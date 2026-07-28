Στην-Επιτροπή-Δεοντολογίας-ο-Κυριαζίδης-για-αντικοινοβουλευτική-συμπεριφορά

Με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε σήμερα στην Ολομέλεια, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά, ο Νικήτας Κακλαμάνης ζητεί να εξεταστούν τα πρακτικά της συνεδρίασης και να κρίνει αν η επίμαχη συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών.



Η επιστολή του Προέδρου της Βουλής

Οι δηλώσεις Κυριαζίδη

Από το βήμα της Βουλής ο κ. Κυριαζίδης επιτέθηκε με βαρείς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της παριστάμενης υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνης όσο και του προεδρεύοντος του Σώματος Γιώργου Λαμπρούλη αλλά και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κα Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για «ολοκληρωτική αντίληψη», και «συστηματική, συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της ΝΔ χαρακτηρίζοντας τους δολοφόνους και παιδεραστές».

Ο κ. Κυριαζίδης επανήλθε στην κόντρα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα μεταξύ τους στη Βουλή, όταν της είπε «πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί», που οδήγησε στη διαγραφή του τότε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι ήταν μια ευχή του: «Δέκα μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές δέχομαι μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία γνώρισα πριν δύο δεκαετίες στη Δράμα, όταν ο πατέρας της είχε εκλεγεί ως πρόεδρος του Συνασπισμού. Εκείνη τη μέρα ο πατέρας της είπε ότι αγνοείται με αποτέλεσμα να ξεκινήσω έρευνες για τον εντοπισμό της και τον ενημέρωσα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα… Έτσι γνωριστήκαμε», ανέφερε αρχικά ο κ. Κυριαζίδης και συνέχισε:

«Όταν έγινε πρόεδρος της Βουλής είχαμε τα ίδια προβλήματα. Μια βραδιά, ήρθε εντός του Κοινοβουλίου ο Ρουβίκωνας και μας κλείδωσε μέσα στη Βουλή. Το επόμενο πρωί τα πράγματα δεν ήταν καλά γιατί θεώρησε ότι είχε το δικαίωμα να μας κλειδώσει. Απαγόρευσε στους αστυνομικούς να προσέρχονται για τη φυσική τους ανάγκη εντός του Κοινοβουλίου. Ζητήματα τεράστια, αγκαλιά με τον Κασιδιάρη, μας εκβίαζε να μην προχωρήσουμε σε άρσεις ασυλίας, ερχόταν το βράδυ και ξεκινούσε όλη τη νύχτα για να έχει τους υπαλλήλους σαν “είλωτες”. Αυτή η αντίληψη συνεχίστηκε και σήμερα σε επιτροπή. Έκανε τα ίδια. Δεν γνωρίζετε γιατί συκοφαντούμαι; Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε ”δολοφόνους”, ”παιδεραστές”, ”παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή τής εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας…»

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.