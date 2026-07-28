ΣΥΡΙΖΑ:-Στηρίζει-τις-κινητοποιήσεις-των-αρχαιολόγων-κατά-του-νομοσχεδίου-του-υπουργείου-Πολιτισμού

Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

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Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο «παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά», εκφράζοντας την αντίθεσή του στις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Η Κουμουνδούρου καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη, στις 12:00 στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην κινητοποίηση της Τετάρτης στις 18:30 στο Θησείο στην Αθήνα.

«Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «η ταυτότητα της χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί στους ιδιώτες».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου, που θα διεξαχθούν σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, στο Επταπύργιο, και αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, στο Θησείο.

Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Η ταυτότητα της χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί στους ιδιώτες.

- sofokleous10.gr

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