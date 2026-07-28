Τράπεζες:-Δυνατό-σετ-αποτελεσμάτων-βλέπει-η-euroxx,-με-ώθηση-από-δάνεια-και-επιτόκια

Με θετικές προσδοκίες ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες.

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Με θετικές προσδοκίες ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες, με την Euroxx να εκτιμά ότι ο κλάδος θα παρουσιάσει ακόμη ένα ισχυρό σετ επιδόσεων, το οποίο θα στηριχθεί στην επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης μέσω επιχειρήσεων, στην ανθεκτική αύξηση των εσόδων από προμήθειες και στη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα αποτυπωθούν πιο έντονα στο δεύτερο εξάμηνο, αφήνοντας περιθώρια για αναβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας και του guidance για το 2026.

Σύμφωνα με την Euroxx, η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων κατά 10,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα των αποδόσεων και την ισχυρή δυναμική των προμηθειών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για θετικές εκπλήξεις στα καθαρά έσοδα από τόκους, ιδιαίτερα για τις τράπεζες με μεγαλύτερη ευαισθησία στα επιτόκια, όπως η Εθνική και η Κύπρου. Η επίδραση έκτακτων παραγόντων, όπως οι υποθέσεις του νόμου Κατσέλη ή άλλες εφάπαξ επιβαρύνσεις, εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη.