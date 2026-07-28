Παπασταύρου:-Οι-700-οργανισμοί-διαχείρισης-νερού-δεν-είναι-μοντέλο-για-το-μέλλον

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Οπότε, με το χέρι στην καρδιά σας λέω, για την Κυβέρνηση, η μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, είναι επιλογή ευθύνης για το μέλλον»

« Είναι ότι αυτό το μοντέλο του κατακερματισμού είναι αναποτελεσματικό και η ανάγκη της χρηστής διακυβέρνησης του νερού είναι πια στόχος βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ»

««Θα μείνουμε στις συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που έχουμε που είναι ο καθένας μόνος του λέγοντας ότι εάν ο καθένας είχε την οικονομία κλίμακος και αν ο καθένας είχε την τεχνογνωσία και αν μπορούσε να προσλάβει και αν είχε σύγχρονα δίκτυα»

Τις θέσεις τους επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ εξέφρασαν κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

«Οι 700 και πλέον οργανισμοί διαχείρισης του νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον, δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του νερού» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, σχολιάζοντας τα όσα ανέφεραν οι φορείς στη δεύτερη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις»

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί, από τους 700 που ανέφερα και πλέον, έχουν την ίδια ποιότητα. Υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, δεν τα έχουν πάει τέλεια, αλλά έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν είπε ο κ. Παπασταύρου σημειώνοντας ωστόσο ότι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αυτό που γίνεται στην Ολλανδία, στη Σκωτία, στην Ιρλανδία, στην Πολωνία είναι ένα νοικοκύρεμα, είναι μια χρηστή διακυβέρνηση, οργανώνονται οι οργανισμοί διαχείρισης του νερού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

«Οπότε, με το χέρι στην καρδιά σας λέω, για την Κυβέρνηση, η μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, είναι επιλογή ευθύνης για το μέλλον. Το να παραμείνουμε σε ένα σύστημα ή να το βελτιώσουμε λίγο το οποίο έχει, διαρροές, το οποίο έχει εκτεταμένες σπατάλες, το οποίο έχει κατακερματισμό, δεν είναι, δεν θα είμαστε συνεπείς απέναντι στην υποχρέωσής μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».

Τοποθετούμενος αναλυτικότερα στην επακόλουθη συνεδρίαση της επιτροπής είπε: Συμφωνούμε όλοι ότι το νερό είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό, είναι πηγή ζωής. Όμως, εκεί που διαφωνούμε είναι πως αντιμετωπίζουμε τη διαχείριση του νερού. Προχωρούμε όπως είμαστε τώρα με τους 745 οργανισμούς ή με κάποιες βελτιώσεις; Είναι αυτό το μοντέλο; Αλλά, αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε τρομερή σπατάλη νερού. Μας έχει οδηγήσει σε τρομερές διαρροές. Μας έχει οδηγήσει σε περιοχές της Ελλάδας, στις όποιες οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο νερό, όπως στον Λαγκαδά. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

«Δεν είναι απλώς ότι η χώρα μας σύμφωνα με τις μελέτες είναι 19η στην επικινδυνότητα στο θέμα του νερού. Είναι ότι αυτό το μοντέλο του κατακερματισμού είναι αναποτελεσματικό και η ανάγκη της χρηστής διακυβέρνησης του νερού είναι πια στόχος βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Είναι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 6 παράγραφος 4 του ΟΗΕ που αναδεικνύει ότι η ασφάλεια των υδάτων προϋποθέτει την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού με βασικό πυλώνα τη χρηστή διακυβέρνηση και είναι αντίστοιχα η στρατηγική που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023 που θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής για την ανθεκτικότητα την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση των διαρροών».

