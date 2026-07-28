Τραμπ:-Νικάμε-το-Ιράν-κατά-κράτος,-τους-έχουμε-καταστρέψει,-εξασφαλίζουμε-ότι-δεν-θα-αποκτήσουν-ποτέ-πυρηνικό-όπλο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει καίριο πλήγμα στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, υποστηρίζοντας πως έχουν καταστραφεί το ναυτικό, η πολεμική αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και σημαντικό μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, ενώ καταφέρθηκε και κατά του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, λέγοντας ότι το Ιράν δεν εξαγοράζεται, αλλά πρέπει να το νικήσεις στη μάχη.

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Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ικανότητας του Ιράν να κατασκευάζει drones και πυραύλους.

«Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, έχουμε καταστρέψει την ηγεσία τους, έχουμε καταστρέψει τα αντιαεροπορικά τους συστήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

President Trump on Iran: You can’t bribe them. You gotta beat them, and we are beating the hell out of them. pic.twitter.com/LSdscTrIRt — World Source News (@Worldsource24) July 27, 2026

«Νικάμε κατά κράτος την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν αποδυναμώσει σημαντικά τη χώρα.

«Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο»

Ο Τραμπ τόνισε, επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες.

«Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας μία από τις πάγιες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σαν να παίζει κανεί… μπάντζο (σ.σ. μουσικό όργανο).

Trump on Iran War: It’s like playing a banjo. pic.twitter.com/JGRD9BxPOO — Acyn (@Acyn) July 27, 2026

«Η παραγωγή drones έχει πέσει στο 7%»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η παραγωγική δυνατότητα του Ιράν στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει μειωθεί δραστικά.

«Τα drones τους κατασκευάζονται πλέον με ρυθμό περίπου 7%», είπε, υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά πλήγματα έχουν περιορίσει σημαντικά τις στρατιωτικές βιομηχανικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

«Τώρα μιλούν για συμφωνία»

Ο Τραμπ συνέδεσε τις εξελίξεις στο πεδίο των επιχειρήσεων με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η πίεση που ασκήθηκε από τις ΗΠΑ ανάγκασε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Αυτή τη στιγμή μιλούν μαζί μας για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αν δεν είχαμε ενεργήσει με τόσο σκληρό τρόπο, δεν θα υπήρχαν συνομιλίες», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου πραγματοποιούνται ενώ συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε νέες αιχμές και κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη λειτουργούσε ως «ο νταής της Μέσης Ανατολής» επί σχεδόν μισό αιώνα.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προσέγγιση της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης ήταν λανθασμένη.

«Το Ιράν ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής για 47 έως 50 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις»

Ο Τραμπ άσκησε κριτική στον Μπαράκ Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως θα μπορούσε να κατευνάσει την Τεχεράνη μέσω οικονομικών κινήτρων.

«Ο Μπαράκ Ομπάμα πίστευε ότι μπορούσε να εξαγοράσει το Ιράν. Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις, και εμείς τους συντρίβουμε», δήλωσε.

«Γίνονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις»

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών εξελίσσονται σε θετικό κλίμα.

«Θα δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια των προηγούμενων τοποθετήσεών του, στις οποίες είχε υποστηρίξει ότι η στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών.