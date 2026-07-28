Φάρμακα, ναυπηγεία, ελαιόλαδο: Πού μπορεί πραγματικά να κερδίσει η Ελλάδα άπο τους δασμούς

Η σύγκρουση ΕΕ–Κίνας δεν είναι μόνο απειλή. Είναι και η μεγαλύτερη ανακατανομή ευρωπαϊκού βιομηχανικού κεφαλαίου των τελευταίων σαράντα ετών. Η Ελλάδα εισέρχεται σε αυτήν με βιομηχανία στο 9,8% του ΑΕΠ έναντι 14,4% στην ΕΕ. Το κενό είναι το πρόβλημα — και ταυτόχρονα το έπαθλο.

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Δεύτερο μέρος. Στο πρώτο εξετάσαμε ποιες ελληνικές εταιρείες κερδίζουν και ποιες χάνουν από τον εμπορικό πόλεμο ΕΕ–Κίνας και ποια η επίδραση στο ΑΕΠ. Εδώ τίθεται το δυσκολότερο ερώτημα: τι μπορεί πραγματικά να κερδίσει η χώρα από την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης.

Η αριθμητική του κενού

Κάθε συζήτηση για επανεκβιομηχάνιση οφείλει να ξεκινά από ένα νούμερο, γιατί εκεί κρύβεται ολόκληρη η υπόθεση. Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία της «Ελληνικής Παραγωγής» σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, το μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας στο ελληνικό ΑΕΠ ανήλθε στο 9,8% το 2024, από 9,2% το 2023. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 βρίσκεται στο 14,4%.

Οι 4,6 ποσοστιαίες μονάδες διαφοράς είναι η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε ένα ΑΕΠ που κινείται περί τα 260 δισ. ευρώ, η πλήρης σύγκλιση αντιστοιχεί σε περίπου 12 δισ. ευρώ πρόσθετης βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας. Το κλείσιμο του μισού κενού σε ορίζοντα δεκαετίας — περίπου 6 δισ. ευρώ — είναι φιλόδοξο αλλά όχι φαντασιακό.

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από την εμπορική πλευρά. Η Ελλάδα εισάγει από την Κίνα αγαθά αξίας 6,48 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι εξαγωγών 697,2 εκατ. ευρώ. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν ισχυρίζεται ότι θα υποκατασταθεί το ένα τρίτο αυτού του ποσού. Υποκατάσταση όμως της τάξης του 10% με 15%, σε κατηγορίες όπου υπάρχει ήδη εγχώρια τεχνογνωσία και εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα, μεταφράζεται σε 650 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ ετήσιου κύκλου εργασιών που σήμερα εγκαταλείπει τη χώρα.

Γιατί το ευρώ της μεταποίησης δεν ισοδυναμεί με το ευρώ των υπηρεσιών

Το επιχείρημα υπέρ της βιομηχανίας παρουσιάζεται συχνά ως συναισθηματικό ή πατριωτικό. Δεν είναι. Είναι λογιστικό, και στηρίζεται σε τέσσερις μετρήσιμες διαφορές.

Πρώτον, ο πολλαπλασιαστής παραγωγής. Η μεταποίηση διαθέτει τις μακρύτερες εγχώριες αλυσίδες προμηθειών: μεταφορές, συντήρηση, μηχανολογικές και τεχνικές υπηρεσίες, συσκευασία, ποιοτικός έλεγχος, λογιστική υποστήριξη. Ο πολλαπλασιαστής παραγωγής κινείται τυπικά μεταξύ 1,8 και 2,2, έναντι 1,2 έως 1,4 στις περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών. Πρακτικά, κάθε ευρώ βιομηχανικής ζήτησης ενεργοποιεί σχεδόν διπλάσια οικονομική δραστηριότητα.

Δεύτερον, η παραγωγικότητα και οι μισθοί. Η βιομηχανική απασχόληση αμείβεται σταθερά υψηλότερα από τον μέσο μισθό της οικονομίας και, κρισιμότερα, διαθέτει ανοδική τροχιά παραγωγικότητας. Ο τουρισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η βιομηχανία δημιουργεί εισοδήματα που αντέχουν στον χρόνο και επιτρέπουν πραγματικές αυξήσεις χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Τρίτον, η έρευνα και ανάπτυξη. Σχεδόν το σύνολο της ιδιωτικής δαπάνης για Ε&Α συγκεντρώνεται στη μεταποίηση και στην πληροφορική. Χωρίς βιομηχανική βάση δεν υπάρχει ιδιωτικό οικοσύστημα καινοτομίας — υπάρχει μόνο κρατική επιχορήγηση ερευνητικών κέντρων που δεν συνδέονται με την παραγωγή.

