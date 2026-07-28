Συνεργασία της Alpha Bank με την ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Η Αlpha Bank ανακοινώνει τη σύναψη νέας στρατηγικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ενισχύοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα και προωθώντας τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο, εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο.

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Η συμφωνία εντάσσεται στην πρωτοβουλία InvestEU και περιλαμβάνει νέα προνομιακά χρηματοδοτικά εργαλεία άνω των € 40 εκατ., με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών επιχειρήσεων και κοινωνικών σχημάτων, καθώς και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Αlpha Bank προσφέρει μικροχρηματοδοτήσεις έως €50.000, χωρίς εξασφαλίσεις, μέσω του προγράμματος Microfinance, διευκολύνοντας την πρόσβαση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε κεφάλαια για την ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητάς τους, καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ρευστότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος Social Entrepreneurship, στηρίζοντας δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με αυτή τη νέα συμφωνία, η Αlpha Bank συνεχίζει να κατευθύνει ευρωπαϊκούς πόρους στην πραγματική οικονομία, αναδεικνύοντας το ρόλο της στον τραπεζικό τομέα στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Ο επικεφαλής των επιχειρηματικών προϊόντων της Αlpha Bank, Γιώργος Τσαγκαράκης, δήλωσε: «Η Αlpha Bank συνεχίζει να παίζει ηγετικό ρόλο στη διοχέτευση ευρωπαϊκών πόρων στην πραγματική οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα της Τράπεζας για τη δημιουργία ενός ισχυρού, ανθεκτικού και βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, όπου η πρόσβαση στη χρηματοδότηση λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για τις μικρότερες επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μέσω του InvestEU, παρέχουμε τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να στηρίξουν επιχειρηματίες που επενδύουν στην καινοτομία, στις δεξιότητες και στον κοινωνικό αντίκτυπο, διασφαλίζοντας ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι προσβάσιμες για ολόκληρη την αλυσίδα της ελληνικής οικονομίας».

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Μάριουτ Φάλκστεντ, δήλωσε: «Αποστολή του EIF είναι όχι μόνο η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και η ενίσχυση μιας ισχυρότερης επενδυτικής κουλτούρας για τις μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συνεργασία μας με την Αlpha Bank αντικατοπτρίζει τη κοινή δέσμευση για τη δημιουργία χρηματοδοτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων στην Ελλάδα».

Πληροφορίες σχετικά με το InvestEU Corporate Use

Το πρόγραμμα InvestEU εστιάζει στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, κινητοποιώντας σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους προς στήριξη μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης. Παράλληλα, συμβάλλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Ε., όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση.

Το InvestEU ενοποιεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για την υποστήριξη επενδύσεων, καθιστώντας τη χρηματοδότηση έργων στην Ευρώπη απλούστερη, πιο αποτελεσματική και πιο ευέλικτη. Αποτελείται από τρία βασικά σκέλη: το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU.

Το Ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω εταίρων εφαρμογής, οι οποίοι επενδύουν σε έργα αξιοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Αυτή η εγγύηση ενισχύει την ικανότητά τους για ανάληψη κινδύνου και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο καταστημάτων της Αlpha Bank ή στο alpha.gr.