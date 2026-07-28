ΟΝΥΞ: Υπογραφή Σύμβασης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης με Credia για τα έργα στη Χαλκιδική

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή Σύμβασης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης (bridge finance) ύψους έως €7,8 εκατ. με την Credia Bank S.A., διάρκειας 8 μηνών, για την εκκίνηση των εργασιών στη Σάνη Χαλκιδικής.

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Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση εκδίδεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης και συμβασιοποιημένης κύριας χρηματοδοτικής δομής του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας για την ανάπτυξη του «Αγροτουριστικού Χωριού με Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων» και αποτελεί το επόμενο βήμα στην εφαρμογή του.

Η απελευθέρωση των κεφαλαίων θα πραγματοποιείται σταδιακά (καλύπτοντας το 80% των επιλέξιμων δαπανών με τη συμμετοχή της Εταιρείας κατά 20%), βάσει πιστοποίησης τιμολογίων από τον ανεξάρτητο ελεγκτή (Resolute Hellas), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η κύρια χρηματοδοτική δομή περιλαμβάνει δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους €130.439.000 και συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank ύψους €99.133.568, τα οποία συμβασιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου που υπογράφηκε στις 8 Μαΐου 2026. Η ενεργοποίηση της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης βασίζεται στην ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης των δύο κύριων δανειακών σκελών της επένδυσης.

Τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες, τεχνική και εργοταξιακή προετοιμασία καθώς και άλλες επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, επιταχύνοντας τη μετάβαση στα επόμενα στάδια υλοποίησης.

Χρηματοδοτική δομή και πρόοδος του έργου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» (Αίτηση Χρηματοδότησης υπ’ αριθ. 107923/2026). Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε €286.966.000, με την εγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή να διαμορφώνεται ως εξής:

● €130.439.000 (45,45%) — Δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

● €99.133.568 (34,55%) — Συγχρηματοδοτούμενο Δάνειο Credia Bank

● €57.393.432 (20,00%) — Ιδία Συμμετοχή της Εταιρείας

Στις 8 Μαΐου 2026 υπεγράφη με την Credia Bank S.A. το Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €229.572.568, το οποίο περιλαμβάνει το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €130.439.000 και το συγχρηματοδοτούμενο τραπεζικό δάνειο, με τις προβλεπόμενες συμβατικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., κ. Λεωνίδας Ζησιάδης, δήλωσε:

«Η υπογραφή της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ύψους έως €7,8 εκατ. είναι έμπρακτη εφαρμογή της εγκεκριμένης και συμβασιοποιημένης χρηματοδοτικής δομής του έργου, που περιλαμβάνει το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €130.439.000 και το συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank.

Τα νέα κεφάλαια μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε άμεσα στις πρόδρομες κατασκευαστικές και προπαρασκευαστικές εργασίες, τηρώντας αυστηρά τον προγραμματισμό του έργου. Συνεχίζουμε με συνέπεια και χρηματοδοτική πειθαρχία την ανάπτυξη μιας στρατηγικής σημασίας επένδυσης για τη Χαλκιδική και τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργώντας μακροχρόνια αξία για τους μετόχους, την τοπική οικονομία και την ευρύτερη περιοχή.»