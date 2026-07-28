Παλαιστίνια-έγκυος-έχασε-το-μωρό-της-σε-ισραηλινό-μπλόκο-στη-Δυτική-Όχθη,-οι-idf-αρνούνται-τις-καταγγελίες

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι γυναίκα γέννησε νεκρό το μωρό της μέσα σε ασθενοφόρο χθες Δευτέρα, με τα μέλη του πληρώματος να κατηγορούν ισραηλινούς στρατιώτες πως καθυστέρησαν το όχημα σε σημείο ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάτι που διέψευσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

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Έγκυος έξι μηνών, 28χρονη, παραλήφθηκε στο σπίτι της στην Καριούτ, νότια της Νάμπλους, αναίσθητη, ανέφερε ο Μπασάρ Καριούτι, νοσηλευτής και οδηγός ασθενοφόρου, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είχε πολύ σοβαρή αιμορραγία, βρισκόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση», υπογράμμισε.

Στη νεαρή δόθηκε οξυγόνο μέσα στο ασθενοφόρο, που άρχισε απελπισμένη αναζήτηση ανοικτού δρόμου προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στο νοσοκομείο Ραφίντια, στη Νάμπλους.

Καθώς η είσοδος του χωριού ήταν κλειστή, το όχημα αναγκάστηκε να στρίψει, να πάρει χωμάτινους δρόμους, ανάμεσα σε ελαιώνες.

Όταν επιτέλους έφτασε στο σημείο ελέγχου στην Αουάρτα, πολλά άλλα οχήματα περίμεναν μπροστά στη μεταλλική πύλη.

Ανάβοντας φάρο και σειρήνα, το ασθενοφόρο άνοιξε δρόμο, έφτασε στην κεφαλή της ουράς — όπου στρατιώτες διέταξαν τον Μπασάρ Καριούτι να σβήσει τη μηχανή.

«Με ανάγκασαν με τα όπλα τους στραμμένα πάνω μου να σβήσω τη μηχανή του οχήματος», κατόπιν κατέσχεσαν τα έγγραφα ταυτότητας των υγειονομικών, είπε, τονίζοντας πως εξήγησε στους στρατιώτες πως τα ιατρικά μηχανήματα του ασθενοφόρου ήταν αυτά που κρατούσαν την ασθενή που μετέφερε στη ζωή.

Η κατάσταση της εγκύου επιδεινωνόταν· κι η νοσηλεύτρια που βρισκόταν δίπλα της αναγκάστηκε να προχωρήσει στον τοκετό μέσα στο όχημα — το παιδί της ήταν «θνησιγενές», ανέφερε ο κ. Καριούτι.

Έπειτα από 30 και πλέον λεπτά αναμονής, είπε ο ίδιος, οι στρατιώτες επέστρεψαν τα έγγραφά τους στα μέλη του πληρώματος κι επέστρεψαν στο ασθενοφόρο να συνεχίσει την διακομιδή.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο στρατιώτες καθυστέρησαν ασθενοφόρο στο σημείο ελέγχου στην Αουάρτα είναι ψευδής», προσθέτοντας πως δεν έχει καμιά ενημέρωση για το συμβάν από πλευράς Παλαιστινιακής Αρχής.

Στο νοσοκομείο στη Ραφίντια, «η μητέρα εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο για να σταματήσει η αιμορραγία», είπε ο κ. Καριούτι.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Φουάντ Ναφάα υπογράμμισε ότι η νεαρή «εμποδίστηκε να φτάσει στο νοσοκομείο από τον ισραηλινό στρατό».

Η αιμορραγία που προκάλεσε η αποβολή που υπέστη ελέγχθηκε κι η κατάσταση της ασθενούς είναι πλέον σταθερή, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ διεξάγει επιχείρηση που χαρακτηρίζει «αντιτρομοκρατική» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κι έχει κλείσει δρόμους σε όλη την περιοχή, έπειτα από τις φονικές εχθροπραξίες της περασμένης Παρασκευής στις οποίες ενεπλάκησαν έποικοι, με δυο Ισραηλινούς και τέσσερις Παλαιστίνιους να χάνουν τη ζωή τους.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία σημείωσε εκρηκτική αύξηση στη Δυτική Όχθη, υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.