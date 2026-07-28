Υποδομές-Αποβλήτων/Ανακύκλωσης:-Οι-«μνηστήρες»-για-3-mega-ΣΔΙΤ-μισού-δισ.-στο-Αιγαίο

Ισχυρά ονόματα και δυνατές κοινοπραξίες του κλάδου κατασκευών – υποδομών αλλά και του εξειδικευμένου τομέα διαχείρισης αποβλήτων – ανακύκλωσης συνεχίζουν στη «μάχη» για τη διεκδίκηση 3 μεγάλων συμβάσεων ΣΔΙΤ συνολικού ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

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Ισχυρά ονόματα και δυνατές συμμαχίες – κοινοπραξίες του κλάδου κατασκευών – υποδομών αλλά και του εξειδικευμένου τομέα διαχείρισης αποβλήτων – ανακύκλωσης συνεχίζουν στη «μάχη» για τη διεκδίκηση μεγάλων συμβάσεων ΣΔΙΤ συνολικού ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ στον τομέα των απορριμμάτων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Προ ημερών, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε σχετικά έγγραφα και πρακτικά «ανοίγοντας», ουσιαστικά, «τον δρόμο» στα μεγάλα γκρουπ ώστε να συνεχίσουν στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου (πρώτο μέρος της β’ φάσης) σε 3 διαγωνισμούς.

Οι ισχυροί διεκδικητές

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην υλοποίηση του έργου «Μονάδες ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κω και Καλυμνίων μέσω ΣΔΙΤ», αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ, στον οποίο συνεχίζουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR – WATT, METLEN – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΩΡ – ΘΑΛΗΣ.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά στο έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων νήσου Ρόδου», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης στα 139,5 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), και διεκδικητές τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, AKTOR – WATT, METLEN – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA και ΑΒΑΞ – THALIS.

Ο τρίτος διαγωνισμός, επίσης ΣΔΙΤ, αφορά στην υλοποίηση τους έργου «Υποδομές Μεταφόρτωσης και Επεξεργασίας (Ανακύκλωσης, Ανάκτησης) Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου», εκτιμώμενης αξίας άνω των 194 εκατ., όπου στην β’ φάση της διαδικασίας (ανταγωνιστικός διάλογος) προχωρούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR – WATT, ΑΒΑΞ, METLEN – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και ΗΛΕΚΤΩΡ – THALIS.

Προφανώς, λόγω των εξελίξεων (π.χ. αναμενόμενη απόκτηση από την AKTOR πλειοψηφικού ποσοστού σε ΗΛΕΚΤΩΡ – THALIS, του ομίλου Motor Oil – Βαρδινογιάννη), θα υπάρξουν λογικά αλλαγές στη σύνθεση κοινοπραξιών με αποχωρήσεις, συγχωνεύσεις ή άλλες κινήσεις ώστε να μην προκύψει θέμα υποβολής ενστάσεων με «διπλή» παρουσία στον διαγωνισμό κ.α..

Σε κάθε περίπτωση, σταδιακά προχωρούν διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων, μέσω μοντέλου ΣΔΙΤ, στην περιφέρεια του νοτίου Αιγαίου.

Ποιες είναι οι 3 ΣΔΙΤ

Όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει, το ΣΔΙΤ Καλύμνου – Κω συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ισχυρών σχημάτων. Υπενθυμιστεί ότι η διάρκεια της ΣΔΙΤ έχει προγραμματιστεί για 27 έτη, εκ των οποίων 2 έτη αντιστοιχούν στην κατασκευαστική φάση και 25 στην περίοδο λειτουργίας. Ως ενιαίο σύνολο, οι δύο μονάδες (ΜΑΑα Κω και ΜΠΑΑ Καλύμνου) θα διαχειρίζονται συνολικά 46.238 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων 24.738 τόνοι είναι σύμμεικτα αστικά απόβλητα, 10.000 τόνοι είναι χωριστά συλλεγμένα βιοαπόβλητα και 11.500 τόνοι χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατά την περίοδο κατασκευής σε 30,4 εκατομμύρια ευρώ κατά μέγιστο, ενώ το σύνολο των πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, υπολογίζεται σε 79,66 εκατομμύρια ευρώ. To έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με πόρους εθνικής ή/και ευρωπαϊκής προέλευσης.

Σε σχέση με το ΣΔΙΤ της Ρόδου, όπως έχουμε ήδη αναδείξει, αφορά στο σύνολο του κύκλου ζωής των σχετικών υποδομών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων, την επεξεργασία σύμμεικτων και διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, την ανάκτηση υλικών και ενέργειας, καθώς και τη διάθεση του υπολείμματος σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι τεχνικές λύσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων, να περιορίζουν δραστικά το υπόλειμμα προς ταφή και να μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τελικής διάθεσης. Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων (ανακυκλώσιμων υλικών, compost, ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας, κλπ.) για διάστημα 27 ετών.

Τέλος, όσον αφορά στον μεγάλο διαγωνισμό για το έργο «Υποδομές Μεταφόρτωσης και Επεξεργασίας (Ανακύκλωσης, Ανάκτησης) Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου», όπως έχει κυκλοφορήσει αφορά στην υλοποίηση τριών ολοκληρωμένων Μονάδων Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης Αποβλήτων στη Σύρο, την Πάρο και τη Μύκονο. Η ΣΔΙΤ έχει διάρκεια έως 27 έτη (25 λειτουργία). Ειδικότερα, οι επιμέρους υποδομές συνολικής δυναμικότητας (61.000 τν/έτος) που περιλαμβάνονται στο έργο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των νήσων Μυκόνου, Πάρου, Σύρου και Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι: μία (1) ΜΑΑα στο νησί της Μυκόνου δυναμικότητας 23.000 τν/έτος (σύμμικτα, ανακυκλώσιμα, οργανικά), μία (1) ΜΑΑα στο νησί της Πάρου δυναμικότητας 15.000 τν/έτος (σύμμικτα, ανακυκλώσιμα, οργανικά), μία (1) Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων (εφεξής, χάριν συντομίας, ΜΑΑα) στο νησί της Σύρου δυναμικότητας 17.000 τν/έτος (σύμμικτα, ανακυκλώσιμα, οργανικά) και ένας (1) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο νησί της Τήνου δυναμικότητας 6.000 τν/έτος (σύμμικτα, ανακυκλώσιμα).