εξέλιξη που ενδέχεται να περάσει σταδιακά και στη λιανική. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,013 ευρώ/λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης στα 2,031 ευρώ/λίτρο.

Οι ακριβότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες (2,243 ευρώ/λίτρο για την αμόλυβδη και 2,215 ευρώ/λίτρο για το ντίζελ), ενώ από τις χαμηλότερες εμφανίζονται στη Φλώρινα (1,971 ευρώ/λίτρο και 1,980 ευρώ/λίτρο αντίστοιχα). Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη βελτίωση του διεθνούς κλίματος, οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ιστορικά υψηλές τιμές στα καύσιμα, γεγονός που διατηρεί την πίεση τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις.

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Η λογική πίσω από τη νέα κρατική παρέμβαση είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κόστους για τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με επαγγελματικά οχήματα. Όταν το κόστος του καυσίμου μειώνεται, περιορίζεται η επιβάρυνση για μεταφορικές εταιρείες, στόλους διανομών, εταιρείες logistics, επαγγελματικά βαν, λεωφορεία αλλά και για σημαντικό μέρος του αγροτικού τομέα που χρησιμοποιεί πετρελαιοκίνητα μηχανήματα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η πίεση για αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη και, κατ’ επέκταση, στις τελικές τιμές πολλών προϊόντων. Σε μια οικονομία όπου η συντριπτική πλειονότητα των εμπορευμάτων διακινείται οδικώς, ακόμη και μια μικρή μεταβολή στο κόστος του diesel μπορεί να έχει πολλαπλασιαστική επίδραση σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Με απλά λόγια, σχεδόν κάθε προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή έχει μεταφερθεί κάποια στιγμή με φορτηγό. Αν μειωθεί το κόστος λειτουργίας αυτού του φορτηγού, μειώνεται μία από τις βασικές πηγές κόστους που επιβαρύνουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Γι’ αυτό και το ντίζελ χαρακτηρίζεται συχνά ως το «καύσιμο της πραγματικής οικονομίας», καθώς η επίδρασή του ξεπερνά κατά πολύ τους οδηγούς που το χρησιμοποιούν καθημερινά.

Πώς συνδέεται με την προηγούμενη έκπτωση

Η νέα κρατική επιδότηση δεν αντικαθιστά το μέτρο που είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από λίγες ημέρες. Αντίθετα, λειτουργεί συμπληρωματικά. Η προηγούμενη παρέμβαση προέβλεπε έκπτωση που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Από την 1η Αυγούστου προστίθεται και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο αποκλειστικά για το diesel. Έτσι, στο πετρέλαιο κίνησης τα δύο μέτρα λειτουργούν σωρευτικά, καθώς στα 5 λεπτά της έκπτωσης που χρηματοδοτούν τα διυλιστήρια προστίθενται ακόμη 10 λεπτά κρατικής ενίσχυσης, διαμορφώνοντας συνολικό όφελος 15 λεπτών ανά λίτρο.

Η νέα παρέμβαση έχει στόχο να απορροφήσει μέρος των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, κυρίως για τις επαγγελματικές μεταφορές, περιορίζοντας τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στα προϊόντα. Έτσι, για παράδειγμα, ένα φορτηγό που ανεφοδιάζεται με 500 λίτρα εξοικονομεί 75 ευρώ σε κάθε γέμισμα, ενώ σε μηνιαία κατανάλωση 5.000 λίτρων το συνολικό όφελος φτάνει τα 750 ευρώ. Αντίστοιχα, ένας επαγγελματίας οδηγός ή μια μικρή επιχείρηση που καταναλώνει 1.000 λίτρα τον μήνα θα δει μείωση του κόστους κατά 150 ευρώ. Τα ποσά αυτά δείχνουν γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να παρέμβει στο diesel και όχι μόνο στη βενζίνη, καθώς το οικονομικό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Το όφελος αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειωθούν αυτόματα οι τιμές όλων των προϊόντων, μπορεί όμως να περιορίσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφοράς και, κατ’ επέκταση, στις τιμές πολλών προϊόντων για τους καταναλωτές.

Η βενζίνη, αντίθετα, εξακολουθεί να καλύπτεται μόνο από την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια, καθώς η νέα κρατική παρέμβαση αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο κίνησης.

Το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι ότι η μείωση του κόστους στο diesel μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία, καθώς περιορίζει το λειτουργικό κόστος χιλιάδων επιχειρήσεων και συμβάλλει στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων που δημιουργούνται όταν αυξάνονται τα μεταφορικά κόστη. Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβαση επιχειρεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ανακούφιση για όσους χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα οχήματα, αλλά και ως μέτρο στήριξης της αγοράς συνολικά. Με άλλα λόγια, το πραγματικό στοίχημα της παρέμβασης δεν είναι μόνο να μειωθεί το κόστος ενός γεμίσματος στο ρεζερβουάρ, αλλά να περιοριστεί η αλυσιδωτή επίδραση που έχουν τα ακριβά καύσιμα στο κόστος μεταφοράς, στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά στις τιμές που πληρώνουν καθημερινά οι καταναλωτές.