Οικοδομική-δραστηριότητα:-Διψήφια-αύξηση-σε-επιφάνεια-(10,3%)-και-όγκο-(10,6%)-τον-Απρίλιο

Αύξηση 10,6% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο, καθώς εκδόθηκαν 2.401 οικοδομικές άδειες.

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Αύξηση 10,6% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Απρίλιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.401 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 459.139 m2 επιφάνειας και 1.947.535 m3 όγκου.

Την περίοδο Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 11,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024- Απριλίου 2025.

Αναλυτικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.433 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 472.873 m2 επιφάνειας και 2.029.646 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθαν σε 2.401 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 459.139 m2 επιφάνειας και 1.947.535 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 10,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 32 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 13.734 m2 επιφάνειας και 82.111 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Απρίλιο 2026, είναι 4,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2025 έως τον Απρίλιο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.177 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.163.469 m2 επιφάνειας και 34.467.589 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 11,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,0% στον όγκο).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 11,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,8%.