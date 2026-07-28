ΟΕΕ:-Ο-Σάκης-Ιωαννίδης-νέος-Πρόεδρος-της-Οικονομικής-και-Κοινωνικής-Επιτροπής

Ο Σάκης Ιωαννίδης, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπή εξελέγη χθες πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

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Ο Σάκης Ιωαννίδης, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής εξελέγη χθες πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Ο κ. Ιωαννίδης είναι οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι η πρώτη φορά, σημειώνει το επιμελητήριο, που εκπρόσωπος του ΟΕΕ εκλέγεται στην προεδρία της ΟΚΕ.

Όπως δήλωσε ο κ. Ιωαννίδης, «Η εκλογή μου στην Προεδρία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Βασική μου προτεραιότητα είναι η θεσμική αναβάθμιση της Ο.Κ.Ε. και η ενίσχυση του ρόλου της ως του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού κοινωνικού διαλόγου της χώρας. Πιστεύω σε μια σύγχρονη, αποτελεσματική και εξωστρεφή Ο.Κ.Ε., η οποία θα συμμετέχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, θα ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και θα διατυπώνει έγκαιρες και τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις επί νομοσχεδίων και σημαντικών ζητημάτων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Δεσμεύομαι να εργαστώ με πνεύμα συνεργασίας και ανοιχτού διαλόγου με όλες τις Ομάδες και όλους τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Ο.Κ.Ε. καθώς και με την Πολιτεία, με μοναδικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού και την ουσιαστική συμβολή του στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της χώρας».

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Η εκλογή του Σάκη Ιωαννίδη στην προεδρία της ΟΚΕ αποτελεί σημαντική στιγμή για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Και επιβεβαιώνει τη σημαντική δουλειά, που έχει γίνει από τον Φορέα μας, καθώς και αναγνώριση της πορείας του εκπροσώπου μας και της συνολικής του δράσης κατά τη θητεία του στην Επιτροπή».

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