Αναφερόμενος και πάλι στην ευρωπαϊκή εμπειρία, είπε ότι η Σκωτία και η Ολλανδία έχουν προχωρήσει σε συγχωνεύσεις εδώ και τρεις ή τέσσερις δεκαετίες. «Μισό αιώνα τώρα κάνουν τη συγχώνευση εκείνοι, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν σχεδόν κατά 40% ενώ οι διαρροές περιορίστηκαν κατά 50%. Παράλληλα, οι χρεώσεις των νοικοκυριών παρουσίασαν ευνοϊκότερη εξέλιξη σε σύγκριση με την Αγγλία και την Ουαλία κατά την περίοδο της αξιολόγησης. Η Ολλανδία από 200 δημόσιες εταιρείες ύδρευσης πήγαν σε 10 και από 2.000 οργανισμούς διαχείρισης νερού πήγαν σε 24. Έτσι προχωράνε, το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες η Πολωνία, η Ιρλανδία. Εμείς έχουμε μείνει πίσω».

Αναρωτήθηκε μάλιστα εάν εμείς μείνουμε στην αδράνεια.

«Θα μείνουμε στις συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που έχουμε που είναι ο καθένας μόνος του λέγοντας ότι εάν ο καθένας είχε την οικονομία κλίμακος και αν ο καθένας είχε την τεχνογνωσία και αν μπορούσε να προσλάβει και αν είχε σύγχρονα δίκτυα. Μα, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι υποθέσεις εργασίας. Γι’ αυτό κάνουμε αυτή τη νέα εθνική πολιτική για το νερό η οποία έχει τέσσερις παραμέτρους:

Πρώτον, έργα σε όλη την Ελλάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Έχουμε έργα τα οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι πάνω από 900 έργα σε όλη την Ελλάδα.

Δεύτερον, εθνική στρατηγική για το νερό.

Τρίτον, η νέα αρχιτεκτονική που ανακοινώσαμε τώρα και

Τέταρτον η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για το θέμα της αποτίμησης, είπε ότι θα γίνει από ορκωτό ελεγκτή και «δεν θα γίνει κατά το δοκούν της Ε.Υ.Δ.Α.Π. [. . .] Τη μεθοδολογία τη βγάζει η Ρ.Α.Ε.Υ., ο ανεξάρτητος ρυθμιστής. Ο ορκωτός ελεγκτής θα υλοποιήσει τη μεθοδολογία του ανεξάρτητου ελεγκτή, δεν θα την κάνει μόνος του. Δεν είναι μια αποτίμηση, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα μέτρα και σταθμά της Ε.Υ.Δ.Α.Π.» βεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, και γι’ αυτό υπάρχει πρόνοια να υπάρχει πλήρης προστασία τους. «Είδατε ότι οι εργαζόμενοι της Ε.Υ.Α.Θ. είχαν πολλή κριτική και επιφυλακτική στάση. Συμφωνώ. Οι εργαζόμενοι Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχουν ήδη μιλήσει με τους συναδέλφους τους και τους έχουν εξηγήσει πως η νέα κατάσταση θα είναι πιο προστατευτική για τα δικά τους δικαιώματα και έτσι, πρέπει να είναι».

Για το θέμα της διαβούλευσης, είπε ότι «ήρθαμε σε επαφή με όλους τους δημάρχους των περιοχών, με εξαίρεση τον δήμαρχο Καρπενησίου. Με όλους τους άλλους δημάρχους συναντήθηκα και δύο και τρεις φορές. Η συμμετοχή εδώ των επικεφαλής των ΠΕΔ στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είχε σαν στόχο ακριβώς να έχουμε σε διάδραση τους πιο αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. ‘Αρα, δεν υπήρχε καμία πρόθεση, παρά να λάβουμε υπόψη και πολλά από τα σχόλια που ειπώθηκαν, όπως θα δείτε, θα ληφθούν, τελικά, υπόψη».

Τέλος, τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε μία επιλογή.

