Χατζηδάκης: Επενδύσεις 5,4 δισ. στη Δυτ. Μακεδονία με 11.000 νέες θέσεις εργασίας

«Η Δυτική Μακεδονία δεν είχε ποτέ στο παρελθόν τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα», είπε.

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«Σήμερα στην Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία η κυβέρνηση μιλά με έργα. Έργα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ή θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Κατανοώ τον προβληματισμό των φορέων και των κατοίκων της περιοχής, που υπάρχει σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόζονται προγράμματα απανθρακοποίησης. Σημειώνω όμως ότι η κυβέρνηση έρχεται πλέον όχι με σχέδια και υποσχέσεις αλλά με έργα. Και προκαλώ οποιονδήποτε να αμφισβητήσει ότι έχουν υλοποιηθεί τα έργα που παρουσιάσαμε σήμερα. Αλλά και να έρθει στις 31 Δεκεμβρίου να μας ελέγξει, αν θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά που προγραμματίζουμε. Αντιλαμβάνομαι την κριτική, δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε αλάθητοι αλλά προχωρούμε μπροστά με συγκεκριμένο, μετρήσιμο και χειροπιαστό έργο».

Αυτά επεσήμανε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος, επικεφαλής κλιμακίου 7 υπουργών, επισκέφθηκε την περιοχή και εργοτάξια τόσο της ΔΕΗ όσο και ιδιωτικών εταιρειών και είχε επαφές με επιχειρηματίες, εργαζομένους και παράγοντες της Αυτοδιοίκησης.

«Η Δυτική Μακεδονία δεν είχε ποτέ στο παρελθόν τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Και αυτό οφείλεται προφανώς στην ανάγκη να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή, την οποία πρέπει να στηρίξουμε – μεταξύ άλλων – και για εθνικούς λόγους», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Υπογράμμισε ακόμη ότι στις επενδύσεις και τα έργα της ΔΕΗ στην περιοχή θα δημιουργηθούν 7.500-8.000 θέσεις εργασίας στις οποίες προστίθενται 3.200 θέσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης των υπουργών στους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τον απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για:

16 δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Μεταξύ αυτών ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η οριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης που θεσπίστηκε πρόσφατα, η αναβάθμιση σχολείων και υποδομών υγείας, τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

7 έργα που ολοκληρώνονται ως το τέλος του έτους. Περιλαμβάνονται η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας της ΔΕΗ για την τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων, η οδική σύνδεση Γρεβενά – Βασιλίτσα, νέα δίκτυα φυσικού αερίου σε 4 πόλεις της Περιφέρειας.

3 δράσεις που υλοποιούνται ως το τέλος του έτους: νέο πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά με μπαταρία που θα καλύψει 10.000 νοικοκυριά, νέα στήριξη του κλάδου της γούνας και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος.

6 δημόσια έργα που προκηρύσσονται ως το τέλος του έτους: οδική σύνδεση Πτολεμαΐδα – Ξυνό Νερό, Φράγμα Νεστορίου, φοιτητικές εστίες, κ.ά.

5 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου οι υπουργοί παρουσίασαν τις δράσεις που εντάσσονται στα χαρτοφυλάκιά τους επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε: «Τις επόμενες ημέρες θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το φράγμα Νεστορίου που αποτελεί μια πολυετή εκκρεμότητα. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και είμαστε αισιόδοξοι ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Χθες εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικών Συμβάσεων ο άξονας Πτολεμαΐδα – Ξυνό Νερό, στόχος είναι να προκηρυχθεί το συντομότερο ο διαγωνισμός. Παραδώσαμε όπως είχαμε δεσμευθεί τον Ιούλιο του 2026 το βόρειο τμήμα του Ε65, ένα από τα σημαντικότερα έργα για τη χώρα που ενώνει τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, μειώνει τις χρονοαποστάσεις, αυξάνει τη συνδεσιμότητα των περιοχών και την οδική ασφάλεια».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε την πρόοδο εφαρμογής των προγραμμάτων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία συνολικού ύψους 1,38 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027, 186,7 εκατ. από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και 191 εκατ. από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης). Όπως ανέφερε, στο ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί 677 έργα και οι προσκλήσεις καλύπτουν το 98% του προϋπολογισμού ενώ οι επιχορηγήσεις συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανήγγειλε εξάλλου 4 νέες δράσεις για στήριξη της επιχειρηματικότητας (ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων στους κλάδους ενέργειας και αγροδιατροφής, υδροπονίας και στρατηγικών τεχνολογιών) συνολικού ύψους 211 εκατ. ευρώ.

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε ότι τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης (που παρουσιάστηκαν το Δεκέμβριο του 2024) βρίσκονται σε ποσοστό υλοποίησης 90% για τα Γρεβενά και τη Φλώρινα και 85% για την Καστοριά και την Κοζάνη παρά τις καθυστερήσεις που ανέκυψαν στο μεταξύ. Δήλωσε αισιόδοξος για την περιοχή, εστιάζοντας στις δυνατότητες ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος υπογράμμισε τη σημασία του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ για την περιοχή. Αναφέρθηκε στην πρόοδο κατασκευής των έργων τηλεθέρμανσης και στο σχεδιασμό για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωσή τους με ευθύνη των φορέων της περιοχής, που θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Αναφερόμενος δε στο νέο πρόγραμμα επιδότησης τόνισε ότι τα ποσοστά ενίσχυσης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες θα φθάνουν στο 60% ενώ για τα φωτοβολταϊκά με μπαταρία θα είναι κλιμακούμενα. Πρόκειται για προγράμματα προϋπολογισμού 50 εκατ. που θα καλύψουν 10.000 νοικοκυριά.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης ανήγγειλε νέο πρόγραμμα στήριξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας, ύψους 17 εκατ. ευρώ σε συνέχεια των προγραμμάτων ύψους 11,7 εκατ. που υλοποιήθηκαν διαδοχικά μετά το 2022. Σημείωσε ότι με τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου στην περιοχή δημιουργήθηκαν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης υπογράμμισε ότι – χωρίς διάθεση ωραιοποίησης των καταστάσεων – τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία ήταν 23,8% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 και υποχώρησε στο 11,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αναφέρθηκε δε στα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ στην περιοχή, με 21.124 ωφελούμενους και άλλους 30.808 στον τομέα της κατάρτισης.

Ο Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ Αλέξανδρος Σουμελίδης ανέφερε ότι η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης) θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ως το τέλος του έτους. Παρουσίασε τα επενδυτικά προγράμματα για φωτοβολταϊκά, μονάδες αντλησιοταμίευσης που θα έχουν και αρδευτική λειτουργία, μπαταρίες, μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 σε φυσικό αέριο καθώς και για το data center που σχεδιάζει ο όμιλος. Τόνισε ακόμη ότι πέρα από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, η ΔΕΗ διαθέτει δωρεάν κατάρτιση και επανεκπαίδευση στις Σχολές Μαθητείας του ομίλου και για τους συμβασιούχους καθώς και για τους εργαζόμενους σε εργολάβους της.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το διαρθρωτικό πρόβλημα της ανεργίας, η οποία – όπως είπε – ήταν υψηλή και κατά την περίοδο που άκμασε η λιγνιτική παραγωγή ενέργειας. Κάλεσε τέλος τους πολίτες να αξιολογούν τα έργα και όχι τα λάθος μηνύματα που κάποιοι διακινούν. «Υπάρχουν δυσκολίες», κατέληξε, «αλλά και σημαντικές προοπτικές».