Τέταρτον, η αντικυκλικότητα. Ο τουρισμός καταρρέει σε πανδημίες, σε ενεργειακές κρίσεις και σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Η βιομηχανία κρίσιμων υλικών και αμυντικού εξοπλισμού ανθεί ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες. Η διαφοροποίηση δεν είναι πολυτέλεια για μια οικονομία που έχει ζήσει τρεις εξωγενείς κρίσεις σε δεκαπέντε χρόνια.

Πέντε πυλώνες όπου η χώρα δεν ξεκινά από το μηδέν

Κρίσιμες πρώτες ύλες

Ο μοναδικός τομέας όπου η Ελλάδα μπορεί ρεαλιστικά να αποκτήσει ευρωπαϊκή μονοπωλιακή θέση. Η Κίνα παράγει το 95% του παγκόσμιου γαλλίου και έχει διακόψει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη. Η επένδυση της Metlen, συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, στοχεύει σε πλήρη παραγωγή 50 τόνων ετησίως έως το 2028 — ποσότητα που καλύπτει το σύνολο της ευρωπαϊκής ζήτησης. Η ΕΤΕπ έχει συνεισφέρει 90 εκατ. ευρώ, ενώ τρέχουν παράλληλες επενδύσεις σε γερμάνιο και σκάνδιο.

Η σημασία του έργου δεν είναι μεταλλουργική. Είναι διαπραγματευτική. Μια χώρα που κατέχει τον έλεγχο μιας κρίσιμης πρώτης ύλης αποκτά θέση στο τραπέζι για κάθε επόμενο ευρωπαϊκό κονδύλι στρατηγικής αυτονομίας. Η τιμή του γαλλίου, που πέρασε από τα 940,5 δολάρια ανά κιλό στις αρχές του 2025 σε επίπεδα κοντά στα 2.000 δολάρια, επιβεβαιώνει ότι η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει τη σπανιότητα.

Ναυπηγοεπισκευή και αμυντική βιομηχανία

Εδώ η ανάκαμψη έχει πάψει να είναι υπόσχεση και έχει γίνει μέγεθος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας έχει επισημάνει ότι, ενώ τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου στις καλύτερες χρονιές τους δεν ξεπερνούσαν τα 20 με 21 εκατ. ευρώ κύκλου εργασιών, το επισκευαστικό σκέλος των δύο μονάδων ξεπέρασε τα 120 εκατ. ευρώ.

Στον Σκαραμαγκά, υπό τον έλεγχο του Γιώργου Προκοπίου από τον Μάρτιο του 2023 και με διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καταγράφηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 πολλαπλές ταυτόχρονες επισκευές πλοίων και σκαφών αναψυχής, με παράλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης και επαναλειτουργίας υποδομών. Ελευσίνα, Σύρος και Σκαραμαγκάς — εγκαταστάσεις που για πάνω από μια δεκαετία λειτουργούσαν ως βιομηχανικά κενά — επανέρχονται ταυτόχρονα, με το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE να προσθέτει τη στρατιωτική διάσταση.

Η διασύνδεση με το προηγούμενο κείμενο είναι εδώ κρίσιμη. Οι Έλληνες εφοπλιστές υπέγραψαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 συμβόλαια 25,8 δισ. δολαρίων για 299 νεότευκτα πλοία. Αυτός ο στόλος θα χρειάζεται δεξαμενισμούς, μετασκευές και συντηρήσεις για τριάντα χρόνια. Αν έστω το 5% αυτής της δεξαμενής εργασιών γυρίσει στην Ελλάδα αντί για Ντουμπάι, Σιγκαπούρη ή Τουρκία, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε καθαρά εγχώρια προστιθέμενη αξία, με απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης και περιφερειακό αποτύπωμα.

Αγροδιατροφική τυποποίηση

Το πιο επώδυνο ελληνικό παράδοξο: εξάγουμε ελαιόλαδο σε βαρέλια και το αγοράζουμε πίσω εμφιαλωμένο με ιταλική ετικέτα, σε πολλαπλάσια τιμή. Κάθε ποσοστιαία μονάδα μετατόπισης από το χύμα προς το τυποποιημένο πολλαπλασιάζει την αξία ανά τόνο χωρίς να απαιτεί ούτε ένα επιπλέον στρέμμα καλλιέργειας.

Το πλεονέκτημα εδώ είναι διπλό. Τα κινεζικά αντίποινα στοχεύουν χοιρινό, γαλακτοκομικά και οινοπνευματώδη, δηλαδή προϊόντα Γαλλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Ολλανδίας. Η ελληνική αγροδιατροφή δεν είναι ουσιαστικά εκτεθειμένη. Όταν η Ένωση αναζητήσει αντισταθμιστικά ανοίγματα αγορών για τους πληττόμενους κλάδους, η Ελλάδα διαπραγματεύεται από θέση χαμηλού ρίσκου.

Τελικά προϊόντα χάλυβα

Ο πυλώνας με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, γιατί εξαρτάται από μία και μόνο ρυθμιστική απόφαση. Στις 30 Ιουνίου 2027 η Κομισιόν αξιολογεί αν θα ενταχθούν στο σύστημα ποσοστώσεων τα τελικά προϊόντα χάλυβα — τα «κατάντη προϊόντα» της ενωσιακής ορολογίας — δηλαδή όσα κατασκευάζονται από χάλυβα ή περιέχουν σημαντικές ποσότητες χάλυβα. Αν το πεδίο επεκταθεί, η προστασία των Ελλήνων ελασματουργών και σωληνουργών γίνεται πλήρης. Αν όχι, η κινεζική πίεση απλώς μετατοπίζεται ένα σκαλί χαμηλότερα στην αλυσίδα αξίας — εκεί ακριβώς όπου το ελληνικό αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο.

Γενόσημα και δραστικές ουσίες

Η Ευρώπη ανακάλυψε στην πανδημία ότι εξαρτάται από ινδικές και κινεζικές δραστικές φαρμακευτικές ουσίες για βασικά σκευάσματα. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό, όπως αποδεικνύει και η αύξηση 44% των εξαγωγών φαρμάκων προς την ίδια την Κίνα το 2025. Αυτό που έλειπε ήταν η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τώρα διατίθεται.

Τα μακροοικονομικά οφέλη

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το χρόνιο διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Κάθε ευρώ υποκατάστασης εισαγωγών λειτουργεί διπλά: μειώνει την εκροή και συχνά δημιουργεί εξαγωγική δυνατότητα στο ίδιο προϊόν.

Διεύρυνση φορολογικής βάσης. Η βιομηχανική δραστηριότητα είναι δυσκολότερα αποκρύψιμη από την παροχή υπηρεσιών. Ευρύτερη βάση σημαίνει δυνατότητα μείωσης συντελεστών χωρίς δημοσιονομικό κόστος — ακριβώς το ζητούμενο σε μια οικονομία με υψηλή φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης.

Περιφερειακή ισορροπία. Η βιομηχανία εγκαθίσταται σε Βοιωτία, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Καβάλα, όχι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πρακτικά το μοναδικό διαθέσιμο εργαλείο απέναντι στη δημογραφική ερήμωση της περιφέρειας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 δίνει ρητή έμφαση στη μεταποίηση και στην εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού κλάδου σε περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα.

Ανθεκτικότητα. Μια οικονομία με βιομηχανία στο 14% του ΑΕΠ αντέχει ένα ενεργειακό ή γεωπολιτικό σοκ ουσιωδώς καλύτερα από μια οικονομία με 10%. Το κόστος της αντοχής πληρώνεται σε καλές εποχές· η απόδοσή του εισπράττεται στις κακές.

Η αναγκαία διάκριση: δεν κερδίζουμε από τον προστατευτισμό

Εδώ απαιτείται ειλικρίνεια, γιατί το αφήγημα της ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής μεταπίπτει εύκολα σε προπαγάνδα.

Ο προστατευτισμός καθαυτός δεν ωφελεί την Ελλάδα. Είμαστε μικρή ανοιχτή οικονομία, και ιστορικά οι μικρές ανοιχτές οικονομίες χάνουν από τα δασμολογικά τείχη: πληρώνουν ακριβότερες εισροές χωρίς να διαθέτουν την εσωτερική αγορά που δικαιολογεί την προστασία. Ο δασμός 50% εκτός ποσόστωσης στον χάλυβα ωφελεί τη Σιδενόρ και επιβαρύνει ταυτόχρονα κάθε ελληνική κατασκευαστική επιχείρηση και κάθε δημόσιο έργο.

Το πραγματικό όφελος βρίσκεται αλλού, και είναι σημαντικό να διατυπωθεί καθαρά: δεν κερδίζουμε από τον δασμό, κερδίζουμε από την ανακατεύθυνση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Η Ένωση πρόκειται να δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε στρατηγική αυτονομία, κρίσιμες πρώτες ύλες, άμυνα και ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Τα τείχη θα υψωθούν ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως ελληνικής στάσης. Το μόνο ερώτημα που ελέγχουμε είναι πόσα από αυτά τα χρήματα θα καταλήξουν σε ελληνικό έδαφος.

Τα τρία εμπόδια

Το ενεργειακό κόστος. Παραμένει ο δεσμευτικός περιορισμός για κάθε ενεργοβόρα δραστηριότητα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Απρίλιο δέσμη μέτρων με 200 εκατ. ευρώ από το Modernisation Fund για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ετησίως για την επόμενη πενταετία, ενώ αυξάνεται και το μερίδιο της βιομηχανίας από τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η κατεύθυνση είναι σωστή. Το μέγεθος, σε σχέση με το πραγματικό χάσμα ανταγωνιστικότητας απέναντι σε Γαλλία ή Σκανδιναβία, παραμένει μικρό.

Η επενδυτική υστέρηση. Ο δείκτης πάγιων επενδύσεων της εγχώριας μεταποίησης βελτιώθηκε στο 16,3% της προστιθέμενης αξίας το 2024, από 15,9% το 2023. Η κατεύθυνση είναι θετική, αλλά η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν έχει κλείσει. Χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει δυναμικότητα να απορροφήσει την όποια ζήτηση δημιουργήσει η νέα βιομηχανική πολιτική.

Το ανθρώπινο δυναμικό. Το δυσκολότερο, και εκείνο που συστηματικά αποσιωπάται. Με την ανεργία να έχει υποχωρήσει κάτω από το 8% και με αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο, το ερώτημα «ποιος θα δουλέψει στα εργοστάσια» δεν έχει σήμερα απάντηση. Είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ελληνικές μεταποιητικές μονάδες μετακινούνται προς τα Βαλκάνια. Καμία βιομηχανική πολιτική δεν λειτουργεί αν παρακάμψει το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης και της στοχευμένης εργασιακής μετανάστευσης.

Πόσο αξίζει τελικά

Αν η χώρα αξιοποιήσει τη συγκυρία με συνέπεια στους πέντε πυλώνες, η επίδραση στον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης εκτιμάται σε 0,2 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως σε ορίζοντα δεκαετίας. Δηλαδή μετάβαση από την τροχιά του 2%, που προβλέπει σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, στην τροχιά του 2,2% έως 2,4%.

Ακούγεται μικρό. Δεν είναι. Σε ορίζοντα δεκαετίας, 0,3 μονάδες σωρευτικά σημαίνουν ΑΕΠ υψηλότερο κατά περίπου 3%, δηλαδή περί τα 8 δισ. ευρώ. Και, το σημαντικότερο, με διαφορετική σύνθεση: λιγότερο εποχικό, λιγότερο εκτεθειμένο σε εξωγενή σοκ, με υψηλότερους μισθούς και ευρύτερη γεωγραφική διασπορά.

Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο του 2026 παρά τους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις. Η παραγωγική βάση υπάρχει και αντέχει. Το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθεί από το μηδέν, αλλά να αποκτήσει κλίμακα.

Το χρονικό παράθυρο κλείνει

Υπάρχει ένα στοιχείο επείγοντος που δεν πρέπει να χαθεί. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις κατανομής πόρων για τη στρατηγική αυτονομία λαμβάνονται τώρα, μέσα στο 2026 και το 2027. Οι λίστες των στρατηγικών έργων συντάσσονται, τα χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζονται, οι εθνικοί φάκελοι κατατίθενται.

Όποιος φτάσει στο τραπέζι με ώριμα σχέδια, αδειοδοτημένες επενδύσεις και τεκμηριωμένο ευρωπαϊκό επιχείρημα, θα πάρει μερίδιο. Όποιος φτάσει το 2029 θα βρει τα ταμεία δεσμευμένα και τις θέσεις κατειλημμένες. Η Metlen το κατάλαβε νωρίς. Το ερώτημα είναι αν το κατάλαβε και ο υπόλοιπος ελληνικός παραγωγικός ιστός — και αν το κράτος διαθέτει τη διοικητική ικανότητα να μετατρέψει μια ευκαιρία σε κατατεθειμένο φάκελο μέσα στην προθεσμία.

Ι.Α.Φ