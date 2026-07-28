Πάνω-από-1-εκατ.-στρέμματα-κάηκαν-από-τις-φωτιές-σε-Γαλλία-και-Ισπανία:-Ακραία-πυρική-συμπεριφορά-και-πυρονέφη

Με αφορμή τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κοντά στο Μπορντώ και τη Μαδρίτη, η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr παρουσιάζει μια πρώτη αποτίμηση της εξέλιξής τους για την περίοδο 22-26 Ιουλίου 2026, με βάση δορυφορικά δεδομένα και πυρομετεωρολογική ανάλυση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ειδικότερα, ο υψηλός κίνδυνος τις προηγούμενες ημέρες και η εκδήλωση ακραίας πυρικής συμπεριφοράς δεν προέκυψαν ξαφνικά. Διαμορφώθηκαν σταδιακά, μέσα από μια αλληλουχία υγρών και στη συνέχεια θερμών-ξηρών συνθηκών:

– Ο βροχερός χειμώνας ευνόησε την ανάπτυξη βιομάζας (περισσότερη διαθέσιμη βλάστηση).

– Ακολούθησαν τρία κύματα καύσωνα που ξήραναν γρήγορα τη λεπτή και νεκρή καύσιμη ύλη.

– Το αποτέλεσμα ήταν ένα πολύ εύφλεκτο περιβάλλον.

– Η χαμηλή σχετική υγρασία, οι κατά διαστήματα ενισχυμένοι άνεμοι και η ατμοσφαιρική αστάθεια δυσκόλεψαν τον έλεγχο των μετώπων πυρκαγιάς.

– Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και το νυχτερινό «παράθυρο» ανάκαμψης της υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων ήταν περιορισμένο, με αποτέλεσμα η φωτιά να παραμένει ενεργή και δύσκολη στον περιορισμό.

Δασική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντώ

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι πυρκαγιές δυτικά-νοτιοδυτικά του Μπορντώ εκδηλώθηκαν σε πεδινές περιοχές, όπου η διάδοση επηρεάστηκε έντονα από τις αλλαγές στο πεδίο του ανέμου.

– Στην αρχική φάση, ξηροί βορειοανατολικοί άνεμοι ενίσχυσαν γρήγορα τα μέτωπα και τα ώθησαν προς τα νοτιοδυτικά.

– Την Παρασκευή 24.07, οι εναλλαγές του συνοπτικού βορειοανατολικού ανέμου με τη θαλάσσια αύρα και τα καθοδικά ρεύματα καταιγίδων δημιούργησε διαδοχικές αλλαγές διεύθυνσης και έντασης του ανέμου.

– Αυτές οι εναλλαγές προκάλεσαν πολλαπλές ενεργές πλευρές της πυρκαγιάς και δυσκόλεψαν τον έλεγχο.

– Το Σάββατο 25.07, η έντονη καύση και η ασταθής ατμόσφαιρα ευνόησαν την ανάπτυξη βαθιάς πυροεπαγωγής.