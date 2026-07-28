Πώς-ένας-μηχανικός-της-silicon-valley-έγινε-ο-«βασιλιάς»-της-Κίνας-στα-τσιπ-μνήμης-με-την-περιουσία-του-να-εκτινάσσεται-κατά-σχεδόν-300%

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, λίγοι είχαν ακούσει για την ChangXin Memory Technologies (CXMT).

Τη Δευτέρα όμως η κινεζική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο τσιπ μνήμης έστρεψε τα βλέμματα πάνω της κάνοντας ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 466% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

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Η CXMT, η οποία ιδρύθηκε μόλις πριν από μία δεκαετία, αποτελεί πλέον τον τέταρτο μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ μνήμης παγκοσμίως βάσει μεριδίου αγοράς —σύμφωνα με την Counterpoint Research. Είναι πίσω από τις Samsung Electronics, SK Hynix- η οποία πραγματοποίησε επίσης εντυπωσιακό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο αυτό το μήνα, αντλώντας 26,5 δισ. δολάρια- και Micron.

Μετά το ντεμπούτο της εταιρείας στη Σαγκάη τη Δευτέρα, η περιουσία του 54χρονου προέδρου και ιδρυτή της CXMT, Zhu Yimin, εκτινάχθηκε κατά σχεδόν 300%, σύμφωνα με τον δείκτη - Billionaires Index,

Ο Zhu, ο οποίος σπούδασε στις ΗΠΑ και είναι μόνιμος κάτοικος Σιγκαπούρης, κατέχει επίσης μετοχές στην GigaDevice, μια άλλη εταιρεία κατασκευής τσιπ που ειναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, την οποία ίδρυσε το 2004. Συνολικά, η περιουσία του ανέρχεται στα 13,9 δισ. δολάρια.

Πλέον ετοιμάζεται να διαθέσει το 40% αυτού του ποσού ως μπόνους στους εργαζομένους, προκειμένου να τους διατηρήσει στο δυναμικό της εταιρείας. Είχε δεσμευθεί για αυτή την κίνηση στο ενημερωτικό δελτίο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της εταιρείας τον Μάιο, υποσχόμενος να μεταβιβάσει 767,9 εκατομμύρια μετοχές για προγράμματα παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. Μετά την άνοδο της μετοχής της εταιρείας κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η αξία τους ανέρχεται στα 5,6 δισ. δολάρια.

Η Κίνα είναι «όλος ο κόσμος»

Ο Zhu αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία όταν ήταν γύρω στα είκοσι και εργαζόταν ως μηχανικός στη Silicon Valley, έχοντας σπουδάσει στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Stony Brook.

Σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε το 2008 στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχούα του Πεκίνου —από όπου αποφοίτησε με μεταπτυχιακό τίτλο στη Φυσική—, ο δισεκατομμυριούχος θεωρούσε ότι η Κίνα αποτελούσε «ήδη τον κόσμο όλο», πιστεύοντας πως οι ευκαιρίες στην πατρίδα του ήταν πολύ μεγαλύτερες από το εξωτερικό. Ο βασικός λόγος θεωρείτο ότι ήταν το γεγονός ότι η Κίνα βασιζόταν τότε στις εισαγωγές για περισσότερο από το 90% των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούσε.

Η GigaDevice

Η φιλοδοξία του ήταν «να γίνει ο μεγαλύτερος σχεδιαστής και κατασκευαστής εξαρτημάτων μνήμης στην Κίνα», σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας South China Morning Post, τα οποία είχε διατηρήσει ο Li Jun, ένας από τους πρώτους επενδυτές του Zhu.

Αφού παρουσίασε την ιδέα του στον Li σε ένα κατάστημα Starbucks στη Silicon Valley, ο Zhu παραιτήθηκε από τη δουλειά του και ίδρυσε την GigaDevice Semiconductor. Κατέθεσε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μαζί με έναν άλλον μηχανικό, τον Shu Qingming, για το τσιπ πάνω στο οποίο εργάζονταν σε ένα γκαράζ που τους είχε νοικιάσει ένας επενδυτής.

Παρόλο που αρχικά δυσκολευόταν να κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρονικών ειδών, η GigaDevice εξελίχθηκε τελικά σε μία από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες κατασκευής τσιπ και εισήχθη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης τον Αύγουστο του 2016.

Η ίδρυση της CXMT

Την ίδια χρονιά, ο Zhu ίδρυσε την CXMT με τη συνδρομή της δημοτικής αρχής του Χεφέι, στην ανατολική Κίνα. Μέχρι το 2018 είχε αποχωρήσει από την GigaDevice για να επικεντρωθεί στην CXMT και φέρεται να είχε δεσμευτεί πως θα λαμβάνει μισθό από την εταιρεία έως ότου το εγχείρημα των τσιπ μνήμης καταστεί κερδοφόρο.

Αυτό συνέβη πέρυσι καθώς η εταιρεία είχε καταγράψει ζημιές ύψους 2,4 δισ. δολαρίων το 2023.

Το 2019, η CXMT ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου της τσιπ μνήμης ευρείας κυκλοφορίας, σχεδιασμένου από την ίδια, αφού ο Zhu είχε εξασφαλίσει άδειες χρήσης για πατέντες που είχαν αναπτυχθεί αρχικά από την γερμανική Qimonda. Αυτό έδωσε στην Κίνα το πρώτο της ουσιαστικό έρεισμα σε μια αγορά όπου κυριαρχούσαν κατασκευαστές από το εξωτερικό.

Την ίδια χρονιά έλαβε επίσης χώρα μια σημαντική εξέλιξη, με τη μορφή συμφωνίας αδειοδότησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την καναδική WiLan, η οποία παρείχε στην CXMT πρόσβαση σε ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνικών εγγράφων που αφορούσαν τη μνήμη DRAM.

Η πορεία της CXMT άλλαξε ριζικά τα τελευταία χρόνια με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, ασκώντας πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση για την παροχή άδειας αγοράς των τσιπ της, αφότου το Πεντάγωνο συμπεριέλαβε την εταιρεία στη «μαύρη» λίστα των στρατιωτικών εταιρειών λόγω των δεσμών της με το Πεκίνο.

Η αρχική δημόσια προσφορά της ήταν η μεγαλύτερη στην Κίνα από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Agricultural Bank of China το 2010. Πλέον είναι η πολυτιμότερη εισηγμένη κινεζική εταιρεία.

Η CXMT έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο κινεζικό παραγωγό μνήμης DRAM, ενός τύπου μνήμης ημιαγωγών που χρησιμοποιείται σε διάφορες συσκευές, από διακομιστές, κάμερες και κινητά τηλέφωνα έως προσωπικούς υπολογιστές και tablet. Αποθηκεύει επίσης τα δεδομένα που απαιτούνται για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και θεωρείται προϊόν πτητικής μνήμης, καθώς λειτουργεί μόνο όταν η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα.