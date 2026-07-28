Πατέρας-δύο-παιδιών-στη-Βρετανία-δολοφόνησε-και-διαμέλισε-άνδρες-εμπνευσμένος-από-τον-«dexter»,-είχε-συνευρεθεί-ερωτικά-με-ένα-από-τα-θύματά-του-και-τη-γυναίκα-του

Μηνύματα που είχε στείλει ο Ντέσμπορο πριν από τη δολοφονία αποκάλυπταν, σύμφωνα με την εισαγγελία, την ολοένα αυξανόμενη οργή του απέναντι στον Κόουλμαν. Σε ένα από αυτά έγραφε ότι ήταν «απολύτως αιμοδιψής».

Οι τρεις τους είχαν γνωριστεί σε μια δομή για άστεγους και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν ότι ο Ντέσμπορο είχε εμπλακεί σε ερωτικό τρίγωνο με τον Κόουλμαν και τη σύζυγό του, Χάνα Κρέσγουελ.

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι ο 40χρονος δολοφόνησε τον Ακουιλίνο τον Απρίλιο του 2025 και τον Κόουλμαν δύο μήνες αργότερα. Στη συνέχεια απέκτησε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και δημιούργησε ένα περίπλοκο δίκτυο συναλλαγών και μηνυμάτων, ώστε να φαίνεται ότι οι δύο άνδρες παρέμεναν εν ζωή.

Είχε αγοράσει έκταση στο δάσος Paramoor Woods, κοντά στο χωριό Sticker της Κορνουάλης, όπου ζούσε απομονωμένος, χωρίς βασικές υποδομές. Κατά καιρούς επέτρεπε και σε άλλους ανθρώπους να κατασκηνώνουν εκεί, μεταξύ των οποίων και ο μετέπειτα δολοφονημένος Ντάνιελ Κόουλμαν.

Ο Ντέσμπορο, πατέρας δύο παιδιών και πρώην ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, είχε εγκαταλείψει σταδιακά την προηγούμενη ζωή του, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά και αλκοόλ.

Τα καμένα και διαμελισμένα λείψανα των δύο πρώτων θυμάτων εντοπίστηκαν σε πυκνή βλάστηση γύρω από την απομονωμένη καλύβα όπου ζούσε ο 40χρονος, κοντά στο Σεντ Όστελ, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Ντέσμπορο ευθυνόταν για «τρεις εκρήξεις φονικής βίας μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών», καθώς, εκτός από τους δύο άνδρες, δολοφόνησε και τον συγκρατούμενό του ενώ περίμενε να δικαστεί για τα εγκλήματα στην Κορνουάλη.

Ο Τζέιμς Ντέσμπορο καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο του Γουίντσεστερ για τις δολοφονίες του 57χρονου Κλάουντιο Ακουιλίνο και του 43χρονου Ντάνιελ Κόουλμαν, τους οποίους είχε γνωρίσει σε δομή φιλοξενίας αστέγων και ανθρώπων με εξαρτήσεις.

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Ένοχος για τη δολοφονία και τον διαμελισμό δύο ανδρών κρίθηκε στη Βρετανία ένας 40χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ιδιαίτερη αδυναμία στις σκηνές τεμαχισμού πτωμάτων της τηλεοπτικής σειράς Dexter.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Κλάουντιο Ακουιλίνο είχε γνωρίσει επίσης τον Ντέσμπορο στην ίδια δομή φιλοξενίας.

Μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, στις 17 Απριλίου 2025, είχε τηλεφωνήσει τρομοκρατημένος στην αστυνομία, λέγοντας ότι ο 40χρονος ήταν «εντελώς εκτός εαυτού» και προσπαθούσε να τον παρασύρει σε εγκληματικές πράξεις.

Κατά σύμπτωση, και ο Κόουλμαν τηλεφώνησε στην αστυνομία την τελευταία ημέρα της ζωής του, εκφράζοντας με ασαφή τρόπο φόβους για τον Ντέσμπορο. Κανένα από τα δύο θύματα, ωστόσο, δεν είχε αναφέρει στους αστυνομικούς το πλήρες όνομά του.

Και οι δύο άνδρες εθεάθησαν για τελευταία φορά να φεύγουν από παμπ μαζί με τον μετέπειτα δολοφόνο τους.

Τα λείψανα γύρω από την καλύβα

Η αστυνομία έφτασε στην έκταση του Ντέσμπορο τον Ιούλιο του 2025, αρχικά στο πλαίσιο έρευνας για την εξαφάνιση του Κόουλμαν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τυχαία τα λείψανα του Ακουιλίνο μέσα σε ένα ρυάκι δίπλα στην καλύβα.

Οι ερευνητές συνέλεξαν περίπου 1.900 καμένα θραύσματα οστών, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκαν στον 57χρονο. Σε κοντινό ρηχό τάφο εντοπίστηκαν τμήματα του διαμελισμένου σώματος του Κόουλμαν, ανάμεσά τους ο κορμός, τα πόδια και τα πέλματά του.

Σε τσεκούρι που βρέθηκε στο δάσος εντοπίστηκε DNA του Ακουιλίνο.

Μέσα στην καλύβα, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν χειρόγραφες σημειώσεις στις οποίες ο Ντέσμπορο χαρακτήριζε τον εαυτό του «δολοφόνο, έτοιμο να σκοτώσει και να εκτελέσει οποιονδήποτε αρπακτικό».

Σε άλλη λίστα, με τίτλο «Εχθροί», υπήρχε γραμμένο το όνομα «Dan», με τρεις σταυρούς δίπλα του, μια προφανής αναφορά στον Ντάνιελ Κόουλμαν.

Η αναφορά του στο Dexter

Ο Ντέσμπορο βρισκόταν κατά διαστήματα στο σημείο όσο οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν τις έρευνες.

Σε συνομιλία του με ιατροδικαστική βιολόγο ανέφερε ότι του άρεσαν ιδιαίτερα οι σκηνές διαμελισμού στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά Dexter, η οποία ακολουθεί τη ζωή ενός κατά συρροή δολοφόνου που εργάζεται ως αναλυτής αίματος στην αστυνομία.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι, παρότι εκατομμύρια άνθρωποι είναι θαυμαστές της σειράς, το συγκεκριμένο σχόλιο αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι δύο διαμελισμένα πτώματα είχαν βρεθεί στην ιδιοκτησία του.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε, επίσης, ότι ο Ντέσμπορο είχε καταστρώσει σχέδια για να εγκαταλείψει τη Βρετανία λίγες εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του.

Ισχυρίστηκε ότι βρήκε τα θύματα ήδη νεκρά

Κατά την απολογία του, ο 40χρονος προέβαλε τον ισχυρισμό ότι είχε βρει τους δύο άνδρες ήδη νεκρούς μέσα στην έκτασή του και ότι στη συνέχεια αποφάσισε απλώς να «καταστρέψει» τα πτώματά τους.

«Δεν πιστεύω ότι ήμουν καλά ψυχικά ή συναισθηματικά εκείνη την περίοδο. Έκανα χρήση ναρκωτικών, έπινα και νομίζω ότι είχα χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα», είπε στους ενόρκους.

Όταν ρωτήθηκε γιατί είχε γράψει σε ημερολόγιο τη φράση «είμαι δολοφόνος», ισχυρίστηκε ότι «πειραματιζόταν με τη δημιουργική γραφή και τη δημοσιογραφία».

Οι ένορκοι χρειάστηκαν μόλις τρεις ώρες και 15 λεπτά για να τον κρίνουν ένοχο για τις δύο δολοφονίες.

Δολοφόνησε και τον συγκρατούμενό του

Ενώ βρισκόταν προφυλακισμένος στη φυλακή HMP Exeter, περιμένοντας να δικαστεί για τις δύο δολοφονίες, ο Ντέσμπορο στραγγάλισε τον 65χρονο συγκρατούμενό του, Στίβεν Κέμπστερ.

Ο ίδιος φέρεται να είχε ενοχληθεί από το δυνατό ροχαλητό του συγκρατούμενού του, καθώς και από το γεγονός ότι εκείνος επέστρεφε άπλυτα τα μαχαιροπίρουνα που δανειζόταν.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν τον Κέμπστερ νεκρό στο πάτωμα του κελιού το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου 2025.

Αρχικά, ο Ντέσμπορο ισχυρίστηκε ότι ο συγκρατούμενός του είχε πέσει από το κρεβάτι και είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Αργότερα υποστήριξε ότι τον σκότωσε σε αυτοάμυνα έπειτα από καβγά, ισχυριζόμενος ότι ο Κέμπστερ τον είχε αγγίξει στα γεννητικά όργανα.

Είχε ήδη κριθεί ένοχος για τη συγκεκριμένη δολοφονία και καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη παραμονή στη φυλακή τα 19 χρόνια.

«Εν ψυχρώ και βάναυσες δολοφονίες»

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, οι οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν την ανακούφισή τους για την απονομή δικαιοσύνης.

Η οικογένεια του Ακουιλίνο δήλωσε ότι είναι «απόλυτα συγκλονισμένη από τη βίαιη δολοφονία του Κλάουντιο και τον τρόπο με τον οποίο εγκαταλείφθηκε το σώμα του».

Η οικογένεια του Κόουλμαν τον περιέγραψε ως «έναν τρυφερό, στοργικό και συμπονετικό άνθρωπο, ο οποίος θα λείψει για πάντα».

Η επικεφαλής της ομάδας ερευνών σοβαρών εγκλημάτων της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, Ρέιτσελ Μπέντλεϊ, χαρακτήρισε τις δολοφονίες «σκληρές και εν ψυχρώ».

«Και οι δύο άνδρες ήταν ευάλωτοι και εμπιστεύονταν τον Τζέιμς Ντέσμπορο ως φίλο τους. Δεν τους δολοφόνησε μόνο βάναυσα, αλλά κακοποίησε τα σώματά τους, προσπαθώντας να εξαφανίσει τα στοιχεία των εγκλημάτων του», ανέφερε.

Ο Ντέσμπορο αναμένεται να ακούσει την ποινή του για τις δολοφονίες των Ακουιλίνο και Κόουλμαν την Τετάρτη.