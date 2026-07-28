Σε «ρηχά νερά» οι 72 δόσεις προς τα Ταμεία – Στους «κόφτες» πιάνεται η πλειονότητα των οφειλετών

«Χαμηλή πτήση» καταγράφει η ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 72 δόσεις, αφού, μετά από σχεδόν έναν μήνα λειτουργίας, μόλις που φτάνουν τις 3.000 οι εγκρίσεις ένταξης επί συνόλου περίπου 5.500 αιτήσεων.

Το όριο της 21ης Απριλίου, που τέθηκε στη σχετική διάταξη, ώστε μετά την ημερομηνία αυτή όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση να μην έχουν ήδη ρυθμισμένες οφειλές, άφησε εκτός πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους. Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπάρχει γι’ αυτό τον σκοπό αμέσως απορρίπτει τη συνέχιση διαδικασίας υποβολής αίτησης, αν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τακτοποιήσει μέρος του χρέους του μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 οφειλέτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) έμειναν εκτός διαδικασίας, λόγω του συγκεκριμένου «κόφτη». Αξίζει να επισημανθεί πως υπερβαίνουν τα 2,04 εκατ. τα μητρώα οφειλετών που έχουν καταγραφεί από το ΚΕΑΟ κατά την α’ έκθεση για το τρέχον έτος.

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Παράλληλα διαπιστώνεται πια ότι, παρά το χαμηλότερο επιτόκιο (5,5%) που έχει η νέα ρύθμιση, η συνολική επιβάρυνση, λόγω των περισσότερων δόσεων, είναι ίδια περίπου σε σχέση με εκείνη που προκαλείται από το επιτόκιο της πάγιας των 24 δόσεων. Το μοναδικό πεδίο, ίσως, που προκαλεί όφελος η νέα ρύθμιση, είναι πως λόγω των πολλών (72), άρα και μικρότερων δόσεων, ο οφειλέτης αποκτά μεγαλύτερη διαθέσιμη ρευστότητα, για να καλύψει άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Επίσης, κρίσιμος είναι και ο περιορισμός που έχει τεθεί για τις νεότερες οφειλές. Κατά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εάν υπάρχουν, ο οφειλέτης υποχρεώνεται να τα εντάξει ταυτόχρονα στην πάγια ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση για τις 72 δόσεις απορρίπτεται. Πρόκειται για την παγίδα στην οποία εκτιμάται ότι θα «σκοντάψουν» οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, καθώς πολλοί έχουν δημιουργήσει νέες ασφαλιστικές οφειλές τα τελευταία δύο χρόνια.

Το γεγονός ότι η νέα ρύθμιση θα παραμείνει ενεργή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αφήνει ένα περιθώριο αισιοδοξίας, για να αυξηθούν αργότερα οι υποβληθείσες αιτήσεις, όσο θα πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της. Όμως τα έως τώρα πεπραγμένα δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Έτσι, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η ρύθμιση των 72 δόσεων να κινηθεί όπως και οι προηγούμενες, για να κριθεί ως επιτυχημένη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από την 1η τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ και αφορούν το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων έχει τις περισσότερες ενεργές αιτήσεις (138.025), που στο ιδανικό σενάριο αν ολοκληρωθούν στο σύνολό τους, θα αποφέρουν έσοδα άνω του 1,24 δισ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ. Ακολουθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων από το μακρινό 2019, που ακόμα έχει 79.512 ενεργές αιτήσεις, με το ρυθμισμένο ποσό να υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ. Οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και οι ρυθμίσεις εξυγίανσης βάσει του πτωχευτικού κώδικα έχουν 55.746 ενεργές περιπτώσεις, των οποίων το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 2,26 δισ. ευρώ.

Παλιότερες ρυθμίσεις

Πολύ χαμηλότερα κινούνται οι παλιότερες ρυθμίσεις των 72 δόσεων (7.995 ενεργές με 211,5 εκατ. ευρώ ρυθμισμένο ποσό), οι λοιπές (5.164 ενεργές με 184 εκατ. ευρώ ρυθμισμένο ποσό) και η ρύθμιση του 2023 (4.297 ενεργές με 52,9 εκατ. ευρώ ρυθμισμένο ποσό).

Συνολικά, απ’ όλες τις ρυθμίσεις που «τρέχουν» παράλληλα στο ΚΕΑΟ, ενεργές είναι 290.749, με το συνολικό ποσό που έχει ενταχθεί σε αυτές και υπάρχει η προσδοκία να εισπραχθεί να προσεγγίζει τα 5,07 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό του χρέους που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ανήλθε στα 51,78 δισ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρονιάς, καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ. Άρα, από τις ήδη ενταγμένες οφειλές σε κάποια ρύθμιση, μόλις και μετά βίας καλύπτεται το 10% του συνολικού ποσού χρέους προς την κοινωνική ασφάλιση.

Νέος εξωδικαστικός

Χθες τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες, στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Η διαδικασία αφορά τόσο όσους έχουν δημιουργήσει χρέη προς το Δημόσιο (ΕΦΚΑ και εφορία), όσο και εκείνους με οφειλές προς τράπεζες και προς εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Εφεξής το όριο που θα υπάρχει για ρύθμιση είναι τα 5.000 ευρώ και άνω, αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Στόχος είναι να αυξηθούν οι μικροοφειλέτες που θα τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240 δόσεις για χρέη προς την εφορία ή τα Ταμεία, ενώ μπορεί να ανέλθουν σε έως 420 οι δόσεις για χρέη σε servicers και σε τράπεζες. Η διαδικασία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, με τον οφειλέτη όμως να πρέπει να δηλώσει αναλυτικά τα ετήσια εισοδήματα που διαθέτει, καθώς επίσης και τη συνολική περιουσιακή κατάσταση, εκτός από τις δεδομένες οικονομικές του υποχρεώσεις. Όμως, ο οφειλέτης θα πρέπει να συναινέσει, ώστε να υπάρξει άρση στο φορολογικό και στο τραπεζικό απόρρητο.

Στη συνέχεια ο μηχανισμός υποβάλλει την πρόταση για ένταξη στη ρύθμιση, που περιλαμβάνει τον αριθμό των δόσεων και το ύψος τους, ανά περίπτωση. Το επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης είναι 3%, δηλαδή παραμένει σταθερό. Προβλέπεται ακόμα και η διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν διαπιστωθεί πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, ώστε να καταστεί βιώσιμη η σχετική ρύθμιση.