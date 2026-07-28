Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης: Προχωρά σε νέες συνεργασίες για να καλύψει τη «χασούρα» από Ιράκ και Γερμανία

Νέες συνεργασίες σε Βαλκάνια, Ουγγαρία και σκανδιναβικές χώρες συνάπτει η ιστορική εταιρεία από την Κομοτηνή, εν μέσω μεγάλης αστάθειας στην αγορά του Ιράκ και αλλαγή των συμφωνιών στη Γερμανία που οδήγησαν σε πτώση των πωλήσεων. Μια προς μια οι νέες συνεργασίες. Οι προκλήσεις λόγω γεωπολιτικού κινδύνου και κλιματικής κρίσης και το στοίχημα της εταιρείας για το μέλλον

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Ανεβάζει «ταχύτητα» η προσπάθεια της Ποτοποιίας – Οινοποιίας Θράκης ΑΒΕΕ για τη σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών, προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυσή της σε νέες αγορές και να καλυφθεί η υστέρηση στις πωλήσεις που προέκυψε από την ασταθή εικόνα στις αγορές του Ιράκ και της Γερμανίας το 2025.

Η επόμενη μέρα βρίσκει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ούζου, αλκοολούχου ποτού τύπου brandy, τσίπουρου, βότκας, τζιν και λικέρ, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες του κόσμου, να έχει συνάψει ακόμη περισσότερες εμπορικές συμφωνίες, βάζοντας πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στις αγορές του εξωτερικού.

Οι συνεργασίες

-Η εταιρεία από την Κομοτηνή προχώρησε σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Mack & Schuehle, με σκοπό την ένταξη κυρίως του «Θρακιώτικο Ούζο Νο7 40%» και του «Premium Ούζο Νο7 43% Gold» στο χαρτοφυλάκιό της και τη διακίνησή τους στις αγορές της Γερμανίας και της Αυστρίας.

-Ταυτόχρονα, επεκτάθηκε το συμβόλαιο συνεργασίας μέσω της Mack & Schuehle με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Penny για την προμήθεια του ούζου Μitakos για ένα ακόμη έτος.

-Στη Βουλγαρία ξεκίνησε η συνεργασία της εταιρείας με τη βουλγαρική αλυσίδα σούπερ μάρκετ CBA για λογαριασμό της οποίας η Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ παράγει το ούζο Mesogeios 40% σε συσκευασίες 0,7L και 2L.

-Παράλληλα, ξεκίνησε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους χονδρεμπόρους ποτών στην Ολλανδία που εδρεύει στο Άμστερνταμ, με αιχμή το Ούζο Νο7 40%.

-Συνεργασία ξεκίνησε και με ανεξάρτητο, ιδιωτικό όμιλο που έχει έδρα στο Ελσίνκι και ειδικεύεται στη διανομή και εμπορία αποκλειστικά αλκοολούχων ποτών στις εγχώριες αγορές των Σκανδιναβικών χωρών και στις Nordic DutyFree. Η Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ προμηθεύει τον ιδιωτικό όμιλο με Ούζο Νο7 40%.

-Μια άλλη σημαντική συνεργασία που μπορεί στο μέλλον να αποφέρει καρπούς είναι αυτή με την ουκρανική Wine Hunders, η οποία προμηθεύτηκε προϊόντα παραγωγής της εταιρείας.

Πτώση πωλήσεων ελέω Ιράκ και Γερμανίας το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 19.842.227,65 ευρώ, έναντι 21.908.426,74 ευρώ το 2024, μειωμένος κατά 9,43%.

Η μείωση του κύκλου εργασιών αποδίδεται σε δύο σημαντικά γεγονότα. Στη συρρίκνωση των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών στην αγορά του Ιράκ λόγω της εφαρμογής της νομοθεσίας περί απαγόρευσης διακίνησης και χρήσης αλκοόλ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εξαγωγών της εταιρείας προς τη χώρα. Στην απόφαση γερμανικής αλυσίδας με την οποία συνεργαζόταν η εταιρεία επί πολλά χρόνια, όντας ο αποκλειστικός προμηθευτής ούζου, να μοιράσει το συμβόλαιο σε δύο εταιρείες παραγωγής ούζου, γεγονός που απέφερε σημαντική μείωση των συνολικών πωλήσεων, υπερκαλύπτοντας τις αυξήσεις πωλήσεων που σημειώθηκαν σε άλλες αγορές.

