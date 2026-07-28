Νέο Αεροδρόμιο Κρήτης (Καστέλι – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): «Πράσινο» στα συστήματα αεροναυτιλίας (Indra) – «Απογειώνεται» τέλη 2028

Προς υπογραφή, ακόμα κι εντός Αυγούστου, η σύμβαση με Indra – ΑΤΕΣΕ για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, επένδυση 1 δισ. των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, GMR. Η εκκρεμότητα με το ραντάρ και το ΣτΕ. Εκκίνηση εμπορικής λειτουργίας τον Νοέμβριο 2028.

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«Καθαρότερος» είναι πλέον ο ορίζοντας όσον αφορά στην προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ – Καστέλι) αλλά και την Παροχή Υπηρεσιών για Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων.

Προ ημερών μόλις, όπως προκύπτει και από σχετικό έγγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποφάσισε «την παροχή σύμφωνης γνώμης στο από 14/07/2026 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας “Indra Sistemas S.A. – Α.Τ.Ε.Σ.Ε.” και την ανάδειξη ως αναδόχου σύμβασης εξοπλισμού αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ)».

Όπως είχε αποκαλύψει το - τον περασμένο Μάιο, ο ισπανικός κολοσσός είχε δώσει την μοναδική αποδεκτή προσφορά στη διαδικασία. Ο Όμιλος Indra (Indra Group) είναι κορυφαίο πολυεθνικό γκρουπ τεχνολογίας, άμυνας και αεροδιαστημικής της Ισπανίας. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες στους τομείς της και έχει ισχυρή παρουσία σε έργα τεχνολογικής ανάπτυξης, υποδομών και ασφάλειας παγκοσμίως. Θεωρείται εκ των κορυφαίων ομίλων στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Υπογραφές τον Αύγουστο;

Πλέον, γίνεται αγώνας δρόμου από τον ΔΑΗΚ, υπό τον κ. Νίκο Αναστασίου (CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης),το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την ΥΠΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να υπογραφεί η σχετική σύμβαση εντός Αυγούστου, ακόμα και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Βέβαια, προϋπόθεση για να «πέσουν υπογραφές» είναι η ολοκλήρωση «όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων / εγκρίσεων / πράξεων των αρμοδίων οργάνων της ΥΠΑ, όπως αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύνταξη πρωτογενούς αιτήματος, ανάληψη υποχρέωσης για τη δαπάνη αυτή και ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης», όπως σχετικά σημειώνεται και στην εγκριτική απόφαση.

Να σημειωθεί ότι η προσφορά της Indra ήταν περί τα 85 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ), ενώ μόλις χτες στη «Διαύγεια» του υπουργείου ανέβηκε και απόφαση «Σχετικά με την έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης της προμήθειας του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του ΔΑΗΚ και του τρόπου χρηματοδότησης του διαχειριστικού κόστους (PMO) που περιλαμβάνεται στην ισχύουσα Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας», με το σχετικό κονδύλι για τα προσεχή έτη να προσεγγίζει τα 112,5 εκατ. (κατά πληροφορίες περιλαμβάνει και το ποσό για τον Τεχνικό Σύμβουλο).

Όπως έχουμε αναφέρει, η εκκίνηση της εμπορικής λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Ηράκλειο Κρήτης (Καστέλι), μια επένδυση (πέραν του δημοσίου) των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR (Ινδικός όμιλος) που θα προσεγγίσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ, αναμένεται για τον Νοέμβριο του 2028.

Η εκκρεμότητα στο ΣτΕ – Ρυθμός προόδου στο 75%

Βέβαια, εκκρεμεί και η απόφαση στο ΣτΕ της προσφυγής τοπικών Δήμων για την τοποθέτηση ραντάρ στον Λόφο Παπούρα, με σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένονται εξελίξεις με την απόφαση του Δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο ή κατά το φθινόπωρο. Πάντως, από τους εμπλεκόμενους πήγαζε η προσδοκία δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, ενώ θα ολοκληρωθεί η υποδομή κατασκευαστικά φέτος σε μεγάλο βαθμό.

Άλλωστε, ήδη ο ρυθμός προόδου των εργασιών από την ΤΕΡΝΑ προσεγγίζει το 75% συνολικά και με υψηλότερα ποσοστά σε επί μέρους σημαντικές υποδομές. Σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα των συστημάτων αεροναυτιλίας, όπως έχουμε αναφέρει, ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εφαρμογή, την παραμετροποίηση, την ενσωμάτωση, τη θέση σε λειτουργία και τις δοκιμές των Συστημάτων AANE, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαίδευσης, αξιολόγησης συμμόρφωσης ή/και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζονται με όλα τα στοιχεία των Συστημάτων AANE (Airport Air Navigation Equipment – συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για ανταλλακτικά), εντός χρονοδιαγράμματος 27,5 μηνών, το πολύ, όπως απαιτείται για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκειας 35 ετών), αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου αερολιμένα είναι στα 11,5 εκατ. επιβάτες, μία εκτίμηση πάντως που είναι συντηρητική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για το 2025 αναμένονταν να ξεπεράσει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τους 10 εκατ. επιβάτες.

Όσο για την προβολή στο μέλλον, η πρόβλεψη κάνει λόγο για 17,8 εκατ. επιβάτες στην 30η επέτειο λειτουργίας, ενώ ήδη έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των εγκαταστάσεων και του αεροσταθμού. Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αναμένεται να διπλασιάσουν τη δυναμική ως προς τις κινήσεις των αεροσκαφών, οι οποίες εκτιμάται ότι από 22 ανά ώρα σήμερα θα ξεπεράσουν τις 40 κινήσεις ανά ώρα.