ΤτΕ: Σημαντική πρόοδος στα βασικά μεγέθη των τραπεζών το 2025 – Πολυδιάστατες οι προκλήσεις

Η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης, που φέτος δημοσιεύεται για δεύτερη φορά, παρουσιάζει το εποπτικό έργο της ΤτΕ το 2025.

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Στη διαπίστωση πως τα Σημαντικά Πιστωτικά Ιδρύματα κατέγραψαν ισχυρή οργανική κερδοφορία, βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, συνέχισαν την πιστωτική επέκταση και προχώρησαν σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατέληξε η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης 2025 της Τράπεζας της Ελλάδος.

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Τα Λιγότερο Σημαντικά Πιστωτικά Ιδρύματα βελτίωσαν επίσης την κερδοφορία και την ποιότητα του ενεργητικού τους, ενώ σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η λειτουργική συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων εξ αυτών. Ταυτόχρονα, η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρέμεινε ανθεκτική, παρά το αυξανόμενο κόστος αποζημιώσεων και τη μεγαλύτερη συχνότητα έντονων κλιματικών φαινομένων, τονίζει η ΤτΕ.

Τη θετική εικόνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος επιβεβαίωσε και η αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program), η οποία ολοκληρώθηκε εφέτος και εξήρε το υψηλό επίπεδο εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι προκλήσεις για τα επόμενα έτη παραμένουν σημαντικές και πολυδιάστατες.

Όπως υπογραμμίζεται, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεταβολές στις διεθνείς εμπορικές πολιτικές, η αβεβαιότητα ως προς την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, οι κυβερνοαπειλές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία, στην ποιότητα του ενεργητικού και στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των εποπτευόμενων ιδρυμάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εποπτικές προτεραιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εποπτευόμενων ιδρυμάτων έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων και της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, στη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, στη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρακολούθηση της ψηφιακής μετάβασης, καθώς τα ιδρύματα, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τόσο τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της όσο και τους αυξανόμενους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που προκύπτουν από την κακόβουλη αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Έκθεση αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης για την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΤτΕ επί της μικροπροληπτικής εποπτείας πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης, της μακροπροληπτικής εποπτείας και της εξυγίανσης. Αποτυπώνει τις ενέργειες για πρόληψη του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, την πρόοδο στις διαδικασίες εκκαθάρισης, τις κυρώσεις σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την προληπτική εποπτεία και εξυγίανση.