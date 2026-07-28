Συνάντηση-Νικήτα-Κακλαμάνη-με-τον-απερχόμενο-πρέσβη-του-Κράτους-του-Ισραήλ

Τον απερχόμενο πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Noam Katz, υποδέχθηκε σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Νικήτας Κακλαμάνης, σε συνάντηση κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

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Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε τα πιο θερμά του συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση της θητείας του πρέσβη, κ. Katz, στην Ελλάδα και τόνισε: «Με την αφοσίωση που επιδείξατε συμβάλατε εποικοδομητικά στην αναβάθμιση των σχέσεών μας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

«Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ παραμένει απαραίτητη άγκυρα σταθερότητας για την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή», συνέχισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Ολοκληρώνοντας, επεσήμανε ότι η «Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην τριμερή μας συνεργασία με την Κύπρο, καθώς και σε ευρύτερα περιφερειακά πλαίσια που προωθούν την ειρήνη, την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ, με την σειρά του, ευχαρίστησε τόσο τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων όσο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τους ισχυρούς δεσμούς που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της θητείας του και τον διαβεβαίωσε ότι οι ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ θα συνεχίσουν να ενδυναμώνονται προς όφελος των λαών μας.

«Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα» ευχήθηκε, τέλος, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εγκάρδιο, επιβεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στην συνάντηση παρέστη ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης, πρέσβης ε.τ.



- sofokleous10.gr

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