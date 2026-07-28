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    Προσχώρηση-του-Μιχάλη-Χουρδάκη-στο-ΠΑΣΟΚ
    Προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ

    Προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ

    Μένει το τυπικό της συνάντησης του με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή στις 13.00

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    Μιχάλης Χουρδάκης

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    Της Δέσποινας Βλεπάκη

    Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ.

    Ο ανεξάρτητος βουλευτής που εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας και στη συνέχεια συμπορεύτηκε με το κόμμα Κασσελάκη το τελευταίο διάστημα κινείται σε πασοκικά δρώμενα και το φλερτ φαίνεται πως θα καταλήξει σε αρραβώνα.

    Ο Μιχάλης Χουρδάκης αναμένεται να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, εκεί οπού τη μάχη θα δώσουν η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς.

    Μένει το τυπικό της συνάντησης του με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή στις 13.00.

    - sofokleous10.gr

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