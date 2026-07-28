AKTOR: Με κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ μετά την έκδοση ομολόγου και την ΑΜΚ

Η AKTOR εισέρχεται στη νέα φάση του μετασχηματισμού της με κονδύλια που πλησιάζουν τα 1,3 δισ. ευρώ, έπειτα από την ολοκλήρωση της διπλής κεφαλαιακής ενίσχυσης που ολοκληρώθηκε χθες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο όμιλος συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ενός πενταετούς ομολόγου, προσθέτοντας στα 650 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ, φέρνοντας τη συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση στα 950 εκατ. ευρώ.

Εάν προστεθούν και τα διαθέσιμα 324 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα η διοίκηση, η συνολική «δύναμη πυρός» ανέρχεται στα 1,3 δισ. ευρώ.

Η αγορά έδειξε έντονο ενδιαφέρον και για τις δύο ενέργειες. Σχετικά με το ομόλογο, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με ζήτηση περίπου 540 εκατ. ευρώ, με το τελικό κουπόνι να διαμορφώνεται στο 7,875%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ από διεθνείς και ελληνικούς επενδυτές, καλύπτοντας τα 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές.

Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Σύμφωνα με τα σχέδια της διοίκησης, περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν στον τομέα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το υπόλοιπο ποσό στους άλλους τομείς δραστηριοτήτων του ομίλου.

Επιπλέον, οι προβλέψεις της εταιρείας περιλαμβάνουν κύκλο εργασιών 2,3 δισ.-2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375 εκατ. – 425 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και κύκλο εργασιών 4,5 δισ.-5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600-700 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αναφορικά με τον ρόλο των κατασκευαστών στον όμιλο, ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι «η κατασκευή παραμένει και θα παραμείνει πάντα το core business της εταιρείας».

Η επόμενη ημέρα

Η επόμενη ημέρα για την AKTOR περιλαμβάνει την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από σήμερα θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens 57.777.778 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης συναλλαγής.

Με αφορμή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΚΤΟR, θα κηρύξει την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στην Euronext Athens.