Ομοίως, τα μικτά αποτελέσματα το 2025 ανήλθαν σε 4.807.289,18 ευρώ έναντι 5.804.136,70 ευρώ το 2024, μειωμένα κατά 17,17%, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 2.215.113,12 ευρώ έναντι 3.055.385,94 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 27,50%.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται το 2025 σε 12.248.657,17 ευρώ, έναντι 11.374.498,26 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 7,69% ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2025 ήταν 3.889.674,24 ευρώ έναντι 3.995.337,25 ευρώ το 2024.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και κλιματική κρίση στους βασικούς κινδύνους

Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση της Ποτοποιίας – Οινοποιίας Θράκης, το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί έτος σταθερότητας των τιμών των πρώτων υλών με μικρές αλλαγές μόνο στην τιμή της αιθυλικής αλκοόλης που μειώθηκε ελαφρά την άνοιξη του 2025 και να επιστρέψει στα ίδια περίπου επίπεδα την άνοιξη του 2026. Σε αυτά τα επίπεδα φαίνεται ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται η τιμή της μέχρι το φθινόπωρο που θα έχουμε την καινούρια σοδειά δημητριακών.

«Με τις ίδιες σταθερές τιμές προμηθευόμαστε και τα υλικά συσκευασίας κατά τη διάρκεια του 2025, μέχρι να αρχίσει ο πόλεμος των ΗΠΑ. με το Ιράν την άνοιξη του 2026 όπου οι τιμές των φιαλών αυξήθηκαν αρκετά λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι τιμές των άλλων υλικών, για τους ίδιους λόγους. Το γεγονός αυτό θα είχε δυσμενείς συνέπειες στα αποτελέσματα της εταιρείας μας την τρέχουσα χρονιά αν δεν φροντίζαμε να γεμίσουμε έγκαιρα τις αποθήκες πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας με τις ισχύουσες τότε τιμές, χρησιμοποιώντας άμεσα το ευεργέτημα της ρευστότητας που απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας», τονίζεται.

«Οι μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού ανανέωσαν συμβόλαια για το 2026 με πολύ μικρές μειώσεις σε κάποιους κωδικούς προϊόντων, ενώ σε άλλους ανανέωσαν συμβόλαια με τις ίδιες τιμές. Στο προσεχές διάστημα θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τους όρους της ανανέωσης των συμβολαίων με τους άλλους μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπου αναμένουμε πιέσεις μείωσης της τιμής των προϊόντων που τους προμηθεύουμε», σημειώνει η διοίκηση.

Όπως επίσης αναφέρεται «τα τελευταία χρόνια είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε σε όλο τον πλανήτη. Η γεωργική παραγωγή μειώνεται και επηρεάζει ταυτόχρονα τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα των σταφυλιών και του μάραθου. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την ποιότητα των σταφυλιών, την ποσότητα και το χρόνο που αυτά διατίθενται. Όσο συντομότερος ο τρύγος, τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα για την αγορά, την αποθήκευση και τη διαχείριση των σταφυλιών αφού απαιτούνται περισσότερες δεξαμενές που με τη σειρά τους χρειάζονται μεγαλύτερους χώρους τοποθέτησης. Η εταιρεία μας προχώρησε το 2025 στην απόκτηση έξι δεξαμενών οινοποίησης 25.000 λίτρων η καθεμία για αποθήκευση στέμφυλων προκειμένου να προμηθευόμαστε και να μπορούμε να επεξεργαστούμε περισσότερα σταφύλια».

