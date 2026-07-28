Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες κράτησαν όρθια την αγορά – Στις 2.521 μονάδες με «βαρίδι» την AKTOR

Οριακή άνοδος 0,13% για τον Γενικό Δείκτη, κέρδη 0,72% για τις τράπεζες και αυξημένος τζίρος στα 365,41 εκατ. ευρώ – Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς αντιστάθμισαν τις ισχυρές πιέσεις σε AKTOR, ΔΕΗ και Cenergy.

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Με θετικό πρόσημο, αλλά χωρίς να κατορθώσει να αποκτήσει σαφή ανοδική δυναμική, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά απορρόφησε ένα ιδιαίτερα βαρύ κύμα προσφοράς στη μετοχή της AKTOR, τις ρευστοποιήσεις σε ενεργειακούς και βιομηχανικούς τίτλους, καθώς και το κλίμα επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές, καταφέρνοντας τελικά να παραμείνει πάνω από τη ζώνη των 2.500 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.521,18 μονάδες, με άνοδο 0,13%, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή των 2.500 μονάδων εξακολουθεί να λειτουργεί ως το βασικό βραχυπρόθεσμο σημείο ισορροπίας. Η σημερινή μεταβολή μπορεί να φαίνεται αμελητέα αριθμητικά, ωστόσο αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν συνυπολογίσουμε την πτώση άνω του 11% στην AKTOR και τις πιέσεις σε αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 6.428,06 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά κατά 0,07% στις 3.029,15 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης ήταν και πάλι ο ισχυρότερος κρίκος, κλείνοντας στις 2.925,80 μονάδες, με κέρδη 0,72%.

Αυξημένος –και όχι απλώς υψηλός– ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 365,41 εκατ. ευρώ, έναντι 315,48 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Επομένως, ο τζίρος ήταν πράγματι αυξημένος σε σύγκριση με χθες, κατά περίπου 15,8%, και όχι απλώς υψηλός σε απόλυτο μέγεθος.

Ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα της συναλλακτικής δραστηριότητας συνδέθηκε με ειδικές εταιρικές κινήσεις και με την αναδιάταξη θέσεων στην AKTOR. Η κατασκευαστική εμφάνισε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών στην αγορά, περίπου 45 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς με 38,7 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 35,46 εκατ. ευρώ, η Εθνική με 29,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 24,78 εκατ. ευρώ.

Η συγκέντρωση του τζίρου σε λίγους τίτλους δείχνει ότι η αγορά παραμένει ενεργή, αλλά εξακολουθεί να κινείται επιλεκτικά. Οι επενδυτές δεν αγοράζουν αδιακρίτως. Τοποθετούνται κυρίως εκεί όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι καταλύτες, όπως τα τραπεζικά αποτελέσματα, οι εταιρικές πράξεις και οι προσδοκίες αναβάθμισης της κερδοφορίας.

Οι τράπεζες έκαναν ξανά τη διαφορά

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν αυτός που απέτρεψε την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη σε αρνητικό έδαφος.

Η Alpha Bank διατήρησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των τελευταίων συνεδριάσεων, κλείνοντας στα 4,137 ευρώ, με άνοδο 1,70% και τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στην αγορά, άνω των 8,6 εκατ. μετοχών.

Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 1,22% στα 16,225 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,06% στα 9,68 ευρώ. Η Eurobank διαφοροποιήθηκε, κλείνοντας πρακτικά αμετάβλητη στα 4,391 ευρώ, με οριακή πτώση 0,05%.

Η επιμονή των αγοραστών στις τράπεζες δεν είναι τυχαία. Η αγορά μπαίνει στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις εξαμήνου, με την Πειραιώς να ανοίγει τον κύκλο, τις Eurobank και Εθνική να ακολουθούν την Πέμπτη και την Alpha Bank να ολοκληρώνει την εβδομάδα την Παρασκευή.

Οι εκτιμήσεις παραμένουν υψηλές. Η Piraeus Securities προβλέπει για την Alpha Bank καθαρά κέρδη 240 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 32% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Για τη Eurobank εκτιμά κέρδη 377 εκατ. ευρώ, ενώ για την Εθνική προβλέπει 278 εκατ. ευρώ.

