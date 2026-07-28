Σύμφωνα με το -, ο φαρμακευτικός κολοσσός επεσήμανε πως η λύση αντιπροσωπεύει «μία αντιπροσωπευτική αυλαία» στις αγωγές.

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Σε οριστική επίλυση της μεγαλύτερης δικαστικής διαμάχης στη σύγχρονη ιστορία της κατέληξε η Johnson & Johnson τη Δευτέρα καθώς συμφώνησε στη δέσμευση 5,5 δισ. δολαρίων για να τερματίσει τις μακροχρόνιες προσφυγές εναντίον της που συνδέουν τα προϊόντα της με βάση το ταλκ με τον καρκίνο των ωοθηκών. Τον Οκτώβριο, σώμα ενόρκων στην Καλιφόρνια επιδίκασε αποζημίωση 966 εκατ. δολαρίων στην οικογένεια μιας γυναίκας που απεβίωσε από καρκίνο, τον οποίο απέδιδε στη δια βίου χρήση της πούδρας.

Σύμφωνα με το -, ο φαρμακευτικός κολοσσός επεσήμανε πως η λύση αντιπροσωπεύει «μία αντιπροσωπευτική αυλαία» στις αγωγές. Για να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία απαιτεί τη συμμετοχή των κύριων δικηγορικών γραφείων που εκπροσωπούν τους ενάγοντες σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια, καλύπτοντας τουλάχιστον το 95% των συνολικών αξιώσεων.

Εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών, ο διακανονισμός θα βάλει τέλος σε έναν νομικό εφιάλτη που ταλανίζει τον κολοσσό της υγείας για 17 έτη (η πρώτη αγωγή κατατέθηκε το 2007). Οι γυναίκες στη μήνυση ισχυρίζονται ότι η πούδρα μωρού της J&J και παρόμοια προϊόντα που κατασκευάζονται από ταλκ είχαν μολυνθεί με την καρκινογόνο ουσία αμίαντο.

Η εταιρεία αρνείται ότι η πούδρα είναι επιβλαβής, αλλά σταμάτησε να την πουλάει σε βρέφη στις ΗΠΑ το 2020 και παγκοσμίως το 2023. Η J&J προσπάθησε επανειλημμένα να επιλύσει το ζήτημα με επικριτές της να καταγγέλλουν πως ο γίγαντας των φαρμάκων και μια από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στον κόσμο, προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει ειδικούς κανόνες που ήταν διαθέσιμοι μόνο σε πτωχευμένες εταιρίες για να προστατευτεί από τις αγωγές.

Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ακλόνητα ότι το ταλκ δεν προκαλεί καρκίνο και ότι δεν υπήρξε ποτέ αμίαντος στην πούδρα μωρού της – ένα κομβικό επιχείρημα των αγωγών εναντίον της εταιρείας. Η J&J αντιμετώπισε περίπου 76.000 αγωγές, αν και οι αναλυτές προέβλεψαν πέρυσι ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να εκτοξευθεί σε περισσότερες από 90.000 σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Δίνει οριστική λύση σε μια ιστορία ετών», τόνισε ο ειδικός στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Mizuhο, Τζάρεντ Χολζ, για τον διακανονισμό. Η J&J είχε διαθέσει 11 δισ. δολάρια για να διευθετήσει νομικά ζητήματα γύρω από το θέμα ενώ η εταιρεία θα αντιμετωπίσει πιθανό κόστος 10 έως 12 δισ. δολαρίων για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς εάν κατατεθούν 93.000 αγωγές, εκτίμησε η αναλύτρια του - Intelligence, Χόλι Φρουμ.