Ή να μείνουμε στην αδράνεια, να αφήσουμε το σύστημα όπως είναι, να το βελτιώσουμε λίγο ή να κάνουμε μια νέα εθνική πολιτική για το νερό. Για μας η μεταρρύθμιση στο νερό είναι επιλογή ευθύνης, είναι επιλογή για το αύριο. Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση είναι σαν να λέει ναι στο να συνεχίσουμε την κατασπατάληση, να συνεχίσουμε να έχουμε τις εκτεταμένες διαρροές, να συνεχίσουμε να έχουμε άνισες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Γι’ αυτό σας καλώ όλες και όλους να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο»

Οι θέσεις φορέων για τη διαχείριση του νερού

Εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, ΠΕΔΑ, ο δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος, Δημήτριος Μάρκου, αναφέρθηκε στο θέμα της αποτίμησης των δικτύων παρατηρώντας ότι το νομοσχέδιο αναθέτει την εκτίμηση της αξίας σε συμβούλους που επιλέγει η ίδια η ΕΥΔΑΠ. Δηλαδή ο αποκτών ορίζει μόνος του πόσο αξίζει αυτό που παραλαμβάνει. Η εισήγησή μας, είπε ο κ. Μάρκου είναι για τριμελή επιτροπή αποτίμησης με ένα μέλος της ΕΥΔΑΠ, ένα του Δήμου και ένα ανεξάρτητο από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Επίσης, ο δήμαρχος Σπάτων, της ίδιας ΠΕΔΑ, Δ. Κιούσης ανέφερε υπάρχει ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «να μην παραδώσουμε το δίκτυο και να το διατηρήσουμε».

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, Χαρ. Σαχίνης επισήμανε ότι η κλιματική αλλαγή, και άλλα σχετικά ζητήματα «μας υποχρεώνουν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε τον κύκλο του νερού. Γιατί τα προβλήματα αυτά, πλέον, δεν σταματούν στα όρια ενός Δήμου ή μιας περιφερειακής ενότητας.

Απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό, συντονισμό, μεγάλες επενδύσεις και εφαρμογή διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Αυτό ακριβώς υπηρετεί το παρόν νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται απλά για επέκταση αρμοδιοτήτων» πρόσθεσε ο κ. Στεργίου, επισημαίνοντας ότι η ΕΥΔΑΠ είναι η παλαιότερη δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας της χώρας και ότι εδώ και εκατό χρόνια «υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον».

Η ΕΥΔΑΠ με τους ανθρώπους της, που γνωρίζουν πολύ καλά το μέγεθος της ευθύνης, την τεχνογνωσία της και τον δημόσιο χαρακτήρα της είναι έτοιμη να συμβάλει ώστε αυτή η ευκαιρία να μετατραπεί σε πραγματικό αποτέλεσμα για κάθε πολίτη της χώρας, υπογράμμισε ο κ. Στεργίου

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτυπώνεται η εμπιστοσύνη που δίνεται στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Ελλάδας, στην ΕΥΔΑΠ και στην ΕΥΑΘ, στο νέο μοντέλο διαχείρισης υδάτων επισήμανε ότι διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ‘Ανθιμος Αμανατίδης: «Με αυτό το νομοσχέδιο έχουμε την εθνική αποστολή να μεταδώσουμε την τεχνογνωσία μας και σε όμορες ΔΕΥΑ» είπε ο κ. Αμανατίδης σημειώνοντας ότι η ΕΥΑΘ επιτυγχάνει οικονομίες-κλίμακος ενώ διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, μετέφερε την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΠΔΕΚΜ που« είναι αντίθετη με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τρεις λόγους: Η διαβούλευση έγινε στο “κατακαλόκαιρο” για πέντε μόλις ημέρες, ότι με την προηγούμενη διαβούλευση υπήρχε εθελοντική συνένωση ενώ τώρα είναι υποχρεωτική, και ότι δεν κατοχυρώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού.

Ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Διονύσιος Γκούτης, είπε ότι η κατεύθυνση προς μια περισσότερο ολοκληρωμένη, οργανωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι σήμερα αναγκαία. Η λειψυδρία, σημείωσε δεν αποτελεί ένα έκτακτο φαινόμενο, τείνει να αποκτήσει μόνιμα και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά ιδίως στη Μεσόγειο, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την ύδρευση στην αγροτική παραγωγή και όλα τα οικοσυστήματα, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Επομένως, κατά την γνώμη μας, χρειάζεται ισχυρούς φορείς, με σαφέστερες αρμοδιότητες, αποτελεσματικότερη εποπτεία και ενιαίο σχεδιασμό»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζόμενων ΕΥΔΑΠ, Δημήτριος Κυρίτσης είπε πως «αναγνωρίζει ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων παγκοσμίως που συνδέονται με τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τη λειψυδρία, την κλιματική κρίση και την ανάγκη αδιάλειπτης και υψηλής παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς την κοινωνία, πρέπει να αποτελεί και φαίνεται ότι αποτελεί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εθνική προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνούμε». Η ΕΥΔΑΠ, πρόσθεσε, με την τεράστια τεχνογνωσία, τις υποδομές και κυρίως τους εργαζόμενους της έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί ορθολογικά και αποτελεσματικά προς το συμφέρον όλων των καταναλωτών τον πολυτιμότερο φυσικό και δημόσιο πόρο, το νερό. Είναι σημαντικό και θετικό ότι αναγράφεται στο σχέδιο νόμου στον σκοπό του στο πρώτο άρθρο, για την ολιστική διασφάλιση διαχείρισης του νερού ως δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας». Επίσης, έκανε λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ «για να συνεχίσει αδιάλειπτα η λειτουργία της εταιρείας και η προσφορά της σύμφωνα με τον κοινωνικό της ρόλο».

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός μίλησε για ένα πολύ σημαντικό και φιλόδοξο νομοσχέδιο, στο οποίο θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο «προσπάθεια υδρολογικού νοικοκυρέματος της χώρας».

«Αυτό επί της αρχής είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε εξαιρετικά θετικό. Θέλει ωστόσο και τη δέουσα προσοχή, την οποία βλέπουμε ότι επιδεικνύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ούτως ώστε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ειδικότερα μιλώντας για την ΕΥΔΑΠ να αξιοποιηθούν όλα τα προφανή της πλεονεκτήματα, δηλαδή η εμπειρία, η τεχνογνωσία, η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και η δυνατότητα προσέλκυσης προσωπικού. Ταυτόχρονα, όμως, να προστατευτεί και η τοπικότητα όχι σαν ένας κενός τίτλος άνευ περιεχομένου, αλλά σαν μια ουσία καθώς ανέκαθεν ο κόσμος είναι εξοικειωμένος με το ότι το νερό και την αποχέτευσή του το διαχειρίζεται ένας τοπικός φορέας με μια αμεσότητα και μια τοπική ματιά και γνώση και βέβαια ένας κοινωνικός χαρακτήρας που είναι επίσης απαραίτητος».

Ο κ. Κωνσταντίνος Τριάντης, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εξέφρασε ευχαριστίες στον υΠΕν Στ. Παπασταύρου για τα άρθρα που αφορούν στον ΟΦΥΠΕΚΑ, όπως η δημιουργία μιας νέας τρίτης διεύθυνσης στον οργανισμό για τις προστατευόμενες περιοχές.

Ο κ. Σωτήριος Κρίσιλιας, πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Λατόμων Σχιστολιθικών Πλακών Καρύστου ζήτησε πενταετή παράταση χρόνου λειτουργίας των Λατομείων Πλακών Καρύστου, από τις 30.06.2026 έως τις 30.06.2031.

Ο δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακαβάς αναφέρθηκε στην πρόβλεψη για εκτροπή του ποταμού Κρικελοποτάμου και Καρπενησιώτη προς το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με τη συνολική στρατηγική για το νερό, η οποία σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής και ενωσιακού δικαίου μιλάει για ολοκληρωμένη διαχείριση, οικοσυστημική προσέγγιση, προστασία υδάτινων σωμάτων και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις κρίσιμες αποφάσεις. «Η εκτροπή των ποταμών της Ευρυτανίας φτάνει σήμερα στη Βουλή ως νομοθετική ρύθμιση, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, με παράκαμψη ουσιαστικών και τυπικών διαδικασιών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό, [. . .] δεν μπορούμε να συναινέσουμε και ζητούμε την απόσυρση κάθε διάταξης που επιτρέπει και επιταχύνει την εκτροπή των δύο ποταμών.[. . .] Οι άνθρωποι της Ευρυτανίας δεν βλέπουν τους ποταμούς μόνο ως ποσότητες σε υδρολογικούς πίνακες, αλλά ως κομμάτι της ταυτότητας, της ιστορίας και της καθημερινής ζωής τους» είπε ο κ. Κακαβάς.

