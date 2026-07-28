ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για data center μόνο σε σοβαρούς επενδυτές – Ποια κριτήρια εξετάζονται

Η οικονομική φερεγγυότητα του επενδυτή αναδεικνύεται σε βασικό κριτήριο αξιολόγησης των σχεδίων. Ποια μέτρα εξετάζουν και το βασικό χρονοδιάγραμμα.

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Την «αποφασιστικότητα» των υποψήφιων επενδυτών να προχωρήσουν στην δημιουργία data center θέλει να μετρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας μια σειρά αυστηρά κριτήρια στην προσπάθεια κατάληψης ηλεκτρικού χώρου που στο «τέλος της ημέρας» θα προκρίνονται οι πιο σίγουρες επενδύσεις έναντι των πιο αβέβαιων.

Τα παραπάνω συνιστούν τον βασικό άξονα της προσέγγισης του YΠΕΝ με ανάλογη οπτική να συμμερίζονται οι καθ’ ύλην αρμόδιοι διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, σε δίκτυο διανομής και σύστημα μεταφοράς, αντίστοιχα, καθώς και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Αν και μένει ακόμη δρόμος μέχρι τις τελικές αποφάσεις, αυτές δεν αναμένεται να αποκλίνουν, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, από την παραπάνω «γραμμή» με το σύνολο των εμπλεκόμενων (ΥΠΕΝ, Διαχειριστές και Ρυθμιστική Αρχή) να συγκλίνουν στην ανάγκη να υπάρχει μια «τάξη» που αφενός θα επιτρέψει την ομαλή ανάπτυξη του κλάδου σε συμμόρφωση με τις προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα και αφετέρου να αποφευχθεί μια επανάληψη των ΑΠΕ με αρκετά «βαλτωμένα» έργα να κατέχουν ηλεκτρικό «χώρο» χωρίς να προχωρούν προς υλοποίηση, παρεμποδίζοντας άλλα πιο ώριμα έργα.

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Υψηλές εγγυητικές για οικονομική φερεγγυότητα

Η τρέχουσα εικόνα της αγοράς, όπως αποτυπώνεται στα αιτήματα για προσφορές σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στους δύο διαχειριστές ενέχει τέτοιο κίνδυνο με το πλήθος αφενός να είναι εξαιρετικά μεγάλο και αφετέρου να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές χωρίς την ίδια στιγμή να έχει προηγηθεί μια ολοκληρωμένη χωροθέτηση που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αναγκαίων παραμέτρων προκειμένου τα data center να συνυπάρξουν ομαλά τόσο με άλλα στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος όσο και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, χωρίς να προκαλούνται «παράπλευρες» απώλειες και επιπτώσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η δέσμη μέτρων που εξετάζει το ΥΠΕΝ εστιάζουν να «αποδείξουν» και να «καταδείξουν» την οικονομική φερεγγυότητα του επενδυτή καθώς και την πρόθεσή του να αναλάβει το ρίσκο της επένδυσης που με την σειρά του, προϊόντος των μέτρων που εξετάζονται, συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος που αντιστοιχεί περισσότερο σε μια επένδυση με συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα παρά σε μια πιο ευκαιριακή λογική.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου που βρίσκεται υπό επεξεργασία και αναμένεται εκ νέου να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης το αμέσως επόμενο διάστημα, αφορούν σε υψηλές εγγυητικές για την υποβολή αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης με την επισήμανση καταβολής ενός τέλους με περιοδικότητα είτε για να παραμένει ενεργό το αίτημα είτε σε περίπτωση ανανέωσής του.

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Τίτλοι ιδιοκτησίας ή ΑΕΠΟ στα «δικαιολογητικά»

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται να συμπεριληφθεί στα «δικαιολογητικά» για την υποβολή του αιτήματος η προσκόμιση ενός τίτλου ιδιοκτησίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσέρχονται στους Διαχειριστές επενδυτές που έχουν ήδη κάνει μια προεργασία για την επένδυσή τους, καθώς αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χώρος και λογικά έχει εξεταστεί ως προς την καταλληλότητά του να φιλοξενήσει ένα κέντρο δεδομένων.

Με την ίδια λογική, το κριτήριο θα μπορούσε να προβλέπει εναλλακτικά την προσκόμιση εγκεκριμένης άδειας περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράγμα που διατηρεί ανάλογη «βαρύτητα» ως προς τις τελικές προθέσεις του υποψήφιου επενδυτή. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, διερευνά και πιο στοχευμένα μέτρα «ηλεκτρικού χαρακτήρα», όπως για παράδειγμα την διαθεσιμότητα παραγωγικού δυναμικού «πίσω από τον μετρητή» για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του data center.

Μάλιστα, η σχετική «σκέψη» προεκτείνεται μέχρι την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ευελιξίας στο σύστημα, πράγμα που ωστόσο, μένει να μελετηθεί περαιτέρω καθώς προϋποθέτει την «ικανότητα» των Διαχειριστών να υποδεχθούν και να διαχειριστούν μια τέτοια λειτουργία στην καθημερινότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη παραγωγικού δυναμικού ή η παροχή υπηρεσιών ευελιξίας, με δεδομένο το ευρύτερο όφελος στην λειτουργία του συστήματος θα μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο για κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματος και εν τέλει λήψη οριστικών προσφορών σύνδεσης.

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Δυνητική αγορά 5 GW στη ΝΑ Ευρώπη

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, όλα τα παραπάνω αναμένεται να αποτελέσουν μέρος ενός συνολικότερου ρυθμιστικού πλαισίου με άμεσο ορίζοντα θέσπισης, δεδομένου ότι οι «κρούσεις» επενδυτών τόσο προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ όσο και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, καθιστώντας «επιτακτική» ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα δίνουν τις ζητούμενες απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται με γνώμονα και επίγνωση ότι αφενός δεν μπορεί και αφετέρου πρέπει να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στα «πρότυπα» των ΑΠΕ.

Με άλλα λόγια, η προσέγγιση του ΥΠΕΝ και των αρμόδιων διαχειριστών φέρεται να διατηρεί ισχυρό προληπτικό χαρακτήρα με στόχευση να διαμορφωθεί το έδαφος που θα δώσει «πνοή» στην δυνατότητα της χώρας να αποτελέσει σημαίνοντα «παίκτη» σε επίπεδο Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με σχετική μελέτη της PwC που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο, η περιφερειακή ανάπτυξη του κλάδου δημιουργεί μια δυνητική αγορά έως και 5GW στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προερχόμενη κυρίως από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα εμφανίζεται ιδανικά τοποθετημένη ώστε να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο αυτής της αναπτυσσόμενης αγοράς, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τη διασύνδεσή της με διεθνή δίκτυα.