Το πραγματικό στοίχημα δεν θα είναι μόνο τα απόλυτα μεγέθη. Οι επενδυτές θα εξετάσουν κυρίως:

την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους,

τις προμήθειες,

τη δημιουργία νέων δανείων,

την ποιότητα του ενεργητικού,

τις προβλέψεις των διοικήσεων για το υπόλοιπο του 2026,

και τα περιθώρια για υψηλότερες διανομές κεφαλαίου.

Η σημερινή άνοδος δείχνει ότι ένα μέρος της αγοράς προεξοφλεί θετικές ανακοινώσεις. Αυτό, όμως, ανεβάζει ταυτόχρονα τον πήχη και αφήνει λιγότερα περιθώρια για απογοητεύσεις.

Η AKTOR βύθισε τον κατασκευαστικό κλάδο

Η εικόνα της συνεδρίασης θα ήταν αισθητά καλύτερη χωρίς την ισχυρή πτώση της AKTOR, η οποία έκλεισε στα 9,70 ευρώ, υποχωρώντας κατά 11,01%, με συναλλαγές αξίας περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Η πίεση συνέπεσε με την έναρξη διαπραγμάτευσης των περίπου 57,8 εκατ. νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ. Η εισαγωγή τόσο μεγάλου αριθμού νέων τίτλων διεύρυνε απότομα την προσφορά και οδήγησε σε ανακατανομή θέσεων από επενδυτές οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία.

Η πτώση δεν πρέπει να διαβαστεί αποκλειστικά ως απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Έχει σε σημαντικό βαθμό χαρακτηριστικά τεχνικής προσαρμογής και απορρόφησης των νέων μετοχών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η εικόνα είναι αδιάφορη. Το κρίσιμο από εδώ και πέρα είναι εάν η μετοχή θα σταθεροποιηθεί γρήγορα ή εάν η αυξημένη προσφορά θα συνεχιστεί για αρκετές συνεδριάσεις. Η συμπεριφορά της AKTOR θα αποτελέσει και ένα τεστ για την ικανότητα της ελληνικής αγοράς να απορροφά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς μακροχρόνια πίεση στις αποτιμήσεις.

Metlen, Coca-Cola, Allwyn και ΟΤΕ έδωσαν στηρίξεις

Πέραν των τραπεζών, θετικά κινήθηκε η Metlen, η οποία έκλεισε στα 44,58 ευρώ με άνοδο 1,92%, ενισχύοντας σημαντικά τον Γενικό Δείκτη.

Η Coca-Cola HBC σημείωσε κέρδη 2,28%, η Allwyn ενισχύθηκε κατά 1,27%, ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε στα 20,04 ευρώ με άνοδο 1,16%, παραμένοντας πάνω από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 20 ευρώ.

Θετικά ξεχώρισαν επίσης η ΕΧΑΕ με άνοδο 2,63%, η Κρι Κρι με 2,01%, η Lavipharm με 2,04% και η ΑΒΑΞ με 1,81%.

Η σημερινή συμπεριφορά του ΟΤΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μετά τη διάσπαση των 20 ευρώ, η μετοχή δεν εμφάνισε μαζικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλά παρέμεινε κοντά στα νέα υψηλά της. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι αγοραστές δεν θεωρούν ακόμη εξαντλημένη την κίνηση.

Πιέσεις σε ΔΕΗ, Cenergy και διυλιστήρια

Στον αντίποδα, σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η ΔΕΗ, η οποία υποχώρησε κατά 2,68% στα 21,78 ευρώ. Η Cenergy έκλεισε στα 20,62 ευρώ με πτώση 2,37%, ενώ η Motor Oil υποχώρησε κατά 1,76% στα 49 ευρώ.

Απώλειες κατέγραψαν ακόμη η Τράπεζα Κύπρου με -1,07%, η Optima Bank με -1,33%, ο ΑΔΜΗΕ με -1,03%, η Titan με -0,95%, η Aegean με -0,92% και η Bally’s Intralot με -0,81%. Η CrediaBank υποχώρησε εντονότερα κατά 3,12%, παρά τον υψηλό όγκο συναλλαγών.

Η διόρθωση σε ΔΕΗ, ενεργειακές και μεταλλουργικές μετοχές δείχνει ότι η αποκλιμάκωση του πετρελαίου δεν λειτουργεί ομοιόμορφα για όλους τους κλάδους. Από τη μία πλευρά μειώνει τον πληθωριστικό και γεωπολιτικό κίνδυνο για την οικονομία. Από την άλλη, οδηγεί σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις σε τίτλους που είχαν επωφεληθεί από το προηγούμενο ράλι των ενεργειακών τιμών.

Διεθνές περιβάλλον: Ανάσα από το πετρέλαιο, φόβοι για την τεχνολογία

Η Αθήνα κινήθηκε σε ένα μικτό διεθνές περιβάλλον. Οι ευρωπαϊκές αγορές βρήκαν στήριξη στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, μετά την παύση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και τις προσπάθειες διπλωματικής αποκλιμάκωσης. Το Brent κινήθηκε κάτω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για νέο πληθωριστικό σοκ.

Την ίδια στιγμή, η Wall Street παρουσίαζε διαφορετικές ταχύτητες: ο Dow Jones κινούνταν ανοδικά, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές και ειδικά οι εταιρείες ημιαγωγών παρέμεναν υπό πίεση, καθώς επανέρχονται οι φόβοι για τις υψηλές αποτιμήσεις και το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το επόμενο μεγάλο διεθνές γεγονός είναι η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Η αγορά δεν αναμένει κάποια αιφνιδιαστική μεταβολή των επιτοκίων, αλλά θα αναζητήσει ενδείξεις για το πώς η Fed αξιολογεί τον πληθωρισμό, την αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις από την πρόσφατη ενεργειακή αναταραχή.

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη

Τεχνικά, το βασικό μήνυμα της σημερινής συνεδρίασης είναι ότι ο Γενικός Δείκτης διατήρησε την επαφή του με τις 2.500 μονάδες, παρά τις ισχυρές πιέσεις σε συγκεκριμένα βαριά χαρτιά.

Η περιοχή των 2.500–2.510 μονάδων αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Όσο η αγορά παραμένει πάνω από αυτή τη ζώνη, το ανοδικό σενάριο εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα.

Η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 2.535–2.550 μονάδες. Μια καθαρή διάσπαση, με αυξημένο τζίρο και ευρύτερη συμμετοχή μετοχών, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.565–2.580 μονάδες.

Αντίθετα, απώλεια των 2.500 μονάδων θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο τις 2.480 μονάδες και στη συνέχεια τη ζώνη των 2.445–2.460 μονάδων. Μόνο μια καθαρή διάσπαση αυτής της τελευταίας περιοχής θα αλλοίωνε ουσιαστικά τη θετική μεσοπρόθεσμη εικόνα.

Για τον τραπεζικό δείκτη, οι 2.900 μονάδες αποτελούν πλέον βασικό σημείο αναφοράς. Η διατήρησή τους αφήνει ανοιχτή την κίνηση προς τις 2.950 και, υπό προϋποθέσεις, προς τις 3.000 μονάδες.

Το συμπέρασμα της συνεδρίασης

Η σημερινή συνεδρίαση δεν ήταν θεαματική, ήταν όμως ανθεκτική.

Το Χρηματιστήριο κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο, παρά την πτώση 11% στην AKTOR, τις πιέσεις στην ενέργεια και την επιφυλακτικότητα στο εξωτερικό. Οι τράπεζες επιβεβαίωσαν ότι παραμένουν ο βασικός μοχλός της αγοράς, ενώ οι Metlen, Coca-Cola, Allwyn και ΟΤΕ προσέφεραν τις απαραίτητες αντιστάσεις.

Οι επόμενες τρεις συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα κριθούν κυρίως από τα αποτελέσματα των τραπεζών και το μήνυμα της Fed. Το βασικό σενάριο παραμένει μια κίνηση συσσώρευσης μεταξύ 2.500 και 2.550 μονάδων.

Μια θετική έκπληξη από τις τράπεζες μπορεί να οδηγήσει την αγορά σε νέα απόπειρα υπέρβασης των 2.550 μονάδων. Αντίθετα, απογοητευτικές προβλέψεις, νέα άνοδος του πετρελαίου ή επιδείνωση του διεθνούς τεχνολογικού sell-off μπορούν να προκαλέσουν επιστροφή προς τις 2.480 μονάδες.

Προς το παρόν, πάντως, το ουσιαστικό γεγονός παραμένει ένα: η αγορά δέχθηκε ισχυρά επιμέρους χτυπήματα, αλλά δεν έχασε το οχυρό των 2.500 μονάδων.