Ο β΄ αντιπρόεδρος του ΔΣ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Ευθύμιος Σπυρίδης τόνισε ότι «το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας και η αναδιοργάνωση των παρόχων δεν πρέπει να συγχέεται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού πόρου με την παροχή και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος ούτε να αποδυναμώνει τις αρμόδιες δημόσιες διευθύνσεις υδάτων». Σημείωσε, δε, ότι στις συζητούμενες περιοχές υπάρχουν και υφιστάμενα ιδιωτικά δίκτυα για τα οποία δεν γίνεται καμία αναφορά ή καμία πρόβλεψη τι θα συμβεί με αυτά.

Εκ μέρους των Εργαζομένων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης νομού Θεσσαλονίκης, ο προέδρος του Σωματείου Γ. Αρχοντόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναφορά στο νερό ως δημόσιο αγαθό και αναφέρθηκε στους αγώνες να παραμείνει «ο κύκλος του νερού από την πηγή μέχρι τη βρύση υπό δημόσιο έλεγχο¦ ωστόσο, «αυτός ο δημόσιος έλεγχος σήμερα, προσπαθεί να σπάσει με το νομοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα. Για εμάς είναι ξεκάθαρα μία ιδιωτικοποίηση.. Όταν η ΤΕΡΝΑ η οποία κατέχει το 12% σήμερα της ΕΥΔΑΠ ή η Veolia, η μεγαλύτερη πολυεθνική του νερού παγκοσμίως η οποία ελέγχει το 5,5% σήμερα της ΕΥΑΘ, την επόμενη μέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου, θα ελέγχει στην Αθήνα όλους τους νόμους που ενσωματώνει η ΕΥΔΑΠ και στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη πολυεθνική θα ελέγχει το νερό όλου του νομού Θεσσαλονίκης και όλης της Χαλκιδικής. Για εμάς χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρα των ΔΕΥΑ με την ενσωμάτωσή τους και στην ΕΥΔΑΠ και στην ΕΥΑΘ» ανέφερε ο κ. Αρχοντόπουλος.

Η κα Θεοδότα Νάντσου από το WWF Ελλάς, μίλησε – μεταξύ άλλων – για την εκτροπή μέρους των ποταμών του Κρικελλοπόταμου και του Καρπενησιώτη στην Αθήνα που, τα οποία «δεν μπορούν να προσγειώνονται με νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς να έχει προκύψει όλη η διαδικασία, η οποία προβλέπεται και από το Ενωσιακό Δίκαιο, το οποίο είναι ισχυρό και είναι και αποτελεσματικό («Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό»)

Τέλος, ο δήμαρχο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, Ιω. Σταθάς είπε ότι δεν βλέπει στο νομοσχέδιο για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης, και ότι «δεν υπάρχει» κοινωνικό αγαθό με επιχειρήσεις Ύδρευσης, που να είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Πρότεινε επίσης στην κυβέρνηση α) να δώσετε «προαιρετικότητα», γιατί υπάρχουν και δήμοι και δήμαρχοι οι οποίοι θέλουν να έρθουνε, και αν δεν θέλουν να μην έρθουν «γιατί θα το βρείτε μπροστά σας στο Συμβούλιο Επικρατείας», και β) για την “αποτίμηση περιουσίας” «Δεν μπορεί να λες σε αυτούς που θα έρθουνε να πάρουνε την περιουσία, να κάνουν και την αποτίμηση. Και αυτό θα καταρρεύσει» εκτίμησε ο κ. Σταθάς.

Μετά και την ακρόαση φορέων, τα μέλη της επιτροπής ψήφισαν – κατά πλειοψηφία – υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου (υπέρ ΝΔ, κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης)

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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