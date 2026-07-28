Οι-τέσσερις-απειλές-για-την-αμερικανική-οικονομία

Η συνεδρίαση της Fed και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου από μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον τόνο της εβδομάδας στην παγκόσμια οικονομία.

Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 29 Ιουλίου και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η νομισματική πολιτική της Fed υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς προκαλούν ήδη μια αβεβαιότητα στην αγορά.

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Αναλυτές της Renta 4 επισημαίνουν ότι «οι αγορές δίνουν πιθανότητα 30% σε μια αύξηση των επιτοκίων της Fed και 70% να διατηρηθούν αμετάβλητα».

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η εβδομάδα που ξεκίνησε θα σημαδευτεί επίσης από τη δημοσίευση των στοιχείων για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες (όπως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση) – δύο στοιχεία που θα δημοσιευτούν στις 30 Ιουλίου.

Ο επιχειρηματικός κόσμος, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Αυτές θα είναι κομβικές ημέρες για τη Γουόλ Στριτ, καθώς μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Amazon, η Microsoft και η Apple θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματιστηριακή αγορά.

Σήμερα θα δημοσιευτούν επίσης τα στοιχεία για την ανεργία το δεύτερο τρίμηνο στις ΗΠΑ, ενώ ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Ιούλιο θα ανακοινωθεί στις 30 Ιουλίου. Ο ΔΤΚ θα προσφέρει μια εικόνα για το πώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας επηρεάζει και διαβρώνει την οικονομία.

Οι κίνδυνοι

Αμερικανοί οικονομολόγοι λένε πάντως ότι υπάρχουν τέσσερις απειλές που διατρέχουν την αμερικανική οικονομία και θα μπορούσαν να πλήξουν τη χρηματιστηριακή αγορά και την ανάπτυξη.

Η πιο επικίνδυνη απειλή παραμονεύει εδώ και καιρό στους διαδρόμους των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Γουόλ Στριτ και έχει οικονομική βάση. Αφορά τον άμεσο δανεισμό, την άμεση, ιδιωτική, μη τραπεζική πίστωση που είναι ευκολότερη και ταχύτερη στην εκταμίευση, συχνά χορηγούμενη με υψηλότερα επιτόκια από τα κανονικά spreads από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συγκεντρώνουν επενδυτικά κεφάλαια για αυτές τις δραστηριότητες.

Η δεύτερη μεγάλη απειλή αφορά τη βιωσιμότητα του ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδιαίτερα μετά τις προκλήσεις από το Πεκίνο, το οποίο πλέον διαθέτει τεχνολογία εφάμιλλη με αυτήν της Αμερικής με πολύ λιγότερες επενδύσεις. Η απειλή από την κινεζική τεχνητή νοημοσύνη που ενσαρκώνει το νέο μοντέλο Kimi K3, που διατίθεται από σήμερα, δεν είναι μόνο τεχνική, είναι και γεωπολιτική και μπορεί να πλήξει τη Γουόλ Στριτ.

Το μοντέλο Kimi K3 της τεχνητής νοημοσύνης προέρχεται από τα εργαστήρια της κινεζικής νεοφυούς εταιρείας Moonshot AI.

Το γεγονός ότι είναι χαμηλή τιμής και -ιδίως- ανοιχτού κώδικα -δηλαδή η λειτουργία του μπορεί να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε- καθιστά το Kimi K3 έναν ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνιστή των κλειστών μοντέλων που αναπτύσσουν εταιρείες όπως η Google (Gemini), η OpenAI (ChatGPT), η Anthropic (Claude) και η Microsoft (Copilot).

Με βάση τις δημόσιες δοκιμές απόδοσης, κατατάσσεται πάνω από το ισχυρότερο μοντέλο της Anthropic, το Claude Fable 5, αλλά και από το κορυφαίο μοντέλο του ChatGPT, το GPT-5.6 Sol.

Τα στοιχεία της UBS δείχνουν ότι τα καλύτερα κινεζικά μοντέλα έχουν αυξηθεί από περίπου 60% της απόδοσης των καλύτερων αμερικανικών μοντέλων το 2023, σε περίπου 90% μέχρι την άνοιξη του 2026, με ορισμένες εκτιμήσεις να κυμαίνονται πλέον στο 95%. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι ερευνητικές δαπάνες των κινεζικών εργαστηρίων παραμένουν πολύ χαμηλότερες από αυτές του Anthropic, διατηρώντας παράλληλα υγιή περιθώρια κέρδους.

Το νέο κύμα δασμών

Η τρίτη απειλή είναι το νέο δασμολογικό κύμα από 10% έως 12,5% που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Τραμπ σε 60 χώρες, Οι νέοι δασμοί ισχύουν για χώρες που αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των εισαγωγών των ΗΠΑ.

Πολλοί Αμερικανοί οικονομολόγοι πάντως ασκούν κριτική στην προσέγγιση του Τραμπ. «Η άνευ προηγουμένου και χαοτική δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην οικονομία των ΗΠΑ», αναφέρει ανάλυση του think tank Center for American Progress.

«Οι δασμοί δεν οδήγησαν ούτε σε νέες εμπορικές συμφωνίες, ούτε σε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους Αμερικανούς εξαγωγείς», εξήγησε ο Ράιαν Μαλχόλαντ, εκπρόσωπος του think tank. Επέκρινε μάλιστα το γεγονός ότι το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάιο ανήλθε σε 77,6 δισεκατομμύρια δολάρια, υψηλότερο κατά 41%.

Οι ειδικοί εκτιμούν επίσης ότι οι Αμερικανοί συμπατριώτες του Τραμπ θα πληγούν περισσότερο: Το μη κομματικό think tank Tax Foundation εκτιμά ότι τα αμερικανικά νοικοκυριά θα πρέπει να επωμιστούν ένα επιπλέον βάρος 700 δολαρίων κατά μέσο όρο φέτος λόγω των δασμών. Το Tax Policy Center εκτιμά μάλιστα ότι το βάρος ανέρχεται σε 960 δολάρια.

Ο πόλεμος στο Ιράν

Η τέταρτη απειλή για την αμερικανική οικονομία είναι η στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τώρα να περιορίσει, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του για επανάληψη μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης.

Η ιστοσελίδα Axios γράφει μάλιστα ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συνέστησε τη διακοπή των βομβαρδισμών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η επιχείρηση έχει φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς της.

Η σύσταση του ναυάρχου Κούπερ, μαζί με άλλους συμβούλους, επηρέασε την απόφαση του προέδρου Τραμπ την Παρασκευή να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανέφεραν πηγές στην αμερικανική ιστοσελίδα.

Δασμοί και συνέχιση του πολέμου στο Ιράν δεν θα βοηθήσουν την τιθάσευση του πληθωρισμού, ο οποίος θα μπορούσε να έχει αυξηθεί σε περίπου 4% μέχρι τον Ιούλιο. Πολλοί αναλυτές είναι βέβαιοι ότι, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει μακριά από τον στόχο του 2%, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, η Fed θα μπορούσε να παρέμβει με αυστηρά μέτρα.