«H μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αποτελεί άλλο ένα κίνδυνο αφού λόγω της έλλειψης εργατών γης, μεγαλώνει το ημερομίσθιο αυτών που εργάζονται ακόμα σε αυτή και συνεπώς το κόστος του παραγωγού πολλές φορές σε σημείο που να θεωρεί ασύμφορη την καλλιέργεια της ποικιλίας ή του είδους που καλλιεργεί και τη σταματά. Η εξέλιξη αυτή, μαζί με την επιθυμία των νεότερων γενεών να μην ασχοληθούν με τη γεωργία, προκαλεί τη μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και συνεπώς η παραγωγή αγροτικών προϊόντων μειώνεται και προκαλείται αύξηση των τιμών ή συγκέντρωση εκτάσεων από αυτούς που αποφάσισαν να ασχοληθούν, με μεγαλύτερη πια διαπραγματευτική ικανότητα στους όρους πώλησης των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Η φύση της εργασίας μας απαιτεί εργάτες είτε για το τμήμα παραγωγής, είτε για το τμήμα διακίνησης. Ζητά επιτακτικά νέους, με όρεξη για εργασία για να στελεχώσουν το τμήμα πωλήσεων. Χρειάζεται νέα στελέχη που θα διαδεχθούν τα υπάρχοντα, αφού μελετήσουν και εντρυφήσουν στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν καθώς οι απαιτήσεις μεγαλώνουν από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προκύπτουν από ευρωπαϊκές οδηγίες που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε, άλλες φορές για να είμαστε σύννομοι και άλλες φορές για να ακολουθήσουμε τις αξιώσεις των πελατών μας. Η εξεύρεση λοιπόν του προσωπικού αυτού δεν είναι απλή υπόθεση σε μια πόλη της επαρχίας υπό τις παρούσες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν», τονίζεται.

Μηδενικός ο δανεισμός της εταιρείας

Η εταιρεία το 2024 εξόφλησε πρόωρα το μακροπρόθεσμο δάνειό της και προχώρησε από τότε σε προθεσμιακές καταθέσεις ανάλογα με το πρόγραμμα διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων της. Έπειτα, συρρικνώθηκε ο χρόνος πληρωμής των πωλούμενων προϊόντων και εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, από το 2019, την τελευταία προ covid χρονιά, ως τον Ιανουάριο του 2024, αποπλήρωσε ποσό δανείου ίσο με 1.950.191,31 ευρώ, πλέον των αναλογούντων σε αυτό τόκους. Σήμερα, ο δανεισμός της εταιρείας είναι μηδενικός με μεγάλο πλαφόν δανεισμού Δέκα χρόνια πριν, το 2009 ο δανεισμός ήταν 4.200.000 ευρώ.

Οι στόχοι για το 2026, οι επενδύσεις και το νέο προϊόν

Για το 2026, με βάση την πορεία της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2025.

Οι πωλήσεις και τα στοιχεία κόστους δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, ενώ η ρευστότητα της εταιρείας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Στο προϊοντικό σκέλος, πρόσφατα σχεδιάστηκε, παράχθηκε και αναμένεται να εμφιαλωθεί το νέο τσίπουρο «ΕΩΘΙΝΟΝ με μοσχάτο».

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας σε επενδυτικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάχθηκε σε δράση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Η αίτηση υποβλήθηκε τον Μάιο του 2025 και εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα

Η εταιρεία Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1977, έχει έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, ενώ το κύριο αντικείμενό της είναι η παραγωγή και εμφιάλωση οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και η εμπορία αυτών.

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της εταιρείας βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής σε τρία οικόπεδα συνολικής έκτασης 19.768,75 τ.μ. επί των οποίων έχει κτιστεί το εργοστάσιο και οι αποθηκευτικοί χώροι συνολικού εμβαδού 5.461 τ.μ.

Τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Μέση Ανατολή, Αυστραλία, ΗΠΑ κλπ, ενώ η εταιρεία παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τις μεγαλύτερες αλυσίδες της Γερμανίας και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, τα επώνυμα προϊόντα της «ΟΥΖΟ 7» και «ΟΥΖΟ 7 GOLD» κατέχουν την πρώτη θέση σε χώρες της Μέσης